<The Old World>幕後花絮：計畫趕不上變化的雪地拍攝

希望展示出歐洲最好的車手和地點，打造出轟動一時的自行車電影<The Old World>，其製片Tillmann兄弟在拍攝的兩年時間裡，參觀挪威、蘇格蘭、威爾士、法國、德國、波蘭和西班牙共七個國家，以及一些令人驚嘆的地方。

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The Old World

與 Matthias Dandois 在法國拍攝時，製片Tillmann兄弟選擇巴黎以及 Châtel 滑雪渡假村。Châtel 的拍攝季節是在冬天，雪會覆蓋整個山坡，對於以雪地為主的騎乘畫面，製片Tillmann兄弟還需要一位熟悉雪地Freeride的車手，四度Red Bull Rampage 參賽者的法國車手 Vincent 'Vinny T' Tupin 正是唯一選擇 。

Vincent Tupin 的家鄉在Evian，與Châtel距離近，Vincent Tupin對於該區的地型非常了解，同時也習慣雪地騎行，對製片Tillmann來說，這無疑是個天大的好消息。

Ο Vincent Tupin εν δράσει στο Red Bull Rampage του 2021 © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

不出所料，由於拍攝取決於地面條件和降雪情況，且並非一切都按計劃進行。最終Vincent Tupin和Tillmann一共花費18 個月的時間，並在法國阿爾卑斯山地區分三次拍攝，以完成電影需要的畫面。有關每次外景拍攝等更詳細訊息，透過Tupin的角度，了解更多幕後訊息。

Châtel 拍攝，時間：2019年3月份

事前完全沒有預料，這會是一段漫長旅程。團隊在Châtel 雪地公園準備了許多跳臺，拍攝的第一天進行得非常順利。我習慣在雪地上騎車，但必須要搶在日出前拍攝完成，因為雪若是變得太軟，無法安全的展現出各種技巧。

Ο Vincent Tupin στο Châtel © Julian Mittelstädt

拍攝過程中，我發生摔車意外，肩膀因此受傷。經過一天休息，我知道能夠拍攝的時間所剩不多，加上天氣仍不確定，於是決定繼續拍攝趕進度。

拍攝的最後幾天狀況很複雜，有時一夜之間下 30 mm厚的雪。整個團隊都盡了最大努力，但最終決定在後續的時間回來，以更好的條件完成拍攝。

Vincent Tupin už v tom lítá © Julian Mittelstädt

重回Châtel，但隨後改變了計劃，時間2020 年 2 月

計畫感不上變化，雖然重新回到Châtel，但是天氣條件惡劣（很少下雪），加上疫情在全球開始大流行，滑雪勝地也接連被拍關閉。因此，我們決定在我家附近的斜坡周圍，拍攝我在雪地騎車的部分。

Vincent Tupin ve Francii © Julian Mittelstädt

我們需要一個海拔相對較低（大約 500m 到 1,000m），並且肯定會下雪的地方。等待合適的天氣條件到來，最後一切都順利到位，經過兩天緊湊拍攝，完成拍攝的目標，儘管積雪只有一點點。

統合一切，時間：2020 年 9 月中旬

在春季和夏季與Tillmann兄弟討論後，我們決定拍攝整個片段的最後，這次需要沒有下雪畫面，我的想法是在家附近的森林建拍攝。

如果沒有朋友 Robin 和 Matteo Delale 的幫助，土坡及跳臺的構建，沒辦法如此快速完成。

經過一個星期的拍攝，大家完成進度及目標，這段期間團隊面對很大的壓力，並且花費相當多的時間，全力讓電影順利完成。我無法想像製片和他的團隊成員們，接下來將如何呈現整部電影，這會是個浩大工程。

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