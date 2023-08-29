Valentina Holl, Camille Balanche, Marine Cabirou celebrate at UCI DH World Championships in Fort William, Scotland on August 05, 2023.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
MTB

兩屆世界冠軍：天才少女下坡車手Valentina Höll 進化之路

下坡車世界冠軍Valentina Höll，在青少年時就幾乎沒有對手，在進入菁英組別後不斷進化，讓她在近期站上巔峰。
由 Matt Ogborn 編寫
3 min read更新於

Part of this story

Valentina Höll

From her first bike race at the age of three to her World Cup and world championship downhill titles, Vali Höll has always been ahead of the curve.

AustriaAustria

Past, Present, Future

Vali Höll steps up to elite level, after a dominant junior career. How will she fare against the world’s best?

35分鐘

Summary

  1. 1
    蟬聯世界冠軍
  2. 2
    背景
  3. 3
    完美的青少年賽季
  4. 4
    越級打怪
  5. 5
    菁英之爭
  6. 6
    兩屆世界冠軍
01

蟬聯世界冠軍

2023 年 8 月 5 日，Valentina Höll 在傾盆大雨的蘇格蘭站賽道上表現出色，以 4分58秒242 的成績贏得了她的第二個世界冠軍頭銜。這位來自奧地利選手同時以2秒以上的優勢，力壓來自瑞士的Camille Balanche奪冠。
02

背景

Valentina Höll在奧地利Saalbach長大，她的父親在家的周圍修建了一條登山車的自行車道，並鼓勵她在下坡車的表現。於是Valentina Höll很快就在下坡車領域變得非常出色，並且在iXS 新秀杯青少年比賽中擊敗男子選手，之後她遠渡重洋贏得2014 年Crankworx 惠斯勒青少年比賽的冠軍，讓Valentina Höll因此聲名大噪。

35分鐘

Past, Present, Future

Vali Höll steps up to elite level, after a dominant junior career. How will she fare against the world’s best?

英语 +3

Valentina Höll
03

完美的青少年賽季

Valentina Höll剛出道就被看好會成為一名偉大的選手，在2018年UCI首站比賽中，她終於有機會在克羅埃西亞的Lošinj挑戰World Cup賽道，她在World Cup青少年組的首個賽季，六場賽場就取得了六場勝利，百分百的奪冠機率，加上她在瑞士舉辦的世錦賽獲得的首枚青少年組金牌，幾乎同組別沒有其他對手，隔年Valentina Höll複製貼上奪冠連連的成績，不僅在青少年組賽場取得更大優勢，並再次奪得世界冠軍。
Valentina Höll performs at UCI DH World Cup in Leogang, Austria on June 10th, 2018

Valentina Höll racing at Leogang

© Bartek Woliński

04

越級打怪

在青少年組完全無對手的狀態下，Valentina Höll 在2020年參加女子組菁英賽組別，並且和自己的偶像Rachel AthertonTahneé Seagrave同場競技。由於疫情的關係，她第一個菁英組賽季被迫縮短，在同年 10 月的 Crankworx Innsbruck 菁英賽上，Valentina Höll贏得冠軍，隨後在奧地利舉辦的世錦賽中，Valentina Höll獲得了參賽資格，可惜她在決賽前的練習中摔車，讓她只能養傷。
05

菁英之爭

進入 2021 年賽季，Valentina Höll 對於自身有機會在World Cup奪冠感到樂觀。在開幕戰奧地利站，Valentina Höll 是最後出發的車手，有機會超越當時領先的Balanche，然而她在最後一個彎道滑倒，失去了優勢，與冠軍錯身而過，使得Valentina Höll 開始面臨精神上的掙扎，她承認給自己太多壓力，希望能在奧地利站取得勝利。後來，Valentina Höll重新調整了心態。她不再關心自己的名次，卸下壓力後，Valentina Höll 在美國站接連贏得World Cup菁英賽冠軍。
06

兩屆世界冠軍

2022 賽季，Valentina Höll 又在World Cup 安道爾站和加拿大站獲得冠軍，於是她在該年於法國舉辦的世錦賽，迎來職業生涯最高峰，首次贏得菁英女子組的世界冠軍榮耀，並且在今年於蘇格蘭舉辦的 2023 年世錦賽再創佳績，蟬聯世錦賽冠軍。
Valentina Holl performs at UCI DH World Championships in Fort William, Scotland on August 05, 2023

That winning the World Championships for a second time feeling

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

請隨時回來 Red Bull單車頻道 關注最新精彩單車極限內容，或加入 Redbull.com Bike粉絲團
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎？歡迎在此下載 RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull： Red Bull Facebook粉絲團 / Red Bull Taiwan Instagram.

Part of this story

Valentina Höll

From her first bike race at the age of three to her World Cup and world championship downhill titles, Vali Höll has always been ahead of the curve.

AustriaAustria

Past, Present, Future

Vali Höll steps up to elite level, after a dominant junior career. How will she fare against the world’s best?

35分鐘
MTB