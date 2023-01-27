特技飛行與懸崖跳水完美結合

著名的特技飛行員 Dario Costa 與一組精選的高空跳水運動員合作，首次進行了特技飛行和懸崖跳水的聯合表演。 這位飛行員曾在 土耳其以驚人的隧道通行 登上了世界各地的頭條新聞，此回他前往義大利南部的普利亞和濱海波利尼亞諾與2022 年Red Bull懸崖跳水全球系列賽倒數第二站的東道主一起表演。

Nel Blu Dipinto Di Blu: Dario Costa flies by as Catalin Preda makes a dive © Romina Amato / Red Bull Content Pool Local hero: Race and stunt pilot Dario Costa © Dean Treml / Red Bull Content Pool Dario Costa at the controls of his Zivko Edge 540 race plane © Dean Treml / Red Bull Content Pool Race and stunt pilot Dario Costa flies to Polignano a Mare for Volare Duet © Dean Treml / Red Bull Content Pool Volare: composer Domenico Modugno's statue overlooking Polignano a Mare © Romina Amato / Red Bull Content Pool In harmony: Alessandro De Rose dives as Dario Costa flies by © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool High notes: Dario Costa flies high while Artem Silchenko takes a dive © Dean Treml / Red Bull Content Pool Volare: Dario Costa flies by the statue of Domenico Modugno © Dean Treml / Red Bull Content Pool

精心策劃的行動始於 Costa 駕駛他的 Zivko Edge 540 競賽飛機，以時速 350 公里的速度沿著多岩石的海岸線飛行。在此同時，第一位高空跳水者踏上安裝在私人屋頂露台上27 公尺的高台，聆聽在水面上方幾厘米處飛機的接近。

高空跳水員一聽到下方的飛機聲，即像飛機一樣張開雙臂，從高台上躍下，以時速85公里的速度進行精確的俯衝。 與此同時，Costa猛力拉起，垂直騰空飛過高台。跳水員只在空中停留了三秒鐘，需要瞬間計時和信心的飛躍才能完成彼此協調的表演。

Spreman za polijetanje: Alessandro De Rose © Romina Amato / Red Bull Content Pool

當地英雄De Rose表示：真的很特別！ 很榮幸能參與這個項目，因為這是我們第一次做這樣的事情。 我們結合了兩種完全不同但非常相似的運動，因為它們都具有心智的挑戰性。 這是一個獨特的項目。當我站在那裡進行第一次跳躍時，我有點害怕，因為我不知道會發生什麼。 但在第二次，我真的很享受這次飛行、跳水和這裡的景觀。

要求非凡的空中意識、極快的高速和精神上的掌握，以結合兩項壯觀的運動，Volare Duet 甚至有一個音樂主題。 它的名字取自歌曲 Nel Blu Dipinto Di Blu 中世界著名的副歌“Volare”，其作曲家 Domenico Modugno 可是 Polignano a Mare 最著名的兒子。

羅馬尼亞名將，領銜懸崖跳水世界系列賽的Preda 表示：很罕見會在早餐時進行高空跳水。但是今天早晨，這就是我們所做的。Dario令人驚艷的飛到我們身邊，並在波利尼亞諾我們一起合作，進而獲得如此獨特的表現真是令人興奮，這也是一個非常獨特的地方，並且總是很高興能夠回到這裡。

“所有相關方面之間，時間安排和協調是最大的挑戰。就飛機和項目的整個動態帶來的潛在干擾因素而言，我們所有參與的人都設法把這些放在一邊，真正 專注於我們需要做的事情，以獲得盡可能好的結果。”

Dario Costa prolijeće dok Aidan Heslop izvodi skok u Volare Duetu © Dean Treml / Red Bull Content Pool

僅有幾毫秒可以在同一畫面中捕捉到兩名運動員，精確度和溝通對於項目的成功至關重要，因此需要一支專業團隊來協調陸上和水中的飛行員、跳水員、攝影師和安保人員，以完美駕馭這個世界級的特技飛行表演。

Opuštanje: Dario Costa u hangaru pred Volare Duet © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Costa表示：這是一個在神奇地點進行的神奇項目，能夠與如此出色的精英跳水團隊和幕後辛勤工作的人們分享這份工作真是太榮幸了，他們共同將其變為現實，最後最重要的是，要謝謝波利尼亞諾。從飛行的角度來看，挑戰是多重的，但最重要的是，我們必須經由完美同步以讓攝影師取鏡，這是飛機和跳水員從未做過的事情。 我們必須從頭開始，這是本項目最大的問號。 我真的希望我們能夠好好記得大師 Domenico Modugno。