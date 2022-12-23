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舞蹈
紐約市十大舞蹈網紅
在準備迎接Red Bull BC One World Final世界總決賽之際，讓我們一起認識現今塑造紐約市舞蹈圈的十大舞蹈網紅。
當Angela 'Angyil' McNeal聽從自己內心的聲音，從坎薩斯州的世界知名芭蕾學校來到紐約市街頭和地鐵，她感覺自己的靈魂活了起來。當她在以前由男性主導的popping圈練舞時，一個厲害的舞團引起了她的注意。
"很快的我開始跟他們一起表演並且在同一個地鐵上賣藝，喔對，我差點就因為這樣被抓。這不是我想要持續做的事情，並且也不希望每次我表達自己和自己的藝術評論時會冒著被關的風險。所以這件事幫助我決定另尋出入，開始在國際上演出，並將我的舞蹈從街頭轉移到新的平台上。”她說。
曾幾何時，舞台曾是發掘超級天才舞者或排舞者的唯一地方，但社群媒體已經顛覆了這個想法。舞蹈網紅現在可以透過上傳他們的排舞到TikTok、YouTube和Instagram上獲得數百萬粉絲。
十大紐約市舞蹈網紅
隨著整個城市在為即將到來的Red Bull BC One World Final世界總冠軍做準備，一起來認識塑造現今紐約市舞蹈圈的十大舞蹈網紅。
01
Lauren Gottlieb
爵士、嘻哈、現代 – Gottlieb的粉絲可以都嚐到所有的滋味。僅在Instagram上就有超過三百萬粉絲，感覺她有自己的王國。她出生於亞利桑那州的斯科茨代爾，在真人實境節目《舞林爭霸》第三季中一舉成名。隨後，她憑著在寶萊塢處女作ABCD《Any Body Can Dance》成為印度電影界的明星。她繼續跳舞和在比賽節目中擔任評審，並與音樂界的一些大咖合作。
02
Angyil
Red Bull舞者Angyil將她的芭蕾舞包頭和緊身衣換成popping，並在紐約市和世界各地建立了粉絲群。出生在坎薩斯州，Angyil上傳她在街頭和國際比賽上完美的popping和嘻哈舞蹈。她在2021年Red Bull Dance Your Style全國總決賽中獲得了最高榮譽。
03
Courtney Quinn
Courtney Quinn的Instagram帳號宣稱她“在這裡是為了照亮你的世界並增強你的信心“。出生在亞利桑那州，她是聖地亞哥州立大學的一名舞者，直到一場意外讓她改變了方向。現在她是一名時尚部落客，展現一大部分的跳舞，加上時尚和超厲害的攝影技巧！有點像是從彩虹菱鏡中觀看你最愛的迪士尼歌曲的真人版，而她的七十二萬五千名追蹤者(包括彩虹粉絲“The Home Edit”)正為此而來。
04
Isabella Fonte
職業芭蕾舞者Isabella Fonte成功地將她厲害的舞蹈動作與她對時尚、旅遊和健身的熱愛結合起來，在TikTok上擁有超過七十萬名粉絲。她在美國芭蕾舞學校練習，然後在路上練習阿拉貝斯和芭蕾軸轉，現在她在洛杉磯和紐約市兩地奔波。
05
Dassy
Red Bull舞者Dassy Lee出生於南韓，在居在美國。在年輕的時候她上遍所有的舞蹈課程，而她現在的舞風結合了popping、locking、嘻哈和house則是反映了她全方位的練習。她在2021年邁阿密Red Bull Dance Your Style贏得冠軍頭銜，並且藉由舞蹈和為國際舞團Femme Fatale的排舞作品圈粉無數。
1分鐘
Las Vegas
B-Girl Dassy tours of the famous sites of Las Vegas, Nevada, in the best way she knows: by dancing.
06
Misty Copeland
講到網紅舞者，怎麼可以少了無人能敵的Misty Copeland。自從成為著名的美國芭蕾舞劇院的第一位非裔美國女性首席舞者而創造歷史以來，Copeland繼續為希望追隨她優雅腳步的年輕芭蕾舞演員鋪路。她在 Instagram上的一百八十萬粉絲（包括Katie Holmes、Jennifer Garner、和Jimmy Kimmel等人）同樣獲得了無與倫比的美麗和極大的靈感。
07
JoJo Gomez
JoJo "Gomez" Okimura在高中畢業後為了追隨夢想從東岸搬到了洛杉磯，但是她最早的啟發來自紐約市的核心–百老匯。這位備受尊重的排舞家在舞蹈的各個領域都接受過傳統訓練，在她開始將影片上傳到YouTube後聲名大噪。她在YouTube和Instagram的總追蹤人數超過三百萬人。她與小賈斯丁、新好男孩和Demi Lovato等藝人合作，並且持續經營成功的舞蹈課程。那些炙手可熱的課程以及她教的排舞經常在她的YouTube帳號上分享。
08
Kid Glyde
Victor “Kid Glyde” Alicea出生於breaking皇室。從他的父親B-Boy Glyde那裡學習了他的早期動作，現在接管了他父親曾隸屬的歷史舞團。Dynamic Rockers是一個可追朔到1978年的經典breaking團體。Kid Glyde指導、訓練甚至擁有自己的工作室。當世界頂尖的breaker在2022年十一月十二日在紐約市舉辦的Red Bull BC One World Final世界總決賽齊聚一堂爭奪冠軍時，他將擔任評審的角色。
09
Isabella Boylston
Boylston出生於愛達荷州太陽谷，曾在博爾德芭蕾舞團、科羅拉多芭蕾舞團和哈立德音樂學院接受訓練，然後在2005年加入紐約市享譽世界的美國芭蕾舞劇院。2011 年，她晉升為獨舞者，2014 年她獲得了令人夢寐以求的首席舞者職位。她在社群媒體上的一百多萬粉絲經常可以一窺世界上最知名的舞蹈公司的幕後花絮，以及來自全球各地的趣味舞蹈影片和照片，以及Boylston 的#ballerinabookclub精選。
10
Jessica Castro
Castro在康州哈特福德出生和長大，她是波多黎各和秘魯人，是一位精力充沛的職業舞者。她在紐約尼克擔任舞者開始了她的職業生涯。除了參與兩場超級盃中場秀演出外，她也幫許多大咖藝人，像是Jennifer Hudson、Rihanna、Mariah Carey和Mary J Blige伴舞。Castro也曾在包含《美國偶像》、《星期六夜現場》，以及CBS的《與我共舞》節目上演出。
舞者網紅很清楚的影響了世界觀看舞蹈藝術的視角。過去，來自世界各地的舞者不得不在舞台上爭奪幾個特定的位子，或者偶爾有機會成為某人的替補舞者做巡演。現在，很多人正在像Red Bull BC One World Final世界總決賽這樣的獨特活動中寫下自己的規則。
身為Red Bull舞者，Dassy指出這裡面的優缺點: “你必須要學習如何為自己的才藝很有效和誠實的創造成功機會。但是不可否認的是遊戲規則已經改變，大好機會在那邊等著。“
Don’t miss不要錯過十一月十二日在線上直播的的Red Bull BC One World Final世界總冠軍。