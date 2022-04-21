德國超級跑者告訴新手跑者面對首場賽事該知道的5個訓練技巧

你已經報名參加首場跑步賽事了嗎？身為一位初心跑者的你該怎麼做準備？對許多人來說跑步這件事不用想得太過複雜，只要記住一些基本的知識就可以幫助你提升跑步的能力。

來自德國的超級跑者Florian Neuschwander ，他曾帶領2,775名不同級別的跑者，在2021年的 Wings for Life World Run 賽事中贏得不錯的佳績，因此，他將分享以下這些建議與策略，相信對於初心跑者或經驗豐富的跑者都一樣有效。

1.跑量比追求強度重要

即使當今有許多的訓練原理與技巧可以參考，但你依然可以透過不斷的練習跑步來提升訓練的成效，在訓過程中將會學會如何正確的肌群發力和搭配恢復交替的訓練技巧，來有效率提升身體該有的肌耐力。有關於這點，Florian Neuschwander他是這樣表示，我除了跑步的日常訓練之外，還會不時加入徒步旅行和自行車騎乘訓練來做為交替訓練的運動項目，這樣混合式的訓練方式對於提升耐力方面，對我來說是非常有幫助的。因此，做為一位初心跑者的你必須要更專注於增加跑量和運動項目，而不是在於跑步訓練的強度高低！

2.改變路線提升全身肌力

強化跑者的肌力訓練將有助於降低受傷的風險，雖然大多數的跑者肌力訓練都不外乎增強下半身肌力，但如果想要在跑步能力獲得大幅度的提升，核心肌群與一些周邊關節處你就必須要更有計劃的訓練。

這樣的訓練不用想的太過複雜，你可以在日常練跑的訓練計劃中，添加一些碎石路面或森林路面，透過改變一些不同的道路品質，將可以促進你骨頭、韌帶和肌腱的適應能力，進而提升全身的肌肉力量及平衡穩定性。

參加布達佩斯 Wings for Life World Run 的跑者 © Balazs Palfi for Wings for Life World Run

3.設定恢復的機制與計劃

如果你平常在訓練的過程中都十分賣力達成設定目標，那一定要適時的給予身體恢復的時間與機會。對於這點Florian Neuschwander特別說明，我認為訓練最重要的是傾聽自己身體的聲音，如果你感受到疲倦那就適度的休息一下；通常我都會在劇烈的訓練或運動過後，好好的洗個熱水澡接著睡上一個好覺，這也是你一定可以為身體做的事情。

4.找出自己前進的動力

雖然傾聽身體對於心靈十分重要，但如果你不疲倦可內心的懶惰感正引誘你去成為沙發馬鈴薯時，你就需要找尋一些促使身體運動的動力，例如尋找一些適合運動的音樂就是一個好的策略。Florian Neuschwander建立動力與毅力的的秘訣，就是選擇一個輕鬆的路線來進行簡單的跑步訓練，讓內心的懶惰感快速的散去。

5.不要忽視均衡的營養

雖然，飲食習慣與營養攝取需求雖然會因人而異，但基本的營養素攝取量將會影響你的運動表現，吃富含充足維生素的飲食是身體健康的關鍵，另外，碳水化合物的攝取量也十分的重要，多數的專家都建議飲食中必須要含有55-65%的優質碳水化合物，才能有效率的提供跑步時所需的能量，同時，適時的補充水分也能有助於血管運送氧氣和養分到肌肉組織。Florian Neuschwander補充說明，保持均衡的飲食習慣與維持固定的運動頻率，就能讓你的訓練效能獲得提升。

超級跑者 Florian Neuschwander 是 Wings for Life World Run 的標誌性人物 © Flo Hagena for Wings for Life World Run