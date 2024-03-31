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F1

Max、Daniel、Sergio 和 Yuki：誰是最佳海灘救生員？

在趣味系列賽第二季中，四名新救生員來到澳洲的海灘。 請觀賞 Oracle Red Bull 和 Visa Cashapp RB 車手應付澳洲海岸線的挑戰之旅！
由 Andrew Cotman 編寫
3 min read發佈於

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(Un)serious Race Series

International bit of fun of two F1 teams duking it out to be the world wide winner of unserious vehicles.

Molly Picklum

A natural athlete with enormous potential, Molly Picklum might just be Australian surfing’s next big thing.

AustraliaAustralia

Scotty James

The youngest Australian to ever compete at the Winter Games, Australian snowboarder Scotty James has dominated the halfpipe event for more than a decade.

AustraliaAustralia

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

sergio-perez-11

Sergio ‘Checo’ Perez 六歲開始他的職業生涯。 他在卡丁車行列中的晉升非常迅速，並且一度需要特殊的安排，他才能夠在當時年齡層以外更強大的賽車組別競爭。

MexicoMexico
這四位 F1 車手是否具備加入澳洲最艱苦的職業之一——衝浪救生員的條件？
趣味賽車系列 第二季回歸！ 本集拍攝於墨爾本大獎賽前夕，這回 Max VerstappenSergio Pérez, Daniel Ricciardo 和 Yuki Tsunoda 在墨爾本漢普頓海灘擔任救生員一職。
在第一季中，有四位車手混合駕駛 氣墊船巨型卡車輕型卡車迷你噴射艇進行比賽。
在澳洲海灘上，測試參賽人員技能的最佳方式，就是讓他們駕駛主要用於幫助保持澳洲海灘安全的車輛 - Can-Am Commander！ 他們不是唯一一位在海灘上的體育界名人，滑雪傳奇人物Scotty James 和當前世界排名第一的衝浪運動員 Molly Picklum 是負責當天的評判。
Scotty James, Max Verstappen, Sergio Perez, Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo are seen during the Red Bull Unserious Race in Melbourne, Australia on March 20, 2024.

Scotty James helps the drivers establish the racing line

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

有兩個主要挑戰:
  1. 第一個是衝刺和牽引比賽
  2. 第二個是在迴轉賽道上並排比賽
第一個挑戰拉開了序幕，Verstappen 和 Pérez駕駛 Can-Am Commander 沿著海灘疾馳。 他們升起兩面救生旗，倒轉並連接他們的 Sea-Doo 船隻，然後迅速返回起跑線。
Daniel Ricciardo and Yuki Tsunoda perform during the Red Bull Unserious Race in Melbourne, AUS on March 20, 2024

Sea-Doo attached, time to get going for Ricciardo and Tsunoda

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Max Verstappen & Sergio Pérez are seen driving the Can-AM buggy during (Un)serious Race Series in Australia.

Verstappen and Pérez head back to the finish line

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

接下來是Ricciardo 和Tsunoda，他們設法解鎖並讓速度提升，但在回到起跑線和終點線之前失去了一些寶貴的舉旗時間。 雖然他們有一個秘密策略，但結果並沒有為他們帶來回報。
Ricciardo表示：「我們認為，如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會獲得更好的牽引力」。
雖然比分非常接近，但Oracle Red Bull車隊的Verstappen 和 Pérez最終獲勝。 “他們起跑得非常快”，Verstappen和Tsunoda 皆聲稱 Ricciardo 在對車輛進行“微調”後將其從珀斯直接開了過來。
我們認為如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會得到更好的牽引力
Daniel Ricciardo
Molly Picklum poses with the finish flag during the Red Bull Unserious Race in Melbourne, AUS on March 20, 2024.

Finishing flag duties for Molly Picklum

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

第二個挑戰是，兩隊都在混亂中繞回賽道高速比賽，然後拿起一堆救生裝備返航。 返回起跑線時，兩隊都丟失了 Can-Am Commander 越野車後部的物品，並受到了時間的判罰。
不過，Visa Cash App RB 車手 Ricciardo 和 Tsunoda 最終獲勝……至少我們是這麼認為的！ 重播時發現，他們錯過了幾件物品並被取消資格，最終Verstappen 和Pérez獲勝。
Max Verstappen and Sergio Pérez discuss the course paracours during the (Un)serious Race Series in Australia.

That way Sergio!

© Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Ricciardo和Yuki 對這個決定必須歸還他們的第一名獎牌並不滿意！ 總而言之，對於準備澳洲大獎賽的每個人來說，在墨爾本的沙灘上充滿了樂趣與歡樂。
在本賽季的幾場大獎賽之前，趣味系列賽將繼續進行，Visa Cash App RB 車手將迫切希望在下一次尚未宣布的比賽中戰勝Oracle Red Bull車隊的車輛，並在這些令人驚訝的比賽地點能有優異、突出的表現。
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