UCI World Cup：開幕賽巴西站大伙們的焦點

巴西Petrópolis是個充滿異國風情的新賽道，越野登山車菁英們在此開啟今年賽季，如果你不小心錯過了比賽，可透過下列連結觀看全程賽事的重播：

12分鐘 XCO 决赛集锦 – 彼得罗波利斯 Here’s what went down on the hillside of Petrópolis for the start of the UCI XCO season 2022.

01 World Cup 喜愛巴西，巴西也愛World Cup

今年賽季World Cup特別程師到南美洲的巴西，讓車迷們期待比賽到來，Petrópolis的確留給許多人深刻的印象，這裡是巴西在登山車運動的重要城市，從週五的XCC比賽，大批車迷就開始聚集於此，週六的正式賽，共售出約35000張門票，巴西車迷的熱情可見一斑。

The perfect arena to cheer the atheltes © Bartek Wolinski/@wolisphoto Spectators were packed in watching the racing throughout the weekend © Bartek Wolinski/@wolisphoto Everyone wanted to see home favourite Henrique Avancini © Bartek Wolinski/@wolisphoto

除了擁有熱情的車迷，讓車手們留下深刻印象，無非是巴西站的賽道。全長4.5km的賽道出沒於熱帶雨林，在視覺上是一種享受，車手們在此要通過一些陡峭的上坡，並且需要透過跳躍及騎乘高速下坡，才能順利回到終點，充份考驗著車手的技術及操控技巧，來自捷克的 Ondrej Cink 直言，巴西站的賽道真的太棒了，充滿著真正MTB的精神。

A beautiful place to go mountain bike racing © Bartek Wolinski/@wolisphoto Rainforest brings its own peculiar vegetation © Bartek Wolinski/@wolisphoto Athletes would have to deal with performing in high heat and humidity © Bartek Wolinski/@wolisphoto If rain got onto the track it takes some time to dry in a rainforest © Bartek Wolinski/@wolisphoto

02 XCC 競爭空前激烈

XCC 現在擁有了屬於自己的World Cup排名，作為賽季的第一場比賽，車手們肯定想開出紅盤迎接賽季到來。XCC 比賽是渴望勝利的車手，想要給車迷留下深刻印象的完美舞台，寬闊平坦的賽道讓比賽過程令人緊張。男女子組賽事經過 20 分鐘全力以赴，比賽在最後衝刺階段決定勝負。

6分鐘 XC 短道集锦 – 彼得罗波利斯 Watch highlights from the first XCC race of the new UCI Mountain Bike World Cup season in Petrópolis.

當天最大的亮點明星無疑地主英雄Henrique Avancini，他從一開始就取得領先地位，可惜的是，Henrique Avancini雖然在大部份時間取得領先，不過最後未能守成。來自南非的 Alan Hatherly 在終點前的衝刺逆轉戰果，擊退對手 Thomas Litscher，贏得了他的第一個 XCC World Cup冠軍。

前七名車手差距僅有五秒鐘，足以比賽的激烈程度。今年的XCC在巴西站過後還有八輪比賽，相信會帶給車迷們更多緊張而刺激的比賽內容。

Zur Freude der Fans führt Avancini den Großteil des Rennens. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Der Südafrikaner Alan Hatherly bei seinem ersten XCC World Cup-Sieg. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 快樂的Pauline Ferrand-Prévot 是所有車手的巨大壓力

在經歷了艱難的 2021 賽季後，前 XCO 世界冠軍 Pauline Ferrand-Prévot 在休兵期與專業教練 Cecile Ravanel 一起提高她的技術，並在先前參加南非的 Cape Epic，以提高她的耐力。如今看來，一切付出都得到了回報。

帶著活力和動力來到賽季，Ferrand-Prévot 在開幕賽向車迷們宣告她回來了！在 XCC 比賽的最後上坡路線，她取得領先的位置，並且在最後的超過勁敵 Evie Richards，奪得本賽季的第一場勝利。

1分鐘 女子XCC冲线 – 彼得罗波利斯 Find out who won the Women's XCC race at the UCI Cross-Country World Cup opening round in Brazil.

就在 Ferrand-Prévot 衝線後，Richards 和年輕的奧地利車手 Laura Stigger 搶奪亞軍席次，最後由 Stigger 脱穎而出摘下第二名的寶座。

There were multiple leaders throughout the women's race © Bartek Wolinski/@wolisphoto Ferrand-Prévot looking back to her happy, strong self © Bartek Wolinski/@wolisphoto Your first XCC podium of the season: Stigger, Ferrand-Prévot and Richards © Bartek Wolinski/@wolisphoto

04 周末最大赢家：Henrique Avancini

Henrique Avancini 雖然沒能在家鄉父老前奪冠，但整個週末他仍然是最大贏家。因為能在巴西舉辦World Cup賽事，從某種程度來說，正是主辦單位對他的致敬，在推廣巴西越野登山車運動的這塊領域，沒有人比Henrique Avancini做得更多。

