2022 年F1一級方程式錦標賽第 11 輪比賽可謂是另一個經典。有很多難忘的時刻，在這裡，我們從Red Bull賽道選出了前五名……

Max排位賽的表現

Max 喜歡 Red Bull 賽道，並再次在排位賽中交出好成績。圈速為 1:05.092，Max 在第三排位賽時設定了早期的基準。比賽被兩次紅旗打斷，但在比賽還剩兩分鐘多一點的時候，一隊汽車在維修區出口排成一列，Max是最後進入賽道。 領先於 Max 的 Leclerc 以 1:05.013 的圈速躍升至臨時桿位，而 Sainz 僅落後百分之五秒。 但在後面幾百米處，Max 正在縮短兩者間的時間，他是唯一一位在 1 分 05 秒內以 1:04.984 的圈速衝過終點線的人，並獲得本賽季第三個桿位和Red Bull 賽道的第三個桿位成績。

Always Pushing To The Limit © Getty Images

Checo 在衝刺賽的表現

由於Sergio的時間在排位賽三時被刪除，他被迫從 P13 開始週六的衝刺比賽。但沒有什麼比 Checo 更喜歡挑戰了。 比賽開始時，Checo 是一個肩負使命的人，在首圈結束時，他已經追進到了第八位。

不過，Checo 還沒有完成，他一直在加油推進，很快就趕上了 Haas車隊的尾部。他的賽車工程師Hugh Bird對他保持冷靜，並告訴他：耐心等待你的時機。Checo看到了自己的機會，在一圈內就將Schumacher 與 Magnussen都拿下了。 然後他很快就超越到了Ocon的前方。最後，衝線拿下第五名，他僅用了 23 圈就推升了 8 個位置。

Charging Like A Bull Seeing Red © Getty Images

Max 對衝刺賽的主導

23 圈的衝刺賽總是會給策略團隊帶來一些令人頭疼的問題，但 Max 在桿位和中性胎上，他讓一切看起來很容易。 當 Leclerc 和 Sainz 的兩輛Ferraris賽車壓境時，他不得不儘早防守，但他也很快地防禦了他們的行動，然後離開。 到第五圈結束時，他已經領先了2.3秒。 他將領先優勢擴大到 2.7 秒，而且看起來從未被追上。

事實上，他對麻煩一清二楚，但電視報導幾乎沒有帶到他的境況，他們正忙於關注Checo的全面進攻行動。

Top Spot In The Sprint, Once Again © Getty Images

維修區工作人員再次展示他們的實力

維修站工作人員在周末忙翻了。 Max 在比賽中進站了 3 次，他們隨時準備著，正如我們所期望的那樣，他們總是超快。 三站中有兩站是比賽中最快的前十名，最快的也有2.33秒。 這些停站表現確保 Max 能夠獲得第二名並在 Red Bull 賽道第七次登上頒獎台。

The Pit Bulls Show Off Their Top Speed © Getty Images

Red Bull派對獨一無二

在奧地利大獎賽上，總是有來自Red Bull家族的其他運動員，展示他們的技能和賽車激動人心的盛會。 Elias 和 Johannes Hountondji，更為人所知的是 飊車兄弟，在他們的 BMW M4 中向觀眾展示了輪胎的性能。 位於薩爾茨堡 7 號機庫的Red Bull飛行團隊，在Red Bull賽道上空展示他們的飛機 - 帶來了他們的 Alpha Jet、B-25、令人驚嘆的海盜船、引人注目的鍍鉻 P-38 Lightning 和 貝爾眼鏡蛇直升機參加盛會。 前 Red Bull 空中競賽飛行員 Dario Costa 和 HSV Red Bull 跳傘隊也進行了展演，因此天空和賽道上都有許多活動。

如果DC沒有穿上他的比賽服並跳上 RB8，那麼 Red Bull 派對會是完整的嗎？ 轉速為 18,000 轉/分的 8 缸 750 馬力賽車令人目不暇接，噪音會讓你的牙齒嘎嘎作響。DC 總會展示一些燒胎甜甜圈和其他你我都會做的事情。

The Driftbrothers Treat Us To A Different Kind Of Car Show © Getty Images If Bulls Could Fly... © Getty Images