© Jahmal Nugent
舞蹈
Red Bull Dance City Guide城市導覽: 跟著B-Girl Konatsu一起遊玩多倫多
來自日本岡山的 Konatsu Yamasa在2016年搬到加拿大之後，在多倫多的breaking界掀起一股旋風，這正是她正在幹的大事。自己眼見為憑!
認識Konatsu Yamasa: 來自日本的陽光之州岡山市的B-girl拋下一切搬到加拿大，在多倫多追求breaking事業。自從進入2020年Red Bull BC One E-Battle的前十六強以來，她精通dynamic flow、熟練的排腿、技術性的大地板引起了國際關注。
她現在與SuperNaturalz舞團一起練習，並且加強他的breaking風格，主攻在複雜的flow，具有原創性的穿腿，大地板和堆疊的定點。這正是她擅長的風格，在最新的Red Bull Dance City Guide多倫多城市導覽中也一覽無遺。Konatsu也許頂尖的B-girl舞團Kuru Crew一起練習，旨在推動多倫多穿腿風格的極限。
在以下觀看B-Girl Konatsu的Red Bull Dance City Guide多倫多城市導覽影片:
Tour Toronto with B-Girl Konatsu
The Red Bull Dance City Guide城市導覽是一個能夠與在當地景點中舞動和穿梭著的舞者們一起體驗目的地和遊玩國際知名旅遊景點的機會。
在全新的一集中，B-Girl Konatsu用跳舞的方式帶著觀眾們遊玩多倫多不同的地區，從聯合車站和安省遊樂宮，到The Village和影集Kim's Convenience拍攝地點。由屢獲殊榮的加拿大電影製片人Justin Wu執導，影片中也出現許多其他的舞者和藝術家，包含舞者兼編舞者(也是其丈夫)B-Boy Onton、Jahmal Nugent、Belinda Kwan、Tiffany Leung (B-Girl Tiff)、Jayson Collantes、James Baley和Alonzo Moore。
你喜歡Konatsu帶你遊完多倫多的行程嗎?在Instagram上追蹤@RedBullCanada觀看許多幕後花絮，並且在Red Bull TV上觀看更多集的Red Bull Dance City Guide城市導覽。