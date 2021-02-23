如何在《特戰英豪》中找到你理想的特務？

在《英雄聯盟》這樣的團隊遊戲中，每個人都有自己的角色定位。有些人是很給力的後勤隊友，有些人則專注輸出以協助團隊完成目標，而RIOT的槍戰遊戲新作《特戰英豪》在這方面也是相去不遠，不同的特務擅長不同的分野。

這遊戲在入門時期門檻較高的部分是找出適合你的遊戲風格以及對應的特務，這個任務有點困難沒錯，但放心，這篇文章就是來提供協助的。

潛伏者/打野

選擇順手特務的第一步是先了解遊戲中的不同角色，例如潛伏者的定位，是從敵方意想不到的地點突襲敵方部隊，作為潛伏者的玩家必須對整個遊戲的地圖觀有高度理解，並利用他來發揮自身優勢。

潛伏者要在敵我雙方小交戰時，或是預先知道對手的行進速度、現時地點、以及他們的狙擊目標，並且從他們意想不到的死角切入，這樣就能夠很有效的成功突襲。

但實際作戰時同樣的套路可能很難反覆奏效，例如你剛剛在前幾個回合中、或是同一條路線中擊殺過幾個對手，那對手很有可能在回到同樣的路徑時高度提防、等著反將一軍。

特務謳門和目前的新角色夜戮就很適合走突襲路線，他們的傳送技能可以讓你越過雷池，並讓你反將對手想反將你的一軍，上演一場『我反將你的反將』，電他們個措手不及

新特務夜戮改版後在突襲上的表現相當不錯 © RIOT

破點手

如果你喜歡走全力輸出路線，為你的團隊增加火力，那破點手定位的角色會非常適合你的遊戲風格。

要發揮破點手的真正價值，必須對射擊的精準度有所要求、槍法好幾乎是基本條件，要能在正確的時間精準的命中正確的目標，通常破點手都是隊伍中第一個開火交戰的人，一支隊伍如果能順利獲勝，會有很大的一部分是破點手滾出了不錯的雪球，強行打開作戰的破口，像鳳凰和瑞子就是很適合擔當這個重任的特務，他們兼具機動性和爆發力，可以在開局時的重要一對一決鬥取得先機。

潛伏者和破點手最大的差別在，前者主要遊走於特定區域，獵捕落單的對手或擊殺特定目標，換句話說，潛伏手通常都是遠離團隊孤軍奮戰；而破點手反之，破點手多數都是和隊員一起行動，在隊伍的邊陲或前鋒推進任務目標。

但在某些情況下，也有玩家開場是擔當破點手的角色，但在戰局終盤轉變為潛伏者；例如在義境空島這張圖，一開始雙方會在中間捉對廝殺、然後鳥獸散、再度捉對、再鳥獸散，不斷的反覆幾次之後，破點手就會慢慢轉型成遊走地圖的潛伏者

瑞子是優秀的入門角色 © RIOT

哨兵與指揮官

哨兵與指揮官缺少其他兩個輸出角色的爆發火力，為了彌補這點，他們能以不同的做法輔助團隊

例如聖祈這樣的哨兵可以幫隊友補血或復活，並發揮極大的戰略價值，又或者是用緩速或冰牆強制切割地圖，儘管他們不會是團隊中的最高輸出，但他們是成功的作戰團隊必不可缺的角色。通常哨兵也是由隊伍中最能擔當大任，與總和戰力最高的精神領袖擔當。

指揮官則是會決定團隊要執行哪個版本的作戰計畫，或是在壓力山大的情況下決定由誰執行計畫的哪個環節，在面對隨時有可能兵敗如山倒的壓力下你還能保持冷靜嗎？如果你能，那哨兵或指揮官對你來說就是相當完美的角色定位。

會玩的聖祈都不能惹 © RIOT

混合著玩

還不確定要玩什麼角色定位嗎？沒關係，優秀的《特戰英豪》玩家都能即時配合隊伍當下的所有需求，所以定期輪換角色玩是很不錯的，而且事實上，你只要知道自己該做什麼、並做好自己份內工作，就能夠協助你的團隊更輕鬆的獲得比賽。