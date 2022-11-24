靈巧多變的R&B超世代女伶—UMI

本名Tierra Umi Wilson的UMI，於1999年出生自美國西雅圖。之所以有一個中間名Umi，乃是因為其有一個日本裔的母親。身為日美混血兒，UMI自幼接受雙語教育，除了多語系的家庭環境，其母親亦教導她學會閱讀並書寫日文。其家庭同時也熱愛音樂，父親教會UMI打鼓，母親則以鋼琴見長。這也埋下她內心創作的渴望。

早在2017年，UMI年僅18歲之時，即發表個人首張創作EP《Interlude》。該EP更被Spotify收錄進2017年的“Fresh Finds”年度歌單之中。此時UMI最火紅的〈Remember Me〉單曲MV，更早早收穫破千萬的流量點擊。而其他作品如〈Friendzone〉、〈Midnight Blues〉皆獲得不俗評價。

UMI有著乾淨清甜的歌聲，但同時保持著十足的低音磁性，在宣染感強烈的編曲之中更顯如魚得水。不論是輕快的音樂編制，還是緩拍沈靜的空間環繞，UMI的聲嗓能輕易融合於各式曲風。而其尤其擅寫簡單但複雜的愛戀歌詞，如〈Love Affair〉一曲，講述著兩人對於感情想像的不同，最終落得一場空。

UMI曾於訪談中表示，自身音樂創作受到如Frank Ocean、Jhené Aiko和SZA等音樂人所影響。她也界定自己的風格為R&B、Lo-Fi、Chill Hop的混種。與其讓人有過大的情緒起伏，她更希望聽眾能進到她的音樂故事裡頭，並用心感受。

文行至此，別忘了UMI仍是個二十出頭的女孩子。她在高中畢業時選擇就讀名校南加大，但後於2019年為追逐音樂職涯而選擇退學。在爾後數年，UMI全心投入音樂工作，在短短三年間陸續發表了《Balance》、《Love Language》、《Introspection》、《Introspection Reimagined》整整四張EP。

直至今年UMI方發表了個人首張專輯《Forest in the City》。其中特別推薦〈Moonlit Room〉、〈Sorry〉等曲。Red Bull Music曾和UMI於2020年合作拍攝短片《Meet LA's Multi-talented Songwriter UMI And Her Creative Friends》。裡頭介紹了她在LA的生活以及音樂夥伴，如果對UMI想要有更多的認識，可以去看看。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。