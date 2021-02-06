第2屆F1電競虛擬大獎賽 - DTM 隊友Alex 與 Liam配對參賽

2021第2屆F1電競虛擬大獎賽，Red Bull賽車車隊的測試及備援車手Alex再次參加第2屆的賽程，他的隊友則是Red Bull青少年車手Liam Lawson。

2021年虛擬大獎賽，將見識到10支F1車隊為爭奪獎金總額100,000美元的慈善資金全力以赴。Red Bull車隊選擇的慈善機構則是“Wings For Life-生命之翼”，這是一項脊髓研究基金會，Alex則是這項基金會的代言大使，因此這項活動正符合他的心意與興趣。

18歲的Liam來自紐西蘭，為Red Bull少年隊的成員。Liam在2020年參加了F3的比賽，今年將晉級F2，他還將成為Alex在2021年DTM系列賽的隊友，這項消息已於稍早發布。

Liam Lawson Is Set For The Virtual GP © Red Bull Content Pool

Alex和Liam在虛擬大獎賽皆有豐富的競賽經驗。上週賽季開幕戰中，Alex表現優異且極具競爭力，從維修區後方開始發車，一路奮戰至第4名完賽。Liam於去年效力於姊妹隊AlphaTauri賽車車隊，並參加了中國站的虛擬大獎賽，成績亦不遑多讓，終場獲得第8名，因此今年第2屆的比賽，這支隊伍可謂陣容堅強、不容小覷。

繼Red Bull 環道舉行的開幕戰結束後，Red Bull車隊目前排名第4，但憑藉這支壯盛的陣容，我們相信車隊將一路挺進，並為爭取最佳成績戮力以赴。