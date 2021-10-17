一次看完：2021 UCI World Cup XCO賽季精華

快速騎行、陡峭爬坡、技術賽道、突破性的表現和意想不到的勝利，2021 年UCI World Cup XCO賽季就像是一趟令人難以置信雲霄飛車，六站賽事分佈於歐洲及美國，今年賽季讓部分選手的希望破滅，但同時也造就一些夢想實現。

趕上每一站的所有亮點，快速重溫今年賽季難忘的感覺。

01 開幕站：德國

Albstadt race recap

開幕賽總是充滿了期待，車手們帶著許多未知前往德國進行今年第一場賽事。原先U23組的冠軍Loana Lecomte在今年賽季選擇越級打怪，她在第一圈開跑即展現出「年輕就是狂」的本錢，完全不給其他人有超車機會，一路領先挺進到終點獲得冠軍，此外獲得季軍的美國選手Haley Batten，在此站完成車涯首度站上頒獎臺的美夢。

菁英男子組也出現年輕好手直直衝的畫面，英國天才好手、東京奧運越野登山車賽金牌得主 Tom Pidcock ，雖然在排位出發時位居下風，但他不斷在比賽中反超其他對手，最後以第五名完賽。法國選手Victor Koretzky在最後逆轉瑞士名將Nino Schurter，奪得了車涯在World Cup的首勝。

02 第二站：捷克

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捷克站裡的濕滑泥濘路面、陡峭爬坡和光滑樹根路線，讓比賽充滿著戲劇性。青春無敵的法國好手Loana Lecomte，在第二站比賽同樣不給「學姊」們面子，開跑後就把領先距離拉開，建立巨大優勢並一路保持到最後，讓其他選手完全只能爭第二名，最後由美國選手 Haley Batten 位居第二，澳洲好手手 Rebecca McConnell 名列第三。

一條濕滑賽道且爬坡陡峭，對於經驗豐富的車手較具優勢，但是天才少年Tom Pidcock 與荷蘭選手Mathieu van der Poel完全打破這個「定律」，兩位年輕極具潛力的好手在比賽初期就建立領先，並具兩人不過在比賽過程正面交鋒，最後Tom Pidcock略勝一籌，贏得車涯首座UCI World Cup XCO菁英男子組的冠軍。

03 第三站：奧地利

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第三站比賽移師到阿爾卑斯山，在奧地利站的賽道擁有漫長、開闊及陡峭爬坡，下坡路線則較著重於技術性。前兩站沒輸過也沒怕過的Loana Lecomte，又在第一圈們讓「學姊」們體認到陪榜的感覺，起跑後即保有領先，並且不斷在比賽過程中擴大優勢，連續三站都拿下冠軍，而且每一圈都是處在領先的狀態。2016年奧運金牌得主Jenny Rissveds逆轉地主選手Laura Stigger，順利摘下亞軍，而季軍 Stigger則是對於第三名的成績感到非常滿意。

菁英男子組則是上演「貓捉老鼠」的對決，瑞士選手Mathias Flückiger 對陣捷克好手Ondřej Cink，兩人互有往來，彼此都有奪冠取勝的機會，最後Flückiger 成功拉開領先優勢，並率先沖過終點線，第三名由紐西蘭選手Anton Cooper獲得。

04 第四站：法國

Les Gets XCO recap

觀眾回來為車手加油，無人能擋的Loana Lecomte在法國繼續延續她的優勝，讓現場觀眾開時滿點，Jenny Rissveds 獲得第二名，緊隨其後的是英國賽車手Evie Richards ，獲得車涯至今最好的第三名。

Mathias Flückiger 要鞏固他在奧地利站的精彩表現，但是曾經來過臺灣的Ondřej Cink讓他倍感壓力，最終Flückiger成功甩開Cink的糾纏，辛苦拿下勝利，而Cink取得單站第二的成績，法國選手Jordan Sarrou 獲得第三。

05 第五站：瑞士

XCO 伦策海德精彩回顾

瑞士站是本季比賽倒數第二站，也是在歐洲大陸的最終站，好天氣帶動人群出現，身著彩虹衫的Evie Richards，展現她的實力，在菁英女子組取得決定性的勝利，Rebecca McConnell 位居第二，Jenny Rissveds 位居第三。

菁英男子組出現多位選手互相比拼的狀況，Victor Koretzky, Mathias Flückiger 和 Nino Schurter 三人都有爭勝的機會，最終Victor Koretzky獲得冠軍，Nino Schurter則是以一記不可思議的超車，取得第二名成績，Mathias Flückiger拿下第三名。

06 第六站：美國

Snowshoe cross-country recap

賽季的最後一站，選手們從歐洲前往至美國進行賽事，菁英女子組由 Evie Richards 和 Rebecca McConnell 兩人取得冠軍及亞軍，荷蘭好手Anne Tauber則是取得第三。

菁英男子組出現意想不到的結局，美國選手Christopher Blevins如黑馬般冒出，並在最後關頭成功甩開Vlad Dascălu 、Ondřej Cink 和 Nino Schurter，成功把勝利留在美國本土。條自羅馬尼亞的 Dascălu 位居第二，這是他車涯最好的成績，Cink 取得第三名。