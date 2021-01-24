為何健身課表內要加入肩部與手臂訓練?

在基礎訓練的過程中，存在著不可避免的傳統印象，例如許多人喜愛著重於塑造下半身的肌群訓練，尤其是臀部肌肉的訓練動作，雖然，擁有強壯有力的下半身肌肉能為日常生活帶來許多的好處與吸引力，包含著身體曲線的美觀性，但要顧及全身肌力平衡的狀態，在重量訓練課程安排內就不能過度忽略掉上半身的肌群訓練。

在上半身的肌群之中，擁有強壯的肩膀與手臂肌肉，在外觀上除了強烈的視覺感外，還能為身體健康帶來以下這5種好處。

１.可以改善姿勢的問題

Styrk ryggen - det giver en mere rank holdning © Alessandro De Carli / EyeEm / Getty

想要抱持著良好的坐姿，身體背肌是否有力就成為一大關鍵，現代人有很大部分的時間都過著久坐的生活習慣，看看自己是否也長時間彎著腰坐在電腦前，或是長時間的維持同一個動作開車，這樣的生活方式造就出背部肌力的不平衡，當胸部肌群過於緊繃時，背部的肌力就會變得更加薄弱，因此，就會造成肩膀向前彎曲，這是一種俗稱駝背的現象；唯有加強背部的肌肉，讓它與胸部肌群呈現出平衡的狀態，就能讓肩膀回到正確的位置，同時，也能促使核心肌群用力，讓上半身能直挺起來。

2. 促進其它的運動訓練

God styrke i overkroppen kan gøre din træning lettere © Chase Kinney / Unsplash

增強上半身的肌力，也可以有助於其它的運動訓練效能。我們可以觀察出大部分的高強度間歇訓練或一般的循環式訓練課程，都會將半身肌群訓練融入其中，這是因為透過正確的上半身肌群訓練，可以讓許多的運動項目或訓練動作獲得更有效率的提升。

如果，你的訓練是著重於肌耐力方面，那麼上半身訓練動作就更不能將其遺落。例如擁有結實有力的肩部肌肉，對於長時間騎乘自行車的車手來說至關重要，因為，它將有助於將上半身絕大多數重量，平均的分散於車把手上，同時，手臂與肩膀也承擔騎乘過程中絕大多數的衝擊力道。

3.改善身體新陳代謝

肌力訓練會產生出一個非常大的副作用，就是提升身體的新陳代謝能力。這點與高強度間歇訓練一樣，這是由於肌力訓練的過程中，可以加速身體熱量的消耗，同時，搭配適當的飲食熱量管理，就可以更有效率的消除體內多餘的脂肪，提供更好的身材外型與體重管理，並造就出理想的身型。

最後，當你擁有的肌肉量越高，身體的靜態代謝率(resting metabolic rate, RMR)就會越高，這將代表你身體所能消耗的熱量將會提升，因此，肌力訓練與傳統的有氧運動不同，它可以使你在運動結束後的72小時內，持續且大量的消耗熱量，這也就是俗稱的後燃效應（after-burn effect）。

4.令人難以相信的成果

肌力與肌肉量的增加，可能會帶來令人難以置信的回報 © Brett Wilhelm / Red Bull Content Pool

當達成設定好的訓練目標，將會讓你的自信心做出最好的提升。以上半身訓練而言，在沒有任何器材輔助之下，完成一個單槓動作或是正確的全身伏地挺身，這些以往都無法達成的訓練目標，都可以透過持續的肌力訓練來完成每個不同負重階段的力量提升。

5.日常生活運作更輕鬆

我有許多的學員最初健身的目標就是要變瘦，因此，他們優先考量的絕對都不是要提升肌肉量，但經過一連串正確的肌力訓練之後，他們很快的將目標從變瘦更改為變強壯；這是由於他們從肌力訓練的過程中，了解並觀察到肌肉提升對他們身體所帶來的好處。

採用功能性的肌力訓練，更可以有效的提升日常生活的能力，例如撿東西、放東西或是推拉等各種動作。這是因為肌力訓練最主要的目的，就是提升身體的力量、平衡、協調以及姿勢，進而讓你的身體能靈活且快速的移動；如果你想要一個健康又美觀的身體，肌力訓練真的是一個非常好的運動。

肌力的提升除了可以讓你的日常生活獲得改善，也能讓身體獲得絕佳的改變，這時你就能感覺到自己的自信心也得到提升，這樣醬可以大大的改變你的工作關係或發展更好的社交魅力。

你已經準備要開始訓練了嗎？下方的影片將有私人健身教練Bethany Duckworth，所帶來的15分鐘訓練動作教學，裡頭也包含著重要的上班伸肌群訓練，現在就讓我們開始吧！