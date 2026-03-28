Victor Hoffer, 22, from Alsace, photographed lifting weights for The Red Bulletin in Paris.
© Carlos Suárez
Fitness Training

Victor Hoffer：健身 - 就是終極自由

這位法國運動員每週花超過 25 小時待在健身房，且經常獨自訓練。無聊嗎？一點也不。對 Hoffer 而言，紀律、冒險，以及毫不鬆懈的訓練，正是成為世界第一的道路。
由 PH Camy 編寫
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Summary

  1. 1
    「一步一腳印」——朝成為世界最強邁進
  2. 2
    在腦海中預演每一次舉重動作
  3. 3
    把紀律當作一種自由
  4. 4
    獨自訓練——但並非孤立無援
  5. 5
    給剛踏入功能性健身運動員的建議
  6. 6
    解析 Victor Hoffer 的每週訓練課表
每週六天， Victor Hoffer 都待在健身房裡——舉重、跑步、反覆練習各種動作，一遍又一遍。對有些人來說，這樣的訓練既艱苦又重複，但對他而言並非如此。22 歲的這位法國功能性健身運動員有著明確的目標 ：突破自己的極限，朝成為世界頂尖運動員之一邁進。
Hoffer 對待訓練的投入，就像有些人追自己最愛的影集一樣全心全意。力量、耐力與技術都在他的訓練課表中融合在一起，而他也將這些過程分享給不斷成長的線上觀眾。他想傳達的訊息很簡單：穩定持續、保持好奇，以及心理韌性，能帶你走得比你想像中更遠。
A shirtless Victor Hoffer poses for a portrait during a photo shoot for the Red Bulletin.

Sport has been part of Hoffer's life from the beginning

© Carlos Suárez

運動幾乎從他人生一開始就是其中一部分。Hoffer 出生於法國東部的科爾馬，三歲時便開始接觸體操，之後逐漸轉向功能性健身；而其中結合力量、耐力與體操的特質，也立刻與他的背景產生共鳴。
如今，Hoffer 每週訓練超過 25 小時。未來幾個賽季，他的目標很明確：穩步攀升世界排名，並鞏固自己在這項運動頂尖選手之列的位置。對他來說，每一場比賽、每一次訓練，都是邁向那個層級的又一步。光是今年，他就立志打進世界前 15，接著挺進前 10，並希望能在正式大賽（The Games）中贏得一場每日挑戰（Workout of the Day）。
《The Red Bulletin》與 Hoffer 坐下來深入對談，了解他的心態、目標，以及訓練方式。
01

「一步一腳印」——朝成為世界最強邁進

A composite photo of Victor Hoffer from a photoshoot for the Red Bulletin, featuring two images of him working out, with a larger image of him drinking a can of Red Bull in the foreground

Hoffer is taking a step-by-step approach to becoming the world's best

© Carlos Suárez

嗨，Victor。對那些還不太認識你的人來說，你會怎麼簡單介紹「Victor Hoffer 是誰」？

Victor Hoffer: 我今年 22 歲，來自法國東部的科爾馬。我三歲時開始接觸體操，之後曾在里耳附近的一間專業訓練中心受訓。16 歲時，我搬回科爾馬，並開始接觸功能性健身，因為我的家人當時全都已經在做這項運動了。

你在網路上常用的一句話是「brick by brick」。這句話對你的抱負來說代表什麼？

這代表一步一步地前進。我不只是在身體上變得更強，心理層面也在成長。比賽總會出現一些你無法完全預先準備的情況，而每一次經驗都會教會你，下次該如何做出更好的反應。

目前我在訓練安排中加入了更多跑步與更多比賽。目標就是持續累積經驗，這樣當大好機會來臨時，我就已經準備好了。

02

在腦海中預演每一次舉重動作

Victor Hoffer, 22, from Alsace, photographed lifting weights for The Red Bulletin in Paris.

Hoffer often trains alone

© Carlos Suárez

你也會把視覺化想像作為備戰的一部分。那是怎麼運作的？

如果我要準備一次舉重，我會在腦中想像整個流程——從走向槓鈴，到完成整個動作。舉重本身帶有風險，所以我會把每個細節和各種可能發生的情況都先在腦海中演練一遍。

目標是為自己建立一種像泡泡一樣的專注狀態。等到比賽當天來臨時，我就能把注意力完全放在執行上，不會被周遭發生的一切干擾。

在這個層級，舉重是有危險性的嗎？

有可能。去年我在做肩上推舉時，十字韌帶曾部分撕裂。

Quotation
舉重本身帶有風險，所以我會把每個細節和各種可能發生的情況都先在腦海中演練一遍。
Victor Hoffer

當時發生了什麼事？

當時我的雙腳站位不正確，膝蓋在舉起的過程中往外偏了出去。那時我舉的是 166 公斤。面對這麼重的重量，即使只是很小的技術失誤，也可能導致受傷。

到目前為止，你經歷過最嚴重的傷勢是什麼？

兩節腰椎的雙重壓力性骨折。那是慢慢累積形成的，直到骨頭最後撐不住。我必須穿背架六週，將近四個月都不能舉重。背痛則持續了快兩年。

03

把紀律當作一種自由

Victor Hoffer performs ab crunches during a photoshoot for the Red Bulletin.

