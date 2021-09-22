Red Bull Dance City Guide城市導覽: 跟著B-Girl Konatsu一起遊玩多倫多

在全新的一集中，B-Girl Konatsu用跳舞的方式帶著觀眾們遊玩多倫多不同的地區，從聯合車站和安省遊樂宮，到The Village和影集Kim's Convenience拍攝地點。由屢獲殊榮的加拿大電影製片人

執導，影片中也出現許多其他的舞者和藝術家，包含舞者兼編舞者(也是其丈夫)

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(B-Girl Tiff)、

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和

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