Red Bull Way 美國之行中獎名單公佈

我到現在仍無法相信，怎麼那麼的幸運，我迫不及待將這項不可思議的好消息與大家分享。

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“當時，我坐在沙發上看電視，看到手機上出現了電子郵件。我非常的震驚，仔細查看了一下；我到現在仍無法相信，怎麼那麼的幸運，我迫不及待將這項不可思議的好消息與大家分享。

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