靈巧多變的R&B超世代女伶—UMI

直至今年UMI方發表了個人首張專輯《Forest in the City》。其中特別推薦〈Moonlit Room〉、〈Sorry〉等曲。Red Bull Music曾和UMI於2020年合作拍攝短片《Meet LA's Multi-talented Songwriter UMI And Her Creative Friends》。裡頭介紹了她在LA的生活以及音樂夥伴,如果對UMI想要有更多的認識,可以去看看。