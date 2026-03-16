橫跨美國到舊金山：TURF 參加 Red Bull Dance Your Style 全國總決賽

TURF 舞蹈源於舊金山 Oakland (奧克蘭) 的節奏，在與世界的對話中發展起來。TURF 是 Taking Up Room on the Floor 的首字母縮寫，是灣區舊金山的一種著名舞蹈風格。它源於一代人的自豪、堅韌、團結和創造性的反抗。

長期從事這一活動的舞者反映道：「舊金山海灣地區一直確保將自己放在地圖上......並確保每個人都記得我們還在這裡，我們每次都不會被忽視。」

今年夏天是全球街舞運動的一個里程碑 - 2025 年 8 月 23 日，Red Bull Dance Your Style 全國總決賽首次來到舊金山。奧克蘭的 Too $hort 將帶來精彩表演，TURF 的舞者們也將登臺獻藝，一決高下。

我們採訪了一些舞者，他們在向前輩致敬的同時繼續發展和分享這項運動 - 從 TURF Feinz 的 Chonkie 和 Ice Cold 這樣的創新者（他們學會了 如何在艱苦中表達舞蹈），到 TURFinc 創始人 Johnny 5 這樣的後起之秀、國際 battle 王 Intricate 以及新秀 Daisy。

Daisy 說：「對我來說，Red Bull Dance Your Style 是表達的自由。這是為以前不被重視的舞者提供的一個平臺。」

Daisy competes during the Red Bull Dance Your Style qualifier in CA © Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

01 TURF 舞蹈的起源和文化

植根於非裔美國人的創造力和社區力表達，20 世紀 60 年代奧克蘭的 boogaloo 舞是一種以放克風為基礎的自由式舞蹈文化，受到 James Brown 等人的音樂啟發，並被黑豹黨的激進主義所激發。奧克蘭的年輕人創造了獨特的運動語彙，將整個灣區聯繫在一起。路過這座城市的旅者們也學會了讓他們 「舞動起來與眾不同」的舞步。

轉眼間到了 2000 年代初，hyphy 運動席捲而來 --這是奧克蘭的代表性聲音，充滿了熱情奔放和來自家鄉的自豪感。Chonkie 回憶說：「那時候很熱鬧。作為一個中學的孩子，我們會 Harlem Shake 或 crip walk。那時我還不太懂......」

Chonkie © Yoram Savion

舞蹈對話在當地活動、學校和 Youth Uprising 等青年中心展開。Chonkie 說：「那是奧克蘭年輕人的家。它是年輕人表達自我、尋找自我、做自己的地方。」

TURF 舞蹈成為一種即興表演形式，反映了真實的生活經歷和社區鬥爭，象徵著反抗、歡樂和韌性。Chonkie 解釋說：「Swag 其實是以講故事為基礎的。你從自己的想像中創造出一些東西，並透過舞蹈將其變為現實。這就是 Swag 的來源。我的第一個音樂影片特輯其實是 Too $hort 的 Blow the Whistle，當時還有其他舞者在場，最終讓我們更加團結，一起追逐夢想。」

02 TURF 舞蹈的演變和擴展

Johnny at Red Bull Dance Your Style qualifier in Oakland, CA © Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

數十年來，TURF 舞蹈藝術的代表性不足，這在 TURF 舞蹈演員中形成了強烈的自豪感。「TURF 舞蹈一直都是獨一無二的，」Johnny 5 說，「這種風格的美妙之處在於，我們可以融合所有人。如果我們引入其他風格，我認為它可以在社區之間架起一座橋樑。」

如今，新一代正在發掘和詮釋 TURF 的表現語言。「關於過去的 13 年，我想說的是 -- 我們始終如一，」Johnny 5 說。「我們一直在前進，但缺少的是強大的榮耀。我覺得它就要來了。」

Ice Cold 也感受到了這種勢頭。他人生旅途中的一個亮點是在 Kendrick Lamar 的 Super Bowl 中場秀上表演。他說：「一旦大家看到中場秀，整個灣區都會同時感到高興。」他說：「沒有多少時刻能讓所有人都為你所做的事情感到高興。」

03 TURF 在國家和全球舞臺上翩翩起舞

Intricate competes at Red Bull Dance Your Style West USA Qualifier in LA © Natt Lim / Red Bull Content Pool

他說：「我很高興成為第一個進入全國決賽的 TURFer。我真的只是想全力以赴，發揮自己的影響力。」

Red Bull Dance Your Style 已成為一個強大的全球平臺，弘揚並發展著街舞文化。它融合了知名度、參與度和國際影響力，為社區注入了新的活力。

Intricate 最近在預選賽中與 Daisy 對戰。他說：「每個人都在不同的 Battle 場景中成長。我在成長過程中遇到了很多 TURFers。灣區更有味道。當我做出這些動作時，我就有了價值。」

現在，Daisy 經常去參加比賽，她的母親很少親自參加比賽。「我非常想念大家，」她說。但今年夏天，情況會有所改變。

04 Red Bull Dance Your Style 全國總決賽來到舊金山主場

Daisy competing at Red Bull Dance Your Style qualifier in San Jose, CA © Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

Red Bull Dance Your Style 全國總決賽將回到家鄉 --- 一切開始的地方。「總決賽在我的家鄉舉行，這讓我非常激動，」Daisy 說。「這是我起步的地方。我的家人將第一次看到我跳舞，而不是透過螢幕。」

家鄉的自豪感為舞者們的表演提供了動力。一位舞者分享道：「這就是在 Red Bull Dance Your Style 中進行 TURFing 的最大好處 -- 你可以把它當成一場街頭表演。這並不是要成為最俏皮的舞者，而是你如何表演，如何得到大家的喜愛。」

Daisy 已經有了長遠的打算。「我想成為一名舞蹈編導，擁有自己的工作室，說『我做到了』。你不會看到很多拉美人這樣做。我想把 Red Bull 作為我的平臺」

社區影響和文化傳承

從最初的社會聲明發展成為一場治癒和恢復運動。Chonkie 還記得早期的 TURF 影片：「我們製作影片是為了表達敬意和提高人們的意識......我們逐漸失去了我們真正認識的舞者。而舞蹈是我們表達敬意的方式。」

對於 Ice Cold 來說，社區是核心：「這是一個我們支持你』的局面，我們要讓它變得美麗。」

Ice Cold © Yoram Savion

從 Mentorship 到文化傳承，Daisy 表達了她的感激之情：「Johnny 讓我加入了 Red Bull。如果不是他推動我去 Battle，就不會有今天的我。我一直想回饋那些幫助過我的人。」

從紮根奧克蘭到登上全國舞臺，TURF 運動在不斷發展。

「我希望它是真實的，」Ice Cold 說。「你無法解釋 TURFing 是什麼，但當你看到它時，你就能認出它。這是一種感覺。這些年輕的舞者仍然擁有純粹的本質......他們是他們自己，但他們讓文化得以延續。」

用 Chonkie 的話說「Swag其實就是講故事。」你創造了一些東西，並透過舞蹈將其賦予生命。這就是 TURFing 的核心--社區、韌性和創造力共同閃耀。

至於 Daisy，她每天都在訓練，眼睛盯著獎盃：「我只想讓人們說我贏了，因為我很棒。」

這一次，她的家人將在現場見證這一切。

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