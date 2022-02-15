「單車多刀流」Tom Pidcock：小孩才選擇 世界冠軍我全都要

賽事全長共進行九圈，Pidcock 在第四圈做出關鍵的攻擊，在賽道最具技術性的路段時，Pidcock決定加速拉開領先差距，對手們沒有人可以趕上他的步伐，呈現出個人單飛奪冠氣勢。

Pidcock ging als einer der Favoriten auf die Strecke © Twila Federica Muzzi Pidcock is putting Britain on the cyclo-cross map © Twila Federica Muzzi

最終 Pidcock 以 30 秒的差距擊退荷蘭選手 Lars van der Haar，成為越野公路車最新世界冠軍得主，來自比利時的 Eli Iserbyt 則是取得季軍。開心拿下世界冠軍的Pidcock，在他進入終點時，還模仿超人的姿勢衝過終點線，慶祝這場完全宰制的勝利。

「這是一場超級艱苦的比賽，天氣越乾燥，對手們能使用的戰術就越多，幸好我找到攻擊機會並且堅持下去，讓我能夠微笑迎接勝利。」摘下冠軍頭銜的 Pidcock 賽後如此表示。

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Tom! © Twila Federica Muzzi

這一勝，讓東京奧運越野登山車金牌得主Pidcock再添榮耀，舉凡車涯至今，Pidcock在越野公路車的成就非凡，他先前已拿下越野公路車青少年組、U23的世界冠軍，現在又成為菁英男子組的世界冠軍，接下來他將穿著象徵世界冠軍的彩虹衫於賽場征戰。

不僅在越野公路車世錦賽揚威，Pidcock也在越野公路車World Cup主宰賽場，光是近期就拿下兩站越野公路車World Cup的冠軍榮耀。

Was hält 2022 für Pidcock noch bereit? © Twila Federica Muzzi

那麼 Pidcock 的下一步是什麼？接下來他會把注意力轉向公路車上，以及5月份開跑的環義大賽。越野登山車賽事也會出賽，然而他的目標，就是希望在同一年拿下越野公路車、越野登山車及公路車的世界冠軍，「三位一體」主宰自行車世界賽場!