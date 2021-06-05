Abdo Feghali © Joel Capillaire

隨著Red Bull Car Park Drift飄移賽即將來臨，在此我們專訪了飄移大神 Abdo Feghali ，在此以淺顯易懂的方式談談飄移甩尾的基本功。他協助我們將其歸結為基礎的知識，並提出所有新手入門都需要知道的5個主要技巧：

1.找到一輛適合飄移甩尾的車輛

世界紀錄保持者最先提出這項，一點都不足為奇。 任何對飄移有濃厚興趣的人，都需要確保自己有一輛像樣且可靠的飄移車來練習。所以，找輛合適的車吧！

2. 學習如何使用手煞車

手煞非常重要，特別是在Red Bull Car Park Drift大賽，因為你將面臨在非常狹窄的賽道上馳騁，並且必須將方向從一側切換到另一側。 這就是為什麼擁有油壓手煞車並知道如何使用它是主要關鍵。

Abdo Feghali © Khaled Karam

3. 增大轉向角度

在任何車庫或車間均可輕鬆完成這項操作。只需進入並以合理的預算要求增加轉向角度即可。你不需要花費太多來安裝任何特殊的轉向齒條或不必要的零附件，因為你自己的轉向齒條可以升級為具有更大的角度。這將幫助你進一步飄移的運作！

4. 看影片學習

在線上觀賞各種飄移甩尾的影片。自2008年以來，Red Bull Car Park Drift賽事不斷精進、求新、求變，因此有許多關於障礙挑戰的方法，以及如何更好操控汽車的知識與眉角。

Abdo Feghali © Ephrem Chemaly

5. 練習、練習、練習!

請勿在大街上飄移甩尾。許多國家/地區都有聯盟、俱樂部或賽道，以無數高安全性的方式進行飄移活動。盡可能多多參與！你可以從其他競爭對手那裡學到更多的東西，沒有什麼比在真實賽道上學習更紮實。