Victor Hoffer：健身 - 就是終極自由
「一步一腳印」——朝成為世界最強邁進
你在網路上常用的一句話是「brick by brick」。這句話對你的抱負來說代表什麼？
這代表一步一步地前進。我不只是在身體上變得更強，心理層面也在成長。比賽總會出現一些你無法完全預先準備的情況，而每一次經驗都會教會你，下次該如何做出更好的反應。
目前我在訓練安排中加入了更多跑步與更多比賽。目標就是持續累積經驗，這樣當大好機會來臨時，我就已經準備好了。
在腦海中預演每一次舉重動作
你也會把視覺化想像作為備戰的一部分。那是怎麼運作的？
如果我要準備一次舉重，我會在腦中想像整個流程——從走向槓鈴，到完成整個動作。舉重本身帶有風險，所以我會把每個細節和各種可能發生的情況都先在腦海中演練一遍。
目標是為自己建立一種像泡泡一樣的專注狀態。等到比賽當天來臨時，我就能把注意力完全放在執行上，不會被周遭發生的一切干擾。
在這個層級，舉重是有危險性的嗎？
有可能。去年我在做肩上推舉時，十字韌帶曾部分撕裂。
舉重本身帶有風險，所以我會把每個細節和各種可能發生的情況都先在腦海中演練一遍。
當時發生了什麼事？
當時我的雙腳站位不正確，膝蓋在舉起的過程中往外偏了出去。那時我舉的是 166 公斤。面對這麼重的重量，即使只是很小的技術失誤，也可能導致受傷。
到目前為止，你經歷過最嚴重的傷勢是什麼？
兩節腰椎的雙重壓力性骨折。那是慢慢累積形成的，直到骨頭最後撐不住。我必須穿背架六週，將近四個月都不能舉重。背痛則持續了快兩年。
把紀律當作一種自由
你每週會花多少時間在健身房裡？
通常大約 20 到 25 小時，有時更多。這還包含熱身、準備器材，以及不同訓練之間的移動時間。
你每週訓練幾天？
一週六天，從星期一到星期六。星期天則是完全休息。
是什麼驅使你一直持續出現在訓練場上？
是紀律。年紀還小、在練體操的時候，訓練其實不太算是一種選擇。現在不一樣了——而這正是它讓我感覺像自由的原因。我可以自己決定走進健身房，逼自己再往前一步。
很多和你同齡的人，對自由的定義可能會很不一樣。
這倒是真的。如果拿我的生活去和那種每個週末都去夜店玩的人相比，真的完全不一樣。我確實必須放棄一些事情，但隨著時間過去，我也發現其實自己很享受這樣的生活方式。
獨自訓練——但並非孤立無援
你是怎麼做到在那麼多時間裡都獨自訓練的？
我經常是一個人訓練，而我其實也很享受這樣。再加上，要找到實力在同一水準上的訓練夥伴並不容易，當然我還是有一些這樣的夥伴。除了訓練本身之外，我背後也有一個很棒的團隊，在這段旅程中支持著我，幫助我不斷突破自己。
我特別想到的是我的教練，他住在哥本哈根附近，擁有一座大型訓練中心，經常會邀請運動員前往訓練。我的教練每天都會為我安排訓練內容，這對我來說非常重要。
我還有我的經紀人 Lucile，她今天也和我們一起。她會協助我處理像這次訪談這樣的企劃，以及我和 Nike 之間逐漸發展的合作關係。
還有我的女朋友 Maja，她給了我很多幫助，而且我們有著相同的熱情。我也想到我的父母，他們一直支持著我，特別是始終讓我有家可回。
設定務實的短期目標——不要從第一天起就想著 150% 全力衝刺
給剛踏入功能性健身運動員的建議
很多人最近才開始接觸像 HYROX 這類的健身競賽。你會給剛開始進行功能性健身訓練的人什麼建議？
循序漸進地開始，並找到一個有經驗教練帶領的良好訓練環境。多提問，並把動作確實學好。
最重要的是，設定務實的短期目標。不要從第一天開始就想著 150% 全力衝刺。要一步一步地建立起來——一磚一瓦，慢慢累積。
就我個人而言，我一開始剛好走了相反的路，一上來就全力以赴。我不見得會建議別人也這麼做。
解析 Victor Hoffer 的每週訓練課表
- 每週 2 次訓練
- 每次大約跑 5 至 8 公里
- 每週 4 次訓練
- 每次訓練最長可達 1 小時 30 分鐘
- 使用器材包括健身車、划船機與滑雪機——有時分開訓練，有時會搭配進行。
- 每週 2 次訓練
- 高強度訓練課表，專為模擬比賽需求而設計，同時檢驗一週訓練中所培養出的各項能力。
- 每週 4 次訓練
- 兩次上半身訓練，兩次下半身訓練
- 內容包括奧林匹克舉重動作，以及像臥推、肩上推舉這類傳統力量訓練。
- 每週 2 次訓練
- 結合 Hoffer 體操背景的自體重訓練與活動度動作。