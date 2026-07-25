Troy Lee Designs Red Bull Ducati Launches
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紅牛杜卡迪車隊正式亮相

Troy Lee Designs紅牛杜卡迪車隊於K1賽道震撼揭開2026年序幕
由 Quinn Weston 編寫
3 min readPublished on
Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊以震撼方式揭開2026賽季序幕，於2026年1月6日（星期二）在美國加州溫徹斯特的K1賽道舉辦官方車隊發表派對。當晚，車隊全體成員齊聚一堂，合作夥伴紅牛與杜卡迪也派出代表出席，共同慶祝歷經一年多合作與開發所取得的成果，並為即將於安那翰揭幕的Supercross首站賽事暖身。
當晚的一大亮點，是Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊首度公開亮相即將在安那翰首站投入賽事的Ducati 450 DesmoMX。這輛賽車以最終比賽設定登場，搭配吸睛的漸層彩繪套件與手工彩繪前土除，鮮明展現Troy Lee的創意理念與品牌傳承。

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Troy Lee Designs創辦人Troy Lee與Ducati Corse越野部門總經理Paolo Ciabatti登台回顧過去一年籌建車隊的歷程。他們分享這段合作關係的起點，以及Troy Lee Designs、紅牛與杜卡迪如何憑藉共同願景攜手合作，打造出一支獨一無二的原廠越野摩托車隊。
Troy Lee表示：「首先，我要感謝紅牛。我與他們合作大約21年了，而像今晚這樣的時刻，正是我們能長期攜手的原因。這個場地太棒了，也非常感謝大家前來參加，尤其我們直到上週才臨時調整安排。謝謝Jeremy以及紅牛的每一位夥伴，也謝謝PPG、Chip Ganassi Racing、Paramount與杜卡迪。若沒有大家對我的信任，這一切都不可能實現——從設計師、彩繪師到參與這段旅程的每一個人，我由衷感謝你們。」
Dylan Ferrandis and Justin Barcia at Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing launch in Winchester, California, USA on January 6, 2026.

Dylan Ferrandis and Justin Barcia

© Koury Angelo / Red Bull Content Pool

隨後，車手賈斯汀・巴西亞（Justin Barcia）與迪倫・費蘭迪斯（Dylan Ferrandis）加入Lee 和 Ciabatti，進一步分享車隊初期測試的情況。兩位車手談到開發初期取得的進展，並介紹車隊為賽季首場起跑所進行的準備工作。
K1賽道為此次發表會提供了相當契合的舞台，不僅呼應杜卡迪在MotoGP最高殿堂的統治地位，也彰顯品牌深厚的賽車傳承。該場地以迷你型大獎賽賽道為設計概念，充分展現精準、性能與競爭基因，而這些特質正是杜卡迪成為全球二輪賽車運動頂尖勢力的關鍵。現場熱情而忠誠的杜卡迪車迷，更進一步強化了這項賽車傳奇。他們的堅定支持，源自杜卡迪在世界賽場上長期累積的成功，也持續提醒著世人：杜卡迪始終是賽車界不容小覷的強大力量。
Paolo Ciabatti表示：「我們一直在為2026年進軍Supercross奠定基礎。這是一項艱鉅的工作，我必須肯定Ziggy及其團隊，他們的表現非常出色。我記得首批賽車大約在2025年3月或4月運抵這裡，從那時起，他們便始終全力投入開發工作。我們曾說過，即使賽車未能在2026年完全準備就緒，我們仍會繼續向前推進。我很高興Justin和Dylan願意相信這項計畫，因為在賽車開發過程中，我們非常需要他們的支持。這並不是一輛已經過實戰驗證、能夠立即取勝的賽車，但我們相信它具有潛力。現在需要做的，就是努力不懈地朝著目標前進。」
Race Bikes at Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing launch in Winchester, California, USA on January 6, 2026.

Race Bikes at Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing

© Koury Angelo / Red Bull Content Pool

這場慶祝活動當然少不了競賽元素。雖然比賽並非在兩輪賽車上進行，來賓們仍駕駛高性能卡丁車，在賽道上展開激烈較量，讓整晚始終洋溢著熱烈高昂的氣氛。
這場車隊發表派對象徵Troy Lee Designs紅牛杜卡迪廠隊迎來重要里程碑，也正式揭開2026賽季序幕。接下來，車隊將全力備戰安那翰首站。
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