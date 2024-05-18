別錯過這部關於奈及利亞舞蹈的紀錄片：《(Un)credited》

2分鐘 (Un)credited Dive deep into the origins of Afro Dance in Nigeria and how it has shaped a global mainstream culture.

《(Un)credited》以奈及利亞拉各斯為背景，突顯了舞蹈在奈及利亞的力量和意義，以及非洲音樂及其舞步如何在全球流行起來。

這個標題致敬了非洲舞蹈成為全球現象的過程，儘管這些運動的創造者並未因其作品獲得太多認可，仍在掙扎中尋找生計。

以 2019 年的 Red Bull Dance Your Style Nigeria 為背景，觀眾將認識到一些參與比賽的舞者。《(Un)credited》將於 2022 年 12 月 6 日在 Red Bull TV 上播出，請在此處了解關於這部紀錄片的所有重要資訊。

01 前輩

紀錄片展示了奈及利亞舞蹈界的長者們，分享他們對舞者待遇的看法以及他們對舞蹈成長並走向世界的觀點。

其中一位是 Fela Kuti 的女兒 Yeni Kuti，她是 Afrobeat 的先驅。她分享了自己在 Afrobeat 現象發展過程中身處核心的經歷。

Choreographer and dancer Kaffy © Tyrone Bradly

Kafayat Oluwatoyin Shafau，又名 'Kaffy'，是奈及利亞備受尊敬的前輩舞者。她的使命是將舞者提升到與他們伴舞的音樂藝術家同等的地位。她說明了音樂家如何成名和成為明星，而舞者卻沒有。她還談到非洲舞蹈在社交媒體上獲得了數百萬次觀看，儘管舞者們從中沒有得到任何回報。

Afrobeats music artist Davido © Tyrone Bradly

02 具啟發的舞者和藝術家

紀錄片中訪問了著名的 Afrobeats 藝術家 Davido，他的歌曲《Skelewu》在 2013 年成為非洲最紅的舞曲之一。

影片隨後採訪了 Hermès，一位透過在 Davido 的其中一個音樂影片中獨舞部分而走紅的舞者，但他仍然生活在當地社區。我們跟隨他在城市中四處走動，並與著名的同伴舞者會面和交談。

Seyi Oluyole 是 Dream Catchers Academy 的創始人。她的學院是一所免費的寄宿學校，為孤兒女孩提供教育和藝術的融合，透過舞蹈幫助孩子們感受到關注。我們展示了一段 Seyi Oluyole 與她的孩子們拍攝的短舞蹈視頻的故事。該影片造成病毒式傳播，並啟發了模特 Naomi Campbell 參觀她的學校。

Seyi Oluyole, the founder of Dream Catchers Academy © Tyrone Bradly

03 新生代

紀錄片聚焦於 Blayke 和 Bjmiah，他們是國家決賽的 16 位舞者之一。

Blayke 是一位服裝製作者兼舞者。作為五個兄弟姐妹中的長子，他感受到需要幫助支持家庭的壓力。他失去了一些對舞蹈的動力，自 2017 年以來沒有參加比賽。他參加國家決賽是為了重新點燃自己對成為舞者的信念。

Blayke © Tyrone Bradley

Bjmiah 是 Blayke 的學生，年輕且充滿快樂的能量。如果他能贏得 Dance Your Style Nigeria，他認為這將有助於推進他經由舞蹈傳播靈感的夢想。除此之外，他相信這場勝利可以幫助他改變父母及其他不認為舞蹈是可行職業的人的觀點。

其他國家決賽選手都是國內最優秀的舞者。包括 P-Boi、C-Fly、Sarah Bhlac、Smack、Locking-Mike、Sage Youngsmack、Reck Empire、Charles、TomTom、Big Chinx 和 Locking-Sion。

整個過程最終揭露了誰有幸代表國家參加 2022 年 Red Bull Dance Your Style 預賽的榮譽。

紀錄片還展示了許多著名的非洲舞蹈步伐，如 Afro JuJu、Makosa、Swo、Galala、Azonto、Etigi、Sekem、Shaku Shaku 等。

由 Keane Balt 製作，Kyla Philander 執導，Andrew Kirkby 擔任創意總監，原故事由 Toheeb Azeez 和 Shafaur Keffy Kafayet 提供，可從 12 月 6 日起在 Red Bull TV 上觀看這部紀錄片。