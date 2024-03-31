Max、Daniel、Sergio 和 Yuki：誰是最佳海灘救生員？

這四位 F1 車手是否具備加入澳洲最艱苦的職業之一——衝浪救生員的條件？

在第一季中，有四位車手混合駕駛 氣墊船 、 巨型卡車 、 輕型卡車 和 迷你噴射艇 進行比賽。

Scotty James helps the drivers establish the racing line © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

有兩個主要挑戰:

第一個是衝刺和牽引比賽 第二個是在迴轉賽道上並排比賽

第一個挑戰拉開了序幕，Verstappen 和 Pérez駕駛 Can-Am Commander 沿著海灘疾馳。 他們升起兩面救生旗，倒轉並連接他們的 Sea-Doo 船隻，然後迅速返回起跑線。

Sea-Doo attached, time to get going for Ricciardo and Tsunoda © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Verstappen and Pérez head back to the finish line © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

接下來是Ricciardo 和Tsunoda，他們設法解鎖並讓速度提升，但在回到起跑線和終點線之前失去了一些寶貴的舉旗時間。 雖然他們有一個秘密策略，但結果並沒有為他們帶來回報。

Ricciardo表示：「我們認為，如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會獲得更好的牽引力」。

雖然比分非常接近，但Oracle Red Bull車隊的Verstappen 和 Pérez最終獲勝。 “他們起跑得非常快”，Verstappen和Tsunoda 皆聲稱 Ricciardo 在對車輛進行“微調”後將其從珀斯直接開了過來。

我們認為如果他（Yuki）坐在 Sea-Doo 的後面，我們會得到更好的牽引力 Daniel Ricciardo

Finishing flag duties for Molly Picklum © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

第二個挑戰是，兩隊都在混亂中繞回賽道高速比賽，然後拿起一堆救生裝備返航。 返回起跑線時，兩隊都丟失了 Can-Am Commander 越野車後部的物品，並受到了時間的判罰。

不過，Visa Cash App RB 車手 Ricciardo 和 Tsunoda 最終獲勝……至少我們是這麼認為的！ 重播時發現，他們錯過了幾件物品並被取消資格，最終Verstappen 和Pérez獲勝。

That way Sergio! © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Ricciardo和Yuki 對這個決定必須歸還他們的第一名獎牌並不滿意！ 總而言之，對於準備澳洲大獎賽的每個人來說，在墨爾本的沙灘上充滿了樂趣與歡樂。

在本賽季的幾場大獎賽之前，趣味系列賽將繼續進行，Visa Cash App RB 車手將迫切希望在下一次尚未宣布的比賽中戰勝Oracle Red Bull車隊的車輛，並在這些令人驚訝的比賽地點能有優異、突出的表現。