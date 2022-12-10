Two Saudis to line up in Red Bull Car Park Drift World Final

兩位沙烏地阿拉伯漂移車手已經預訂了Red Bull Car Park漂移世界總決賽的名額，他們在本週四晚上在當地車迷面前爭奪漂移之王的桂冠，這是一場激動人心的周末預選賽。

Red Bull Car Park漂移賽於本週四（12 月 8 日）晚上 8 點 30 分在吉達濱海路賽道舉行。

自今年系列賽在愛爾蘭開賽以來，Red Bull Car Park漂移大賽已造訪了全球 18 個國家，創下了本賽事 14 年史上最大的參賽陣容。 現在，這些頂級漂移者本週將在吉達面對興奮和激情高漲的當地賽車迷，與來自以下國家的競爭對手對決：牙買加、模里西斯、斯里蘭卡、巴基斯坦、肯亞、南非、波蘭、愛沙尼亞、格魯吉亞、亞塞拜然、卡達、 阿曼、阿聯酋、巴林、約旦和黎巴嫩。

對於來自利雅得的 Turki Al Zeer 來說，獲得這樣一項重大賽事的參賽資格是他職業生涯中的重要時刻。

能夠進入Red Bull Car Park漂移世界總決賽，我感到非常自豪和高興。 這將是一場毫無疑問的戰鬥。 我們將面對一些令人難以置信的漂移高手，如果一切順利，這將是一個巨大的挑戰。 Turki Al Zeer

تركي الزير © ريد بُل

他補充表示：我真的希望沙烏地的青年能來吉達支持我們，為我們加油！

與沙烏地阿拉伯汽車運動公司、吉達濱海路賽道、Red Bull移動、Nissan、Kwai、Dunlop、沙烏地阿拉伯體育頻道、Blink Experience 和 Arab GT 合作，將這一具有里程碑意義的世界總決賽帶到了吉達。

在當地預選賽獲得第二名後，加入世界總決賽的沙烏地阿拉伯車手陣容是 Badr Al Shehairi。

這位來自利雅德漂移車手說，他正在倒數計時，直到他再次回到賽道上。

這對我來說是一個偉大的時刻，我真的很期待這次巨大的挑戰。 我從 2010 年開始參加Red Bull賽事，但現在要參加世界總決賽，代表我的國家對我來說意義重大。 Badr Al Shehairi

他補充說：當然，我們都知道沙烏地阿拉伯人對汽車和速度充滿熱情，我希望我能在世界總決賽中讓他們感到自豪。