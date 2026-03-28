Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix.
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

Racing Bulls 東京新裝亮相迎戰日本站

Racing Bulls 車隊於上週六在東京澀谷舉行的 Red Bull Tokyo Drift 活動上，搶先發布即將出戰日本大獎賽的特別版賽車塗裝——一襲融合傳統書道美學與當代賽車動感的紅白設計，為即將來臨的鈴鹿週末揭開序幕。
由 Paul Keith 編寫
3 min readPublished on

Part of this story

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

New ZealandNew Zealand

高本勝太 - Takamoto Katsut…

身為Toyota Gazoo Racing WRC挑戰賽開發計畫培養的年輕車手，Takamoto Katsuta透過卡丁車和三級方程式進軍世界拉力大賽（ WRC）。

JapanJapan

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

岩佐步夢 - Ayumu Iwasa

日本賽車手岩佐步夢的職業生涯取得了輝煌的開局，但這位雄心勃勃的超級方程式賽車手還有很長的路要走。

JapanJapan

東京漂移派對上首度亮相

Visa Cash App Racing Bulls 選址澀谷作為發布舞台——這個以霓虹燈海、潮流名店及全球最繁忙行人十字路口聞名的地標，本身就是日本當代文化的縮影。
Mad Mike performs at the Red Bull Tokyo Drift in Japan on March 21, 2026.

"Mad" Mike Whiddett drifts at Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull Tokyo Drift 活動當晚匯聚超過 500 輛精心策展的改裝車，加上漂移傳奇"Mad” Mike Whiddett及 16 歲新星箕輪大也的精彩表演，將地下車文化的熱情推至沸點。
Liam Lawson and Arvid Lindblad pose in the VCARB Japan Team Kit ahead of the 2026 Japanese Grand Prix.

Liam Lawson and Arvid Lindblad strike a pose in the VCARB Japan Team Kit

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

車手 Liam LawsonArvid Lindblad 親身出席，換上同樣融入書道元素的限定隊服，為粉絲帶來近距離接觸的機會。Red Bull 儲備車手角田裕毅及岩佐歩夢、WRC 新科分站冠軍勝田貴元亦現身支持，陣容星光熠熠。
Hiroya Minowa, Ayumu Iwasa, Mad Mike, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda, Katsuta Takamoto, Tomoki Nojiri, Ukyo Sasahara pose for a photo at the Red Bull Tokyo Drift in Japan on March 21, 2026

Lawson and Lindblad join the Tokyo Drift drivers

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

從能量飲品到賽道美學

今次限定塗裝以 Red Bull Spring Edition罐身設計及櫻花為靈感，大膽採用紅、白、銀配色。車隊表示，設計概念旨在「將 F1 的澎湃能量與日本傳統書道的優雅意境融為一體」，呈現專屬於這場主場賽事的視覺語言。
最大亮點在於與日本書道家兼現代藝術家青柳美扇的跨界合作。她以遒勁筆觸在車身各處揮毫，寫下「日本」、「翼をさずける」（Red Bull 經典標語「送你一對翼」的日文版本）等字樣，讓賽車化身馳騁於賽道上的書法作品。
Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix

A closer look at the front end

© VCARB/Red Bull Content Pool

Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix

The two cars that will be raced by Liam Lawson and Arvid Lindblad

© VCARB / Red Bull Content Pool

Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix

Special details can be seen across the car

© VCARB/Red Bull Content Pool

Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix

A detailed example of the Japanese shodo calligraphy on display

© VCARB/Red Bull Content Pool

The VCARB 03 that will light up the track in Suzuka

© VCARB/Red Bull Content Pool

Japanese calligrapher Bisen Aoyagi helped create the new look

© VCARB/Red Bull Content Pool

從橫濱到鈴鹿的巡迴展示

Visa Cash App Racing Bulls CEO Peter Bayer 盛讚這套「大膽設計」，即將在日本大獎賽鈴鹿首秀。「我們總在尋找與年輕粉絲和賽車文化連結的方式，在東京 Red Bull Tokyo Drift 粉絲面前揭曉特別塗裝，讓這一刻更顯特別。」
限定塗裝賽車在正式抵達鈴鹿賽道前，將先於日本各地巡迴亮相。展示專用拖車於 3 月 22 日自橫濱出發，途經東京市區，最終抵達名古屋。沿途站點包括 SHIBUYA109 澀谷店、原宿 WeWork Iceberg、東名高速道路足柄休息站，以及名古屋站 JR Gate Tower，讓無法親臨鈴鹿的車迷亦能一睹這輛藝術品的風采。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞並隨時掌握挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團Red Bull Taiwan Instagram

Part of this story

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

New ZealandNew Zealand

高本勝太 - Takamoto Katsut…

身為Toyota Gazoo Racing WRC挑戰賽開發計畫培養的年輕車手，Takamoto Katsuta透過卡丁車和三級方程式進軍世界拉力大賽（ WRC）。

JapanJapan

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

岩佐步夢 - Ayumu Iwasa

日本賽車手岩佐步夢的職業生涯取得了輝煌的開局，但這位雄心勃勃的超級方程式賽車手還有很長的路要走。

JapanJapan
F1
Drifting
Formula Racing

購買此系列