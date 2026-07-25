Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊以震撼方式揭開2026賽季序幕，於2026年1月6日（星期二）在美國加州溫徹斯特的K1賽道舉辦官方車隊發表派對。當晚，車隊全體成員齊聚一堂，合作夥伴紅牛與杜卡迪也派出代表出席，共同慶祝歷經一年多合作與開發所取得的成果，並為即將於安那翰揭幕的Supercross首站賽事暖身。

當晚的一大亮點，是Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊首度公開亮相即將在安那翰首站投入賽事的Ducati 450 DesmoMX。這輛賽車以最終比賽設定登場，搭配吸睛的漸層彩繪套件與手工彩繪前土除，鮮明展現Troy Lee的創意理念與品牌傳承。

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Troy Lee Designs創辦人Troy Lee與Ducati Corse越野部門總經理Paolo Ciabatti登台回顧過去一年籌建車隊的歷程。他們分享這段合作關係的起點，以及Troy Lee Designs、紅牛與杜卡迪如何憑藉共同願景攜手合作，打造出一支獨一無二的原廠越野摩托車隊。

Troy Lee表示：「首先，我要感謝紅牛。我與他們合作大約21年了，而像今晚這樣的時刻，正是我們能長期攜手的原因。這個場地太棒了，也非常感謝大家前來參加，尤其我們直到上週才臨時調整安排。謝謝Jeremy以及紅牛的每一位夥伴，也謝謝PPG、Chip Ganassi Racing、Paramount與杜卡迪。若沒有大家對我的信任，這一切都不可能實現——從設計師、彩繪師到參與這段旅程的每一個人，我由衷感謝你們。」

Dylan Ferrandis and Justin Barcia © Koury Angelo / Red Bull Content Pool

隨後，車手賈斯汀・巴西亞（Justin Barcia）與迪倫・費蘭迪斯（Dylan Ferrandis）加入Lee 和 Ciabatti，進一步分享車隊初期測試的情況。兩位車手談到開發初期取得的進展，並介紹車隊為賽季首場起跑所進行的準備工作。

K1賽道為此次發表會提供了相當契合的舞台，不僅呼應杜卡迪在MotoGP最高殿堂的統治地位，也彰顯品牌深厚的賽車傳承。該場地以迷你型大獎賽賽道為設計概念，充分展現精準、性能與競爭基因，而這些特質正是杜卡迪成為全球二輪賽車運動頂尖勢力的關鍵。現場熱情而忠誠的杜卡迪車迷，更進一步強化了這項賽車傳奇。他們的堅定支持，源自杜卡迪在世界賽場上長期累積的成功，也持續提醒著世人：杜卡迪始終是賽車界不容小覷的強大力量。

Paolo Ciabatti表示：「我們一直在為2026年進軍Supercross奠定基礎。這是一項艱鉅的工作，我必須肯定Ziggy及其團隊，他們的表現非常出色。我記得首批賽車大約在2025年3月或4月運抵這裡，從那時起，他們便始終全力投入開發工作。我們曾說過，即使賽車未能在2026年完全準備就緒，我們仍會繼續向前推進。我很高興Justin和Dylan願意相信這項計畫，因為在賽車開發過程中，我們非常需要他們的支持。這並不是一輛已經過實戰驗證、能夠立即取勝的賽車，但我們相信它具有潛力。現在需要做的，就是努力不懈地朝著目標前進。」

Race Bikes at Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing © Koury Angelo / Red Bull Content Pool

這場慶祝活動當然少不了競賽元素。雖然比賽並非在兩輪賽車上進行，來賓們仍駕駛高性能卡丁車，在賽道上展開激烈較量，讓整晚始終洋溢著熱烈高昂的氣氛。

這場車隊發表派對象徵Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊迎來重要里程碑，也正式揭開2026賽季序幕。接下來，車隊將全力備戰安那翰首站。