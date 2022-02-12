Oracle Red Bull Racing車隊今天與車迷協同合作推出 RB18賽車，Christian Horner、Max Verstappen 和 Checo Perez 與工程團隊聯手，讓車迷首次體驗，並向全世界展示 2022 年的新款賽車。

由米爾頓凱恩斯的Red Bull Racing賽車技術園區主辦，成千上萬的粉絲在線觀看，這是一場與眾不同的新車發布會。

Max 在園區裡駕駛 RB7 並介紹了這場大秀，這是自 2011 年以來我們第一次在米爾頓凱恩斯公布我們的新車。在身為衛冕世界冠軍車手進入新賽季之前，Max 表示：我現在感覺精力充沛，準備再次馳騁賽道，我感覺好極了，重要的是你要將體能保持在最佳狀態，尤其是在規則發生變革的情況下。

The Unveiling Of The RB18 © Getty Images

就賽車而言，我們不知道會發生什麼事，所以我很高興第一次看到賽車在賽道上的表現。本賽季最大的適應將是新的規則，我們需要一些時間來適應這輛車，它不像你只是跳進去，它是對去年賽車的升級作業。

Introducing The RB18 To The World © Getty Images

就賽車而言，我們不知道會發生什麼事，但是我很期待看到這輛車在賽道上第一次的表現如何。本賽季最大的適應將是新規則，我們需要一些時間來適應這輛車，這不只是跳進座艙內，這是對去年車款的升級作業。其他的就很簡單了，這個賽季我沒有感到任何額外的壓力，一切照常，因為沒有什麼不同之處。現在我迫不及待地想駕駛 RB18 駛出維修區的那一刻。

在第一個賽季取得成功後，準備在車隊度過他的第二年，Checo 表示：我很高興能開始新的賽季，我迫不及待地想讓新的 RB18 在賽道上奔馳。本賽季我們大家都從零開始，因此這將會是激動人心的一年。去年，我們全力以赴，直到最後一圈，我們準備在 2022 年依舊要奮戰到底。

新規定將可改善賽道上的競爭力，所以身為一位車手我希望，我們可以有更多的比賽，競爭更激烈，更精采的近距離纏鬥。我們需要學習和適應很多東西，但這些新規定將使一切變得更有趣。這個賽季我迫不及待的一件事就是看到更多的車迷回到賽道上。F1一級方程式賽車在世界各地的發展如此之快，所以我好希望能再次感受那種熱烈的氛圍。我希望我們能為車迷帶來更多豐富的娛樂和精彩的比賽。

Oracle Red Bull Racing車隊首席執行長兼車隊負責人Christian Horner，他在車隊進入第 18 個賽季時表示：隨著今年新規則的變革，整個理念也發生了變化，這意味著每個組件都與去年的賽車不同。對於每個車隊來說，這都是一張白紙。當我們參加第一場比賽時，RB18 看起來不會是今天的樣子，隨著我們整個賽季的發展，進化將會非常迅速。對於每個人來說，這是一條陡峭的學習曲線，也是第一場和最後一場比賽之間的發展競賽。

我們相信2022 年我們有一輛好車，RB18 即將推出，今天能看到它真是太棒了。車隊付出了巨大的努力，我期待現在就在賽道上看到它。我們計劃以 2021 年為基礎，我們今年在賽車上排名第一，現在的挑戰是保持它並與 Max 一起捍衛冠軍頭銜。2021 年的振奮與辛勤工作確實激發了車隊的活力，這意味著我們要以更好的狀態進入 2022 年未來的賽季。

Christian And Max At The RB18 Launch Show © Getty Images