When Avancini's name was announced over the PA there's was no bigger roar © Bartek Wolinski/@wolisphoto Brazilian-themed custom paint job for Avancini's Cannondale Scalpel © Bartek Wolinski/@wolisphoto Avancini racing at Friday's XCC race where he finished fourth © Bartek Wolinski/@wolisphoto

毫無疑問，本次巴西站取得了巨大的成功，也讓Avancini感動到無比感動。他一直想為巴西的越野登山車運動創造更多資產，而Petrópolis的賽道上，到處充滿著Avancini的印記，他從 2015 年開始與父親一起建造賽道，本次比賽Avancini也騎乘著特殊巴西主題定制塗裝的Cannondale Scalpel，並且資助巴西 23 名自行車技師的培訓。

Avancini wurde am Ende des Rennens emotional. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Henrique Avancini dankt den heimischen Fans für den Support. © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 Nino Schurter 追平 Julien Absalon 的World Cup奪冠紀錄

在 Nino Schurter 結束職業生涯後，他一定會對巴西站的記憶超級深刻。繼成為奧運冠軍後，如今又在巴西站贏得XCO男子菁英組的冠軍，這一勝也讓Nino終於追平了Julien Absalon在World Cup賽場的 33 場勝利紀錄。Nino上次摘冠是在疫情爆發前的 2019 年 7 月於 Les Gets 獲勝，他花了將近三年的時間才再次奪冠，終於追平記錄。

Dascălu, Schurter und Marotte duellieren sich an der Front. © Bartek Wolinski/@wolisphoto Marotte und Schurter Kopf an Kopf, aber der Schweizer behielt die Oberhand © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Maxime Marotte獲得第二名，來自羅馬尼亞的 Vlad Dascălu 則是拿下第三名。

1分鐘 Nino Schurter 第33次封王 Watch XCO legend Nino Schurter return to the top spot at the first World Cup of 2022 in Petrópolis, Brazil.

Ein ereignisreiches Wochenende für Vlad Dascălu. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

在Nino追平紀錄後，接下來大家的話題就是，Nino是否能夠把這項紀錄推向新高，成為World Cup史上冠軍最多的車手，而Nino在今年賽季才與 Scott-Sram 車隊簽訂了兩年的新合約，讓他擁有更多資源迎接挑戰。

Schurter jubelte am Ende des Rennens. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

06 Rebecca McConnell 終於贏了!

XCO 女子菁英組首站出現一些意想不到的戲劇事件，比賽之前，奪冠兩大熱門人選 Jolanda Neff 和 Evie Richards，都因病不得不退出比賽。

Ein süßer Sieg für McConnell! © Bartek Woliński/@wolisphoto

2021 年World Cup 冠軍 Loana Lecomte 在上個賽季就已建立在賽事統治的地位，開幕賽她仍保有強勢，第一圈就取得了明顯的領先優勢。然而，澳洲選手 Rebecca McConnell 和荷蘭車手 Anne Terpstra 另有計劃。兩人儘管一度落後超過30秒，但在比賽中後半段開始追擊，並在倒數第二圈時與 Lecomte 的徹底縮小了差距。

Lecomte closely followed by McConnell in the tech rock garden © Bartek Woliński/@wolisphoto Anne Terpstra rode solidly into second place © Bartek Woliński/@wolisphoto Mona Mitterwallner and fellow Austrian youngster Stigger battled for fourth © Bartek Woliński/@wolisphoto

車手們在巴西烈日下拼戰一個半小時，對於一般人來說，體能消耗非常巨大，習慣在澳洲高溫下比賽的Rebecca McConnell，在比賽後段找到反超機會，成功超越Lecomte，並且率先越過了終點線，拿下開幕賽的冠軍寶座。

1分鐘 女子 XCO 最后一圈 – 彼得罗波利斯 Watch the action from the opening cross-country round of the 2022 World Cup season.

07 Laura Stigger 進步看得見

來自奧地利的Laura Stigger在巴西站表現不錯，首先在XCC賽取得車涯最佳成績亞軍，並在XCO決賽獲得第四名。經歷U23及女子菁英組兩個完整World Cup賽季後，現年22歲跳級挑戰的Laura Stigger，在賽道上的表現變得更成熟。如此保持下去，她會是本賽季強有力的頒獎台競爭者。

Extrem stark: Laura Stigger holte sich Rang 4 © Bartek Wolinski/@wolisphoto Laura Stigger ist glücklich mit ihrem Wochenende. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

08 Martin Vidaurre 值得車迷關注

U23 世界冠軍 Martin Vidaurre 在巴西站取得不俗成績。來自智利的他，在測試賽便以一分多鐘的優勢，擊退 Vlad Dascălu、Maxime Marotte 和 Jordan Sarrou等名將。在U23的正式賽裡，他同樣取得主導地位，以超過 30 秒的優勢擊敗第二名的 Janis Baumann。 Vidaurre 幾乎控制了整場比賽，即使是第三圈爆胎也沒有讓他陷於不利的局面，只要繼續保持下去，光明的未來正等待著他來開拓。

A man on a mission © Bartek Wolinski/@wolisphoto When you're winning you can put on the style © Bartek Wolinski/@wolisphoto A South American winning in Brazil proved popular © Bartek Wolinski/@wolisphoto