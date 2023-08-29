兩屆世界冠軍：天才少女下坡車手Valentina Höll 進化之路

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蟬聯世界冠軍
2023 年 8 月 5 日，Valentina Höll 在傾盆大雨的蘇格蘭站賽道上表現出色，以 4分58秒242 的成績贏得了她的第二個世界冠軍頭銜。這位來自奧地利選手同時以2秒以上的優勢，力壓來自瑞士的Camille Balanche奪冠。
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背景
Valentina Höll在奧地利Saalbach長大，她的父親在家的周圍修建了一條登山車的自行車道，並鼓勵她在下坡車的表現。於是Valentina Höll很快就在下坡車領域變得非常出色，並且在iXS 新秀杯青少年比賽中擊敗男子選手，之後她遠渡重洋贏得2014 年Crankworx 惠斯勒青少年比賽的冠軍，讓Valentina Höll因此聲名大噪。
35分鐘
Past, Present, Future
Vali Höll steps up to elite level, after a dominant junior career. How will she fare against the world’s best?
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完美的青少年賽季
Valentina Höll剛出道就被看好會成為一名偉大的選手，在2018年UCI首站比賽中，她終於有機會在克羅埃西亞的Lošinj挑戰World Cup賽道，她在World Cup青少年組的首個賽季，六場賽場就取得了六場勝利，百分百的奪冠機率，加上她在瑞士舉辦的世錦賽獲得的首枚青少年組金牌，幾乎同組別沒有其他對手，隔年Valentina Höll複製貼上奪冠連連的成績，不僅在青少年組賽場取得更大優勢，並再次奪得世界冠軍。
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越級打怪
在青少年組完全無對手的狀態下，Valentina Höll 在2020年參加女子組菁英賽組別，並且和自己的偶像Rachel Atherton和Tahneé Seagrave同場競技。由於疫情的關係，她第一個菁英組賽季被迫縮短，在同年 10 月的 Crankworx Innsbruck 菁英賽上，Valentina Höll贏得冠軍，隨後在奧地利舉辦的世錦賽中，Valentina Höll獲得了參賽資格，可惜她在決賽前的練習中摔車，讓她只能養傷。
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菁英之爭
進入 2021 年賽季，Valentina Höll 對於自身有機會在World Cup奪冠感到樂觀。在開幕戰奧地利站，Valentina Höll 是最後出發的車手，有機會超越當時領先的Balanche，然而她在最後一個彎道滑倒，失去了優勢，與冠軍錯身而過，使得Valentina Höll 開始面臨精神上的掙扎，她承認給自己太多壓力，希望能在奧地利站取得勝利。後來，Valentina Höll重新調整了心態。她不再關心自己的名次，卸下壓力後，Valentina Höll 在美國站接連贏得World Cup菁英賽冠軍。
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兩屆世界冠軍
2022 賽季，Valentina Höll 又在World Cup 安道爾站和加拿大站獲得冠軍，於是她在該年於法國舉辦的世錦賽，迎來職業生涯最高峰，首次贏得菁英女子組的世界冠軍榮耀，並且在今年於蘇格蘭舉辦的 2023 年世錦賽再創佳績，蟬聯世錦賽冠軍。
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