進入門道：鎖定2020–21 越野公路車專業賽事
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更進一步了解越野公路車，專業賽事是個絕佳出發點，為你送上最新越野公路車賽季的比賽時間表。
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因疫情關係，全球自行車賽程均受到大幅影響，在冬季盛行的越野公路車也不例外，讓UCI必須把年初公佈的11場，縮減到5場賽事。
2020-21的UCI越野公路車賽將進行五輪賽事，壓軸登場為1月30-31在比利時登場的世錦賽，此外在World Cup的五輪賽事中，有三輪賽事將在首次登場的賽道進行。
2020–21 UCI 越野公路車賽曆
- 2020年11月29日 – 捷克站在Tábor進行。
- 2020年12月20日 – 比利時站在Namur進行。
- 2020年12月27日 – 比利時站在Dendermonde進行。
- 2021年1月3日 – 荷蘭站在Hulst進行。
- 2021年1月24日 – 比利時站在Overijse進行。
- UCI 越野公路車世錦賽於1月30-31日在比利時Oostende登場。
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