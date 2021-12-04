飛進“魔鬼的家”：Sebastián Álvarez在活火山內挑戰翼裝飛行

然而，它不能只是任何一座火山：火山口必須具有特定的直徑，以便身體可以機動運作。它也必須是一座被智利南部無與倫比美景所環繞的火山——因為Ardilla總是想方設法榮耀他的國家。似乎他是唯一完美的人選。

Sebastián Álvarez' Flug in den Krater. © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool

01 專案

第一步是計算是否有可能穿著翼裝飛入飛出這座火山口（如果參數不夠，則有可能撞到山壁或無法飛回來 ）。幸運的是，參數的積累。至少從理論上來講，是可能的。

這個過程需要時間深入瞭解。Álvarez逐漸了解了這座火山——它的節奏、煙柱的強度、硫磺的氣味、風速、天氣、空氣的空間等等。

我們談論的是智利最活躍的火山，這座火山噴發頻繁，因此增加了許多不可預測性。正如Álvarez所說，“它有自己的個性”。有些日子它更活躍，有時，你可以感覺到亂流。存在不確定性，所以Álvarez耐心且慢慢地處理這件事情。 他分析了幾個月的天氣，只有在他覺得火山的狀況允許他執行時才接受挑戰。他回憶表示：“終於，適合了”。

Sebastián Álvarez bei der Planung seines Projekts. © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastian Alvarez © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

當直升機到位時，Álvarez僅考慮了三件事：他的翼裝、他的軸度 [飛行方向] 和速度。他想：“一切都就序”。 他只要跳下去。

從直升機跳下，直達火山口內部大約需要 40 秒。Álvarez的專注是絕對的。 除了進出火山口，順利完成飛行之外，他的腦子裡沒有別的。

整體飛行時間只用了三分鐘。 那些在那裡等待的人形容，他們看到Álvarez飛出火山口的那一刻“真是太令人興奮了！”。

02 關於“Álvarez”

Sebastián 'Ardilla' Álvarez（'Ａrdilla' 是西班牙語單詞松鼠），他是一位紀律嚴明、有條不紊且富有創造力的運動家。他是一個總是在跳傘運動挑戰極限的人。他在智利空軍開始了他的職業生涯，以實現他的飛行夢想。之後，他更深入鑽研翼裝飛行，他的主要目標是經由自己的創新項目，以突破這項運動的界限。

這是一項任何錯誤都會導致嚴重後果的運動，而Ardilla被他最親密的朋友稱為是不會犯錯的人。他痴迷於研究和分析每個項目，並控制每一個細節。 每一次冒險都有很大限度的誤差，因為他不要承擔不必要的風險。他已經學會利用恐懼為自己謀福利。恐懼是一種非常積極的東西。我歡迎它，因為它讓我感覺非常活躍並且要 100% 專注。他解釋表示：然而，你必須控制恐懼和恐慌之間的界限。

他的飛行同伴，將他視為一位用自己想法和成就讓他們感到驚訝的先驅，他體現了“健康瘋狂”的概念——這意味著他承擔了看似不可能的項目，但總能從理性的角度出發。

與 Álvarez 一起，幫助拍攝本專案的翼裝飛行專家 Dani Román 解釋說：他是一位渴望冒險的人，他不會滿足於其他人正在做的事情。他總是試圖為這項運動帶來新的改變，並將其推向更高的水平。

Sebastián Álvarez, a.k.a. Ardilla © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Sebastián是一位渴望冒險的人，他不會滿足於其他人正在做的事情。他總是試圖為這項運動帶來新的改變。 Dani Román

Álvarez 回憶時表示：這座火山給了我一種可怕的感覺，記得進入火山口前的那一刻。馬普切人（Mapuche） [今天智利中南部和阿根廷西南部的一群土著居民，包括巴塔哥尼亞的部分地區] 稱這座火山為‘Ruka Pillañ’，意思是‘魔鬼的家’。他表示：我覺得我要直奔地獄了，但是，我想體驗它並飛出來。

有些事情令Álvarez震驚不已，便是朝著火山的東南面看去時，它看起來超可怕的，因為它與我們習慣看到的比利亞里卡火山照片大不相同。

他腦子裡除了計算能脫離火山口，成功完成飛行之外，再沒有別的想法。Álvarez 回憶表示：進入‘魔鬼的家’感覺是我經歷過最可怕、最危險、最奇怪的事情之一。 我必須先與火山攀個交情，因為它會做它想做的事，如果我犯了錯誤，我可能會留在那裡面。

飛行的事實 準備 準備過程花了整整一年，包括到歐洲、南美的培訓。 500次試跳 為了確保飛越火山口的任務圓滿達成， Álvarez 大約試跳了500次。

03 從Álvarez的飛行角度觀看火山

Sebastián Álvarez' Flug durch den Vulkan – POV-Perspektive

04 觀賞本專案的照片集

Preparation is key © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Fully focused © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Álvarez enters the hangar © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Would you fancy jumping out of this into an active volcano? © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool This looks a bit more... modern © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Dress rehearsal © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Álvarez checks out the terrain © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Fuelling up © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Savouring the moment © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool Look before you leap © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool The moment of truth © Juan García Prieto/Red Bull Content Pool The flightpath © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Applying the brakes © Jean Louis De Heeckeren/Red Bull Content Pool Heading back to terra firma © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Touching down © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool