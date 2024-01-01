你該選擇高強度間歇訓練？優缺點一次說明清楚

高強度間歇訓練（HIIT）在近幾年已成為健身和運動領域，最新流行的訓練方式！這種訓練方法的核心概念在於採用快速且高強度的運動，迅速將整體心率提升至80～90%的最大心率，並透過短暫休息時間將最大心率保持在50～60%左右，讓整體的訓練成效能透過短時間達成。

透過這種獨特的循環式訓練組合，能讓身體在每個階段休息時間持續維持持，這使得它成為一種令人難以置信的高效訓練，因為這將能在更短時間內燃燒更多的脂肪及熱量。有多項研究表明，如果你進行20分鐘的高強度間歇訓練（HIIT），將會比跑步一小時消耗更多的卡路里。此外，更驚人的是，在接下來的24～48小時內，身體將繼續燃燒更多脂肪和卡路里。

這種訓練方式的另一優勢，可以包括多項化的運動，例如：騎自行車、游泳、跑步、橢圓機，或者較為「靜態」的訓練項目，例如跳躍、深蹲、伏地挺身、仰臥起坐或平板撐體等等。所有訓練的內容都取決於每個人的喜好與身邊隨手可得的器材。

對這項神奇的訓練，你該知道更多相關的科學知識！

高強度間歇訓練（HIIT）最大目標是增加血液中的乳酸水平。這種類型的乳酸將能激活促進脂肪燃燒的合成激素。此外，身體還會改善對脂肪和葡萄糖的氧化作用，這將會透過代謝脂肪來降低體脂率，而代謝葡萄糖則能提高身體肌肉的耐力成果。

它除了能在更短時間內消耗更多脂肪和提高肌肉耐力之外，高強度間歇訓練（HIIT）還具有其它的好處，例如：維持肌肉量、提升新陳代謝、改善心肺功能、增加生長激素分泌、提高肌肉力量，甚至於能大量的節省訓練時間及改善胰島素的敏感度。

高強度間歇訓練（HIIT）最棒的地方是，不需要花大錢去健身房！因為，這是一種可隨時隨地進行的超棒訓練，無論你是在家還是公園都可以進行，因此它不需要擁有或使用器材設備，你只需要一個簡單的碼錶及隨時可以開始訓練的決心。

對於這項訓動的缺點，你也該清楚並明瞭！

正如大家常說：＂太容易得到，也容易失去＂這句話一樣，高強度間歇訓練（HIIT）雖然擁有超多好處，但並不建議每天都進行這項訓練，最理想的訓練步調則是每週安排2～3次即可。另外，這種訓練方式並非適合所有人，因為它對身體的訓練強度過高，因此，有心臟疾病及肌肉關節問題的人，都不建議貿然進行這項訓練。

既然你已經了解高強度間歇訓練（HIIT）的優缺點，那決定就掌握在你的手中。看你是要繼續一如往常的訓練模式，或是迎接高強度間歇訓練（HIIT）的神奇境界呢？