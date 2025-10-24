Toprak Razgatlıoğlu leans into a corner during the WorldSBK race in Jerez, Spain on October 19, 2025.
© WorldSBK
Superbike

Toprak Razgatlıoğlu 華麗封王 - 勇奪第三座 WorldSBK 世界冠軍

土耳其車手托普拉克·拉茲加特里奧格魯（Toprak Razgatlıoğlu ）再度奪下世界超級摩托車錦標賽（WorldSBK Superbike World Championship）冠軍。這位 BMW 車隊明星車手第三次加冕稱王，並將在下個賽季展開他期待已久的 MotoGP™ 挑戰之旅。
由 Phil Briel 編寫
3 min readPublished on

Part of this story

WorldSBK Spanish Round

Watch the WorldSBK Spanish Round from this page with German commentary and for free.

Spain

Toprak Razgatlıoğlu

Fiercely ambitious and extremely talented, Toprak Razgatlıoğlu made history by becoming the first Turkish rider to win the Superbike World Championship.

TurkeyTurkey

Summary

  1. 1
    三座世界冠軍
在西班牙赫雷斯（Jerez, Spain）舉行的世界超級摩托車錦標賽賽季封關戰上，劇情跌宕起伏。Toprak Razgatlıoğlu帶著觸手可及的冠軍希望抵達賽場，並在週六的正賽中迎來首次封王機會。他從桿位發車，為奪冠奠定完美基礎。最終，他在週日的比賽中以第二名完賽，正式鎖定冠軍，成功衛冕去年榮銜。

How Razgatlıoğlu 如何奪下 2025 年世界超級摩托車錦標賽冠軍

Toprak Razgatlıoğlu is congratulated by fans after winning the 2025 WorldSBK title in Jerez, Spain.

Razgatlıoğlu takes the acclaim in Jerez

© WorldSBK

在週日的超級排位賽中，Toprak因尼可洛·布雷加拉（Nicolo Bulega）與他發生碰撞而未能取得積分。進入第二場正賽時，他滿懷奪冠決心。儘管因事故僅能從第十位起跑，但他只需拿下三分即可鎖定第三座 WorldSBK 冠軍，最終他完美達成目標。
義大利車手布雷加拉（Bulega）以完美無瑕的表現從頭領跑奪冠，而Razgatlıoğlu 則展現出冷靜且精準的駕駛策略，最終獲得回報。他一圈一圈穩步推進，先後超越多名對手，在第八圈時抓住機會超越安德烈亞·洛卡特利（ Andrea Locatelli）的雅馬哈賽車，成功升至第三名。
「現在我們是世界冠軍了，我真的非常開心！」
Toprak Razgatlıoğlu
這項成績為這位土耳其明星車手的非凡賽季畫下完美句點——他以 21 場勝利與 616 分的積分，成功奪下生涯第三座世界冠軍。
在奪得冠軍後接受 WorldSBK 賽事轉播訪問時，他表示：「首先我要非常感謝凱南·索福奧盧（Kenan Sofuoğlu），也感謝我所有的兄弟和粉絲，特別是我的車隊。今年我們的起步並不強勢，但每一個比賽週末我們都在進步，從未放棄，最終拿下了冠軍。非常感謝所有的一切。現在我們是世界冠軍了，我真的非常開心！」
01

三座世界冠軍

Toprak Razgatlıoğlu poses for a portrait during the photoshoot of his Hero Can in Istanbul, Turkey on August 21, 2025.

Razgatlıoğlu will test himself in MotoGP from next season

© Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

Razgatlıoğlu 於 2021 年奪得首座世界超級摩托車錦標賽冠軍。到了 2024 年，他以驚人的 13 連勝創下新紀錄，進一步奠定了自己作為該項運動傳奇之一的地位。本賽季，他在 36 場比賽中拿下 21 勝，為職業生涯再添輝煌篇章。
擁有三座世界超級摩托車錦標賽冠軍——分別為 2021 年效力雅馬哈以及 2024、2025 年效力 BMW 所奪——Razgatlıoğlu已穩固地成為這項運動的頂尖傳奇之一。
明年，他將迎接全新的挑戰，進軍 MotoGP，期望展現自己獨特的技術與對賽車卓越的掌控感。幾乎沒有人懷疑，Razgatlıoğlu很快就會在這項最高級別的摩托賽事中展現強大存在感。
Superbike
Motorbike Road Racing