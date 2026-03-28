Victor Hoffer：健身 - 就是終極自由

我經常是一個人訓練，而我其實也很享受這樣。再加上，要找到實力在同一水準上的訓練夥伴並不容易，當然我還是有一些這樣的夥伴。除了訓練本身之外，我背後也有一個很棒的團隊，在這段旅程中支持著我，幫助我不斷突破自己。

我特別想到的是我的教練，他住在哥本哈根附近，擁有一座大型訓練中心，經常會邀請運動員前往訓練。我的教練每天都會為我安排訓練內容，這對我來說非常重要。

我還有我的經紀人 Lucile，她今天也和我們一起。她會協助我處理像這次訪談這樣的企劃，以及我和 Nike 之間逐漸發展的合作關係。

還有我的女朋友 Maja，她給了我很多幫助，而且我們有著相同的熱情。我也想到我的父母，他們一直支持著我，特別是始終讓我有家可回。