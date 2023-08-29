兩屆世界冠軍：天才少女下坡車手Valentina Höll 進化之路

在青少年組完全無對手的狀態下，Valentina Höll 在2020年參加女子組菁英賽組別，並且和自己的偶像

和

同場競技。由於疫情的關係，她第一個菁英組賽季被迫縮短，在同年 10 月的 Crankworx Innsbruck 菁英賽上，Valentina Höll贏得冠軍，隨後在奧地利舉辦的世錦賽中，Valentina Höll獲得了參賽資格，可惜她在決賽前的練習中摔車，讓她只能養傷。