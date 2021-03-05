Red Bull Way 美國之行中獎名單公佈
© Vladimir Rys
超過50,000多位的參與者，終於我們在此宣布最幸運的獲獎者！
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10月，我們宣佈了美國“The Red Bull Way”的抽奬競賽，一位幸運的粉絲和他們的朋友賓客可以參加2021年在美洲舉行的巡迴賽事，這一次將比往常更大，更盛況空前的美國大獎賽。
好吧，當我們收到令人難以置信50,000多件的回函後，我們在此很高興地宣布，來自英國的Izzie將成為我們在德克薩斯州奧斯汀市美國大獎賽的特別嘉賓。
這感覺太夢幻了，我真的不敢相信。
Izzie屆時將加入我們令人難以置信的行程，此專案本身就非常的酷。不過，她的獎品還包括前往奧斯丁的航班與住宿，以及進入圍場後的幕後花絮，可讓Izzie和她的朋友們了解從練習、排位賽到正賽核心，全程的活動內容。
他們將被邀請與車隊負責人Christian和車手一起分享Red Bull的經驗，並與我們的接待部門與團隊一起用餐、參觀車庫，還包括TAG-Heuer手錶，Puma訓練員，車隊商品和 Go Pro為他們拍攝的這趟精采旅程。
Izzie來自英國，是F1一級方程式賽車的忠實粉絲； 她原本打算參加今年在銀石賽道的第1場比賽，但由於疫情影響比賽中止，所以她超興奮明年能夠前往德州參觀比賽。
Izzie表示：當她被告知這項消息時，這感覺太夢幻了，我真的不敢相信。有這麼多人參加抽獎，我能贏得這份禮物，我感覺太幸運了。
我到現在仍無法相信，怎麼那麼的幸運，我迫不及待將這項不可思議的好消息與大家分享。
“當時，我坐在沙發上看電視，看到手機上出現了電子郵件。我非常的震驚，仔細查看了一下；我到現在仍無法相信，怎麼那麼的幸運，我迫不及待將這項不可思議的好消息與大家分享。
Izzie一直是F1的忠實擁護者，但在過去幾年才真正迷上這項運動。
“我一直就很喜歡看F1，但在過去的兩年中，我每個週末才開始真正關注它。Max一直是我最喜歡的車手，因為他的競爭力如此強勁，而他在賽道外的個性也相當出色，這真的很有趣，而且我最喜歡的車隊當然是Red Bull車隊。”
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