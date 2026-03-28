Racing Bulls 東京新裝亮相迎戰日本站

岩佐步夢 - Ayumu Iwasa 日本賽車手岩佐步夢的職業生涯取得了輝煌的開局，但這位雄心勃勃的超級方程式賽車手還有很長的路要走。

Yuki Tsunoda 日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

利亞姆·勞森 - Liam Lawson 紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

及 16 歲新星箕輪大也的精彩表演，將地下車文化的熱情推至沸點。

親身出席，換上同樣融入書道元素的限定隊服，為粉絲帶來近距離接觸的機會。Red Bull 儲備車手角田裕毅及岩佐歩夢、WRC 新科分站冠軍勝田貴元亦現身支持，陣容星光熠熠。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。