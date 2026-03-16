Intricate & Daisy compete during the Red Bull Dance Your Style qualifier
© Priscilla Rodriguez / Red Bull Conte
舞蹈

橫跨美國到舊金山：TURF 參加 Red Bull Dance Your Style 全國總決賽

從灣區到舊金山的 Red Bull Dance Your Style 全國總決賽。
由 Yoram Savion 編寫
6 min readPublished on

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Red Bull Dance Your Style USA

The premiere one-on-one street dance competition returns for its 2026 season.

42 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style National Final USA

Witness the ultimate street dance showdown at the Red Bull Dance Your Style National Final in San Francisco on August 23, 2025!

United States

Summary

  1. 1
    TURF 舞蹈的起源和文化
  2. 2
    TURF 舞蹈的演變和擴展
  3. 3
    TURF 在國家和全球舞臺上翩翩起舞
  4. 4
    Red Bull Dance Your Style 全國總決…
TURF 舞蹈源於舊金山 Oakland (奧克蘭) 的節奏，在與世界的對話中發展起來。TURF 是 Taking Up Room on the Floor 的首字母縮寫，是灣區舊金山的一種著名舞蹈風格。它源於一代人的自豪、堅韌、團結和創造性的反抗。
長期從事這一活動的舞者反映道：「舊金山海灣地區一直確保將自己放在地圖上......並確保每個人都記得我們還在這裡，我們每次都不會被忽視。」
今年夏天是全球街舞運動的一個里程碑 - 2025 年 8 月 23 日，Red Bull Dance Your Style 全國總決賽首次來到舊金山。奧克蘭的 Too $hort 將帶來精彩表演，TURF 的舞者們也將登臺獻藝，一決高下。
我們採訪了一些舞者，他們在向前輩致敬的同時繼續發展和分享這項運動 - 從 TURF Feinz 的 Chonkie 和 Ice Cold 這樣的創新者（他們學會了 如何在艱苦中表達舞蹈），到 TURFinc 創始人 Johnny 5 這樣的後起之秀、國際 battle 王 Intricate 以及新秀 Daisy。
Daisy 說：「對我來說，Red Bull Dance Your Style 是表達的自由。這是為以前不被重視的舞者提供的一個平臺。」
Daisy competes during the Red Bull Dance Your Style qualifier in CA

Daisy competes during the Red Bull Dance Your Style qualifier in CA

© Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

01

TURF 舞蹈的起源和文化

植根於非裔美國人的創造力和社區力表達，20 世紀 60 年代奧克蘭的 boogaloo 舞是一種以放克風為基礎的自由式舞蹈文化，受到 James Brown 等人的音樂啟發，並被黑豹黨的激進主義所激發。奧克蘭的年輕人創造了獨特的運動語彙，將整個灣區聯繫在一起。路過這座城市的旅者們也學會了讓他們 「舞動起來與眾不同」的舞步。
轉眼間到了 2000 年代初，hyphy 運動席捲而來 --這是奧克蘭的代表性聲音，充滿了熱情奔放和來自家鄉的自豪感。Chonkie 回憶說：「那時候很熱鬧。作為一個中學的孩子，我們會 Harlem Shake 或 crip walk。那時我還不太懂......」
Chonkie

Chonkie

© Yoram Savion

舞蹈對話在當地活動、學校和 Youth Uprising 等青年中心展開。Chonkie 說：「那是奧克蘭年輕人的家。它是年輕人表達自我、尋找自我、做自己的地方。」
TURF 舞蹈成為一種即興表演形式，反映了真實的生活經歷和社區鬥爭，象徵著反抗、歡樂和韌性。Chonkie 解釋說：「Swag 其實是以講故事為基礎的。你從自己的想像中創造出一些東西，並透過舞蹈將其變為現實。這就是 Swag 的來源。我的第一個音樂影片特輯其實是 Too $hort 的 Blow the Whistle，當時還有其他舞者在場，最終讓我們更加團結，一起追逐夢想。」
02

