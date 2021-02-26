如何在《特戰英豪》中打造強大的隊伍？

特戰英豪相較於其他槍戰遊戲的最大特色，在於有著可以作為玩家基礎模板的角色系統，並非只有在開戰前直接購買各樣武器，而是還可以配合你的使用人物客製各樣能力插槽，這些能力插槽和每個角色能使用的招式有著直接的連結。

不過組建一支完美的團隊，也代表你必須在開局前就選好適合的特務，並確保你所選取的特務，具備在對戰中勝出的所有必要技能和能力。

但，說總是比做簡單，目前現版本的特戰英豪有14名特工，可以作出百花齊放的各式隊伍組合，該如何選擇適合的角色已組建一支所向披靡的作戰團隊，並宏觀的了解怎樣的隊伍組合，會更適合你快速上手?在這篇文章中，你將會看到答案。

合適的戰場、與合適的舞台

事實上這個遊戲裡沒有什麼角色，是強勢到任何流派的隊伍都非他不可，很多時候是你在槍戰遊戲中喜歡什麼打法，你就先找出對應你打法的特務角色，並先專注練他，這樣能讓你在開局的過程中更為得心應手，也可以進步成長得更快更猛

在一場戰局當中，比起特務本身，更重要的是玩家對於特務技能的熟悉度，以及該技能能否在適合的戰場發揮。

現在的特戰英豪沒有在所有地圖都相當強勢的"必備"特務，即便是目前海外的專業電競隊伍，對同一名特務的理解和操作也都不盡相同，因此特務的表現始終取決於地圖和關卡機制

你知道遺落境地有幾個炸彈位嗎？ © RIOT

但這不代表你在開局前，可以丟飛鏢隨便選擇你要玩的角色就完事，好比說如果選了五個決鬥者，幾乎表示你拿間諜沒辦法，因為你沒有充分的煙霧或閃現技能得以反制，而且這表示你只能以一種攻略方式迎戰，這會讓你的動線和戰術輕易被對手看穿。

因此會建議在建立隊伍的選角階段時，要能廣泛選擇各項不同的技能組合，以便你在作戰中隨時切換戰術，堵個對方措手不及，記住一個重點就好，更多的實用技能可以確保你在戰局中可以有更多選擇，而更多的選擇就代表著你有更大的優勢和更多的勝算

發揮各個特務跨定位的優勢

如果你玩過特戰英豪一段時間，就會知道很多特務是可以有著不同的身分定位，如果你還在入門階段，可以參考下面這篇文章

例如T字路口至少會有一名破點手Entry Fragger和打野Lurker，他們後面還會有一名後勤和一名間諜狙擊手；而Anchor守點用的角色通常和間諜狙擊手是一體兩面，像CYPHER和VIPER就是可以輕鬆守好點的經典特務，一般來說，每個守點手都會配備一名後勤人員和他相配合

而像判奇除了用來守點之後，你還可以把他當輔助用，他可以在守點和輔助兩個身分之間遊走，而在每個戰局開打之前，你可以在選角階段初步先勾勒出你們隊伍的作戰計畫，以及你所擅長的角色定位，在開局之前都先問問自己，現在這個隊伍組合的優勢在哪，以及哪邊是這個隊伍的短處？如果你對這些問題的答案在心裡都有個譜，那實際上場之後你會發現，你表現得比你想像得還要再更好。

讓你的開局計劃在戰局中趕得上變化

現在你已經勾勒出你的作戰計畫、思考好你的角色定位、並準備好投身進入戰場，而過沒多久，你隊上作為關鍵前鋒的瑞子，突然吃了對面狙擊的慶記說倒就倒，如果你的隊友陣亡，那你的團隊還能繼續作戰嗎？

雖然戰場上不可能總是盡如人意，有時無力回天就確實是一籌莫展，但如果你還有反擊的機會，那這時候可以考慮適時的調整作戰計畫，或是更根本的在進入遊戲之前就先設定好備案計畫

對敵我雙方角色的熟悉度和備案多寡，會直接左右你的勝率 © RIOT