Toprak Razgatlıoğlu 華麗封王 - 勇奪第三座 WorldSBK 世界冠軍

Summary 1 三座世界冠軍

在西班牙赫雷斯（Jerez, Spain）舉行的世界超級摩托車錦標賽賽季封關戰上，劇情跌宕起伏。Toprak Razgatlıoğlu帶著觸手可及的冠軍希望抵達賽場，並在週六的正賽中迎來首次封王機會。他從桿位發車，為奪冠奠定完美基礎。最終，他在週日的比賽中以第二名完賽，正式鎖定冠軍，成功衛冕去年榮銜。

How Razgatlıoğlu 如何奪下 2025 年世界超級摩托車錦標賽冠軍

Razgatlıoğlu takes the acclaim in Jerez © WorldSBK

在週日的超級排位賽中，Toprak因尼可洛·布雷加拉（Nicolo Bulega）與他發生碰撞而未能取得積分。進入第二場正賽時，他滿懷奪冠決心。儘管因事故僅能從第十位起跑，但他只需拿下三分即可鎖定第三座 WorldSBK 冠軍，最終他完美達成目標。

義大利車手布雷加拉（Bulega）以完美無瑕的表現從頭領跑奪冠，而Razgatlıoğlu 則展現出冷靜且精準的駕駛策略，最終獲得回報。他一圈一圈穩步推進，先後超越多名對手，在第八圈時抓住機會超越安德烈亞·洛卡特利（ Andrea Locatelli）的雅馬哈賽車，成功升至第三名。

這項成績為這位土耳其明星車手的非凡賽季畫下完美句點——他以 21 場勝利與 616 分的積分，成功奪下生涯第三座世界冠軍。

在奪得冠軍後接受 WorldSBK 賽事轉播訪問時，他表示：「首先我要非常感謝凱南·索福奧盧（Kenan Sofuoğlu），也感謝我所有的兄弟和粉絲，特別是我的車隊。今年我們的起步並不強勢，但每一個比賽週末我們都在進步，從未放棄，最終拿下了冠軍。非常感謝所有的一切。現在我們是世界冠軍了，我真的非常開心！」

01 三座世界冠軍

Razgatlıoğlu will test himself in MotoGP from next season © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

Razgatlıoğlu 於 2021 年奪得首座世界超級摩托車錦標賽冠軍。到了 2024 年，他以驚人的 13 連勝創下新紀錄，進一步奠定了自己作為該項運動傳奇之一的地位。本賽季，他在 36 場比賽中拿下 21 勝，為職業生涯再添輝煌篇章。

擁有三座世界超級摩托車錦標賽冠軍——分別為 2021 年效力雅馬哈以及 2024、2025 年效力 BMW 所奪——Razgatlıoğlu已穩固地成為這項運動的頂尖傳奇之一。

明年，他將迎接全新的挑戰，進軍 MotoGP，期望展現自己獨特的技術與對賽車卓越的掌控感。幾乎沒有人懷疑，Razgatlıoğlu很快就會在這項最高級別的摩托賽事中展現強大存在感。