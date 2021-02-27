永遠挑戰極限的傳奇車手Travis Pastrana專訪

即將舉行的Nitro Rallycross系列賽，將再次拉開 Travis Pastrana 業已輝煌（更不用說壯觀）職涯的另一篇章。當他打開自家大門時（又稱Pastranaland），我們藉此機會試圖揭露這位越野傳奇人物成名的故事。

Travis welcomes you to Pastranaland © Monte Isom/Red Bull Content Pool

你最近在Pastranaland後院的周圍架設了攝影機，靈感來自何處？

謝謝你。這是一個目標。在我成長過程中，Guy Cooper有個玩卡丁車的Cooperland，現在看來，我想我還沒長大。

Bikes were Travis's first love © Monte Isom/Red Bull Content Pool

許多人一生僅把一件事做好，但你在很多方面都表現得相當出色。你如何以及為什麼會涉獵這麼多不同的事物？

我的叔叔曾在1969年和1970年效力於Denver Broncos足球隊的四分衛，但他受傷後回到當地的大學從事建築、曲棍球和足球教練的工作，現在他仍然在那裡工作。我爸爸說他是我們城裡最偉大的運動員，但沒有將自己的興趣變成職業，所以每天做某件事時，都要確保做你所愛。如果沒有，那是最不值得的傷害。

懷著這樣的心態做事，真是太棒了，因此我從來沒有為錢做任何事–我之所以這樣做是因為我喜歡它。一開始，我們並沒有很大的長進，我叔叔會付汽油的錢，當地的經銷商給了我們一輛機車。我的父母賣掉了船、哈雷，並且房子還有兩個抵押貸款，所以我才意識到錢是非常重要的。

職業生涯結束時，你最想記住什麼？

你最新的大膽嘗試是Nitro Rallycross。是關於那方面的？

我們一切都準備就緒了，然後卻受到疫情影響，這真是把我們全打敗了。但這也是好事一件，我們有更多的時間來規劃更多的賽道。第一年會有5條賽道-為特殊目的課程所建立-我也會參與其中，或者在伙伴們的幫助下進行。

我們的目標不僅讓車迷興奮，車手也會非常驚訝。 必須有所選擇，讓不同的汽車和製造商有機會在一個[賽道]上好好表現，而在另一個[賽道]上也會有精采的表演。 因此，我們將其混合在一起。車手們真的會很興奮，但他們一到那裡應該會有點嚇到。

賽事最好的時間就是頭幾年，那時你仍在學習最有效的方法。我們的目標是繼續將其混合，但是當車手熟悉並悟出如何應付時，我們會立刻進行修改。

你完成的特技表演令人印象深刻；從飛越大峽谷到泰晤士河的跳躍。這些特技動作背後的想法是什麼？

其實特技較少，大部份是競賽，即使比賽只是與自己比。我喜歡當有人說某件事無法完成時，然後，我會弄清楚如何完成這項工作。以超人後空翻為例-大家都說因重力關係跟本做不到，所以我們將離合器支架上的支架焊接起來，這樣手臂就可以撞到那些槓桿上，並將你拉下。那是一個非常酷的小技巧，所以現在有很多類似的特技看起來都很簡單。

你的太太本身就是X Games冠軍。這個家庭是否極有競爭力？

非常有競爭力。謝天謝地，我們的運動沒有重疊。我們所做的一切都非常具有競爭力。Lyn-Z [Adams Hawkins]之前考慮嘗試經由滑板運動進入奧運會，因此她在2019年贏得了世界冠軍，我為她感到非常驕傲。但是她喜歡做一位稱職的媽媽，即使在頒獎台上，因此她錯過了與孩子們在一起的兩個星期。我很高興一家人一起成長！ 她在各方面都做得相當好。

所以，在你家裡板類運動是否也極具競爭力？

是的，但我沒那麼好。 Lyn-Z擅長玩紙牌和板類的運動，這些真的難倒我了。 有些事情搞清楚我們無法取勝，那就儘量避免吧。她喜歡板類的運動。例如：滑水、衝浪、滑雪橇之類的活動。我根本一竅不通。 我曾試過滑雪板，但跌個四腳朝天。但我會滑雪，她也會雪板。

Travis in his element at the Crandon World Cup © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

那孩子們呢？他們是否也承襲著爸、媽的腳步呢？

我7歲的孩子喜愛開車，而我6歲的孩子比較喜歡摩托車，兩個人都會滑雪。 現在他們都是飛躍玩家。我們的大女兒，當一切不順利時，她會開始咯咯笑，但她從沒受傷或摔過。年紀較小的一位比較有天份，也許她會注意聽、專心，並且非常努力。她很少摔倒，但一旦摔倒就會受傷。

身為父母，這是否會降低你願意承擔風險的可能？

不，在一天結束時，我希望孩子們與父母在一起，看看他們工作努力的程度以及做自己喜歡做的事情。很多朋友在孩子們起床之前就去上班，天黑了才回家。我很幸運不必這樣做。我經常不在家，但當我回到家時，我會和孩子們在一起。我喜歡向他們展示熱情和工作上的事物。我希望那是他們唯一要做的一件事；不論做任何事，但你必須全力以赴。

還有其他任何忠告嗎？