TURF 舞蹈的演變和擴展

Johnny at Red Bull Dance Your Style qualifier in Oakland, CA

Johnny at Red Bull Dance Your Style qualifier in Oakland, CA

© Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

數十年來，TURF 舞蹈藝術的代表性不足，這在 TURF 舞蹈演員中形成了強烈的自豪感。「TURF 舞蹈一直都是獨一無二的，」Johnny 5 說，「這種風格的美妙之處在於，我們可以融合所有人。如果我們引入其他風格，我認為它可以在社區之間架起一座橋樑。」
如今，新一代正在發掘和詮釋 TURF 的表現語言。「關於過去的 13 年，我想說的是 -- 我們始終如一，」Johnny 5 說。「我們一直在前進，但缺少的是強大的榮耀。我覺得它就要來了。」
Ice Cold 也感受到了這種勢頭。他人生旅途中的一個亮點是在 Kendrick Lamar 的 Super Bowl 中場秀上表演。他說：「一旦大家看到中場秀，整個灣區都會同時感到高興。」他說：「沒有多少時刻能讓所有人都為你所做的事情感到高興。」
03

TURF 在國家和全球舞臺上翩翩起舞

Intricate competes at Red Bull Dance Your Style West USA Qualifier in LA

Intricate competes at Red Bull Dance Your Style West USA Qualifier in LA

© Natt Lim / Red Bull Content Pool

他說：「我很高興成為第一個進入全國決賽的 TURFer。我真的只是想全力以赴，發揮自己的影響力。」
Red Bull Dance Your Style 已成為一個強大的全球平臺，弘揚並發展著街舞文化。它融合了知名度、參與度和國際影響力，為社區注入了新的活力。
Intricate 最近在預選賽中與 Daisy 對戰。他說：「每個人都在不同的 Battle 場景中成長。我在成長過程中遇到了很多 TURFers。灣區更有味道。當我做出這些動作時，我就有了價值。」
現在，Daisy 經常去參加比賽，她的母親很少親自參加比賽。「我非常想念大家，」她說。但今年夏天，情況會有所改變。
04

Red Bull Dance Your Style 全國總決賽來到舊金山主場

Daisy competing at Red Bull Dance Your Style qualifier in San Jose, CA

Daisy competing at Red Bull Dance Your Style qualifier in San Jose, CA

© Priscilla Rodriguez / Red Bull Content Pool

Red Bull Dance Your Style 全國總決賽將回到家鄉 --- 一切開始的地方。「總決賽在我的家鄉舉行，這讓我非常激動，」Daisy 說。「這是我起步的地方。我的家人將第一次看到我跳舞，而不是透過螢幕。」
家鄉的自豪感為舞者們的表演提供了動力。一位舞者分享道：「這就是在 Red Bull Dance Your Style 中進行 TURFing 的最大好處 -- 你可以把它當成一場街頭表演。這並不是要成為最俏皮的舞者，而是你如何表演，如何得到大家的喜愛。」
Daisy 已經有了長遠的打算。「我想成為一名舞蹈編導，擁有自己的工作室，說『我做到了』。你不會看到很多拉美人這樣做。我想把 Red Bull 作為我的平臺」

社區影響和文化傳承

從最初的社會聲明發展成為一場治癒和恢復運動。Chonkie 還記得早期的 TURF 影片：「我們製作影片是為了表達敬意和提高人們的意識......我們逐漸失去了我們真正認識的舞者。而舞蹈是我們表達敬意的方式。」
對於 Ice Cold 來說，社區是核心：「這是一個我們支持你』的局面，我們要讓它變得美麗。」
Ice Cold

Ice Cold

© Yoram Savion

從 Mentorship 到文化傳承，Daisy 表達了她的感激之情：「Johnny 讓我加入了 Red Bull。如果不是他推動我去 Battle，就不會有今天的我。我一直想回饋那些幫助過我的人。」
從紮根奧克蘭到登上全國舞臺，TURF 運動在不斷發展。
「我希望它是真實的，」Ice Cold 說。「你無法解釋 TURFing 是什麼，但當你看到它時，你就能認出它。這是一種感覺。這些年輕的舞者仍然擁有純粹的本質......他們是他們自己，但他們讓文化得以延續。」
用 Chonkie 的話說「Swag其實就是講故事。」你創造了一些東西，並透過舞蹈將其賦予生命。這就是 TURFing 的核心--社區、韌性和創造力共同閃耀。
至於 Daisy，她每天都在訓練，眼睛盯著獎盃：「我只想讓人們說我贏了，因為我很棒。」
這一次，她的家人將在現場見證這一切。
千萬不要錯過

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Red Bull Dance Your Style USA

The premiere one-on-one street dance competition returns for its 2026 season.

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Witness the ultimate street dance showdown at the Red Bull Dance Your Style National Final in San Francisco on August 23, 2025!

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