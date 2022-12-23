Angyil at a workshop at Red Bull BC One National Finals in Orlando, FL © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

"很快的我開始跟他們一起表演並且在同一個地鐵上賣藝，喔對，我差點就因為這樣被抓。這不是我想要持續做的事情，並且也不希望每次我表達自己和自己的藝術評論時會冒著被關的風險。所以這件事幫助我決定另尋出入，開始在國際上演出，並將我的舞蹈從街頭轉移到新的平台上。”她說。

Angyil and Dassy © Jeremy Gonzalo / Red Bull Content Pool

十大紐約市舞蹈網紅

01 Lauren Gottlieb

爵士、嘻哈、現代 – Gottlieb的粉絲可以都嚐到所有的滋味。僅在Instagram上就有超過三百萬粉絲，感覺她有自己的王國。她出生於亞利桑那州的斯科茨代爾，在真人實境節目《舞林爭霸》第三季中一舉成名。隨後，她憑著在寶萊塢處女作ABCD《Any Body Can Dance》成為印度電影界的明星。她繼續跳舞和在比賽節目中擔任評審，並與音樂界的一些大咖合作。

在 Instagram 和 TikTok觀賞Gottlieb的舞蹈 。

02 Angyil

Angyil © Dominick Williams / Red Bull Content Pool

在 Instagram上追蹤Angyil 。

03 Courtney Quinn

Courtney Quinn的Instagram帳號宣稱她“在這裡是為了照亮你的世界並增強你的信心“。出生在亞利桑那州，她是聖地亞哥州立大學的一名舞者，直到一場意外讓她改變了方向。現在她是一名時尚部落客，展現一大部分的跳舞，加上時尚和超厲害的攝影技巧！有點像是從彩虹菱鏡中觀看你最愛的迪士尼歌曲的真人版，而她的七十二萬五千名追蹤者(包括彩虹粉絲“The Home Edit”)正為此而來。

這裡是 Quinn的TikTok 和 Instagram .

04 Isabella Fonte

職業芭蕾舞者Isabella Fonte成功地將她厲害的舞蹈動作與她對時尚、旅遊和健身的熱愛結合起來，在TikTok上擁有超過七十萬名粉絲。她在美國芭蕾舞學校練習，然後在路上練習阿拉貝斯和芭蕾軸轉，現在她在洛杉磯和紐約市兩地奔波。

追蹤 Isabella的TikTok 和 Instagram .

05 Dassy

Dassy poses for a portrait at Red Bull BC One Camp in Houston in 2018 © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

1分鐘 Las Vegas B-Girl Dassy tours of the famous sites of Las Vegas, Nevada, in the best way she knows: by dancing.

查看 Dassy的Instagram 和 TikTok 。

06 Misty Copeland

在 Instagram上追蹤Misty 。

07 JoJo Gomez

JoJo "Gomez" Okimura在高中畢業後為了追隨夢想從東岸搬到了洛杉磯，但是她最早的啟發來自紐約市的核心–百老匯。這位備受尊重的排舞家在舞蹈的各個領域都接受過傳統訓練，在她開始將影片上傳到YouTube後聲名大噪。她在YouTube和Instagram的總追蹤人數超過三百萬人。她與小賈斯丁、新好男孩和Demi Lovato等藝人合作，並且持續經營成功的舞蹈課程。那些炙手可熱的課程以及她教的排舞經常在她的YouTube帳號上分享。

在 YouTube 和 Instagram學JoJo的舞蹈 。

08 Kid Glyde

B-Boy Kid Glyde in New York © Kien Quan / Red Bull Content Pool

在 Instagram上追蹤Kid Glyde 。

09 Isabella Boylston

Boylston出生於愛達荷州太陽谷，曾在博爾德芭蕾舞團、科羅拉多芭蕾舞團和哈立德音樂學院接受訓練，然後在2005年加入紐約市享譽世界的美國芭蕾舞劇院。2011 年，她晉升為獨舞者，2014 年她獲得了令人夢寐以求的首席舞者職位。她在社群媒體上的一百多萬粉絲經常可以一窺世界上最知名的舞蹈公司的幕後花絮，以及來自全球各地的趣味舞蹈影片和照片，以及Boylston 的#ballerinabookclub精選。

在 Instagram 和 TikTok 上追蹤Boylston的芭蕾舞者冒險旅程。

10 Jessica Castro

Castro在康州哈特福德出生和長大，她是波多黎各和秘魯人，是一位精力充沛的職業舞者。她在紐約尼克擔任舞者開始了她的職業生涯。除了參與兩場超級盃中場秀演出外，她也幫許多大咖藝人，像是Jennifer Hudson、Rihanna、Mariah Carey和Mary J Blige伴舞。Castro也曾在包含《美國偶像》、《星期六夜現場》，以及CBS的《與我共舞》節目上演出。

在 Instagram上追蹤Castro的排舞 。

身為Red Bull舞者， Dassy指出 這裡面的優缺點: “你必須要學習如何為自己的才藝很有效和誠實的創造成功機會。但是不可否認的是遊戲規則已經改變，大好機會在那邊等著。“