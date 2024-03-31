F1
Max、Daniel、Sergio 和 Yuki：誰是最佳海灘救生員？
在趣味系列賽第二季中，四名新救生員來到澳洲的海灘。 請觀賞 Oracle Red Bull 和 Visa Cashapp RB 車手應付澳洲海岸線的挑戰之旅！
這四位 F1 車手是否具備加入澳洲最艱苦的職業之一——衝浪救生員的條件？
趣味賽車系列 第二季回歸！ 本集拍攝於墨爾本大獎賽前夕，這回 Max Verstappen、Sergio Pérez, Daniel Ricciardo 和 Yuki Tsunoda 在墨爾本漢普頓海灘擔任救生員一職。
在澳洲海灘上，測試參賽人員技能的最佳方式，就是讓他們駕駛主要用於幫助保持澳洲海灘安全的車輛 - Can-Am Commander！ 他們不是唯一一位在海灘上的體育界名人，滑雪傳奇人物Scotty James 和當前世界排名第一的衝浪運動員 Molly Picklum 是負責當天的評判。
有兩個主要挑戰:
- 第一個是衝刺和牽引比賽
- 第二個是在迴轉賽道上並排比賽
第一個挑戰拉開了序幕，Verstappen 和 Pérez駕駛 Can-Am Commander 沿著海灘疾馳。 他們升起兩面救生旗，倒轉並連接他們的 Sea-Doo 船隻，然後迅速返回起跑線。
接下來是Ricciardo 和Tsunoda，他們設法解鎖並讓速度提升，但在回到起跑線和終點線之前失去了一些寶貴的舉旗時間。 雖然他們有一個秘密策略，但結果並沒有為他們帶來回報。
Ricciardo表示：「我們認為，如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會獲得更好的牽引力」。
雖然比分非常接近，但Oracle Red Bull車隊的Verstappen 和 Pérez最終獲勝。 “他們起跑得非常快”，Verstappen和Tsunoda 皆聲稱 Ricciardo 在對車輛進行“微調”後將其從珀斯直接開了過來。
我們認為如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會得到更好的牽引力
第二個挑戰是，兩隊都在混亂中繞回賽道高速比賽，然後拿起一堆救生裝備返航。 返回起跑線時，兩隊都丟失了 Can-Am Commander 越野車後部的物品，並受到了時間的判罰。
不過，Visa Cash App RB 車手 Ricciardo 和 Tsunoda 最終獲勝……至少我們是這麼認為的！ 重播時發現，他們錯過了幾件物品並被取消資格，最終Verstappen 和Pérez獲勝。
Ricciardo和Yuki 對這個決定必須歸還他們的第一名獎牌並不滿意！ 總而言之，對於準備澳洲大獎賽的每個人來說，在墨爾本的沙灘上充滿了樂趣與歡樂。
在本賽季的幾場大獎賽之前，趣味系列賽將繼續進行，Visa Cash App RB 車手將迫切希望在下一次尚未宣布的比賽中戰勝Oracle Red Bull車隊的車輛，並在這些令人驚訝的比賽地點能有優異、突出的表現。
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