Hoffer spends up to 25 hours per week in the gym

© Carlos Suárez

你每週會花多少時間在健身房裡？

通常大約 20 到 25 小時，有時更多。這還包含熱身、準備器材，以及不同訓練之間的移動時間。

你每週訓練幾天？

一週六天，從星期一到星期六。星期天則是完全休息。

是什麼驅使你一直持續出現在訓練場上？

是紀律。年紀還小、在練體操的時候，訓練其實不太算是一種選擇。現在不一樣了——而這正是它讓我感覺像自由的原因。我可以自己決定走進健身房，逼自己再往前一步。

很多和你同齡的人，對自由的定義可能會很不一樣。

這倒是真的。如果拿我的生活去和那種每個週末都去夜店玩的人相比，真的完全不一樣。我確實必須放棄一些事情，但隨著時間過去，我也發現其實自己很享受這樣的生活方式。

04

獨自訓練——但並非孤立無援

Victor Hoffer trains on the rings in a gym for a Red Bulletin photoshoot.

Hoffer has a background in gymnastics

© Carlos Suárez

你是怎麼做到在那麼多時間裡都獨自訓練的？

我經常是一個人訓練，而我其實也很享受這樣。再加上，要找到實力在同一水準上的訓練夥伴並不容易，當然我還是有一些這樣的夥伴。除了訓練本身之外，我背後也有一個很棒的團隊，在這段旅程中支持著我，幫助我不斷突破自己。

我特別想到的是我的教練，他住在哥本哈根附近，擁有一座大型訓練中心，經常會邀請運動員前往訓練。我的教練每天都會為我安排訓練內容，這對我來說非常重要。

我還有我的經紀人 Lucile，她今天也和我們一起。她會協助我處理像這次訪談這樣的企劃，以及我和 Nike 之間逐漸發展的合作關係。

還有我的女朋友 Maja，她給了我很多幫助，而且我們有著相同的熱情。我也想到我的父母，他們一直支持著我，特別是始終讓我有家可回。

Quotation
設定務實的短期目標——不要從第一天起就想著 150% 全力衝刺
Victor Hoffer
05

給剛踏入功能性健身運動員的建議

很多人最近才開始接觸像 HYROX 這類的健身競賽。你會給剛開始進行功能性健身訓練的人什麼建議？

循序漸進地開始，並找到一個有經驗教練帶領的良好訓練環境。多提問，並把動作確實學好。

最重要的是，設定務實的短期目標。不要從第一天開始就想著 150% 全力衝刺。要一步一步地建立起來——一磚一瓦，慢慢累積。

就我個人而言，我一開始剛好走了相反的路，一上來就全力以赴。我不見得會建議別人也這麼做。

06

解析 Victor Hoffer 的每週訓練課表

Victor Hoffer lifts dumbbells during a photo shoot for the Red Bulletin.

Hoffer works the hexagonal dumbbells

© Carlos Suárez

Victor Hoffer 每週有六天待在健身房，並遵循一套高度系統化的訓練計畫。他的訓練結合高強度的力量訓練、長時間耐力課表，以及高要求的體操動作，藉此打造全面性的運動能力。
以下是他一週典型訓練安排的大致內容：
跑步
  • 每週 2 次訓練
  • 每次大約跑 5 至 8 公里
耐力有氧器材
  • 每週 4 次訓練
  • 每次訓練最長可達 1 小時 30 分鐘
  • 使用器材包括健身車、划船機與滑雪機——有時分開訓練，有時會搭配進行。
比賽型訓練課表
  • 每週 2 次訓練
  • 高強度訓練課表，專為模擬比賽需求而設計，同時檢驗一週訓練中所培養出的各項能力。
力量訓練
  • 每週 4 次訓練
  • 兩次上半身訓練，兩次下半身訓練
  • 內容包括奧林匹克舉重動作，以及像臥推、肩上推舉這類傳統力量訓練。
體操訓練
  • 每週 2 次訓練
  • 結合 Hoffer 體操背景的自體重訓練與活動度動作。
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