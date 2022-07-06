舞風競豔弄姿：Waacking 與 Voguing

美國廿世紀當代音樂劇舞蹈先驅和開創者之一、編舞家艾格尼絲．德米爾（Agnes de Mille）曾說過：「跳舞是舞出自我，跳得愈開，愈有力與美。這樣的舞蹈就是力量，是這世界的燦爛，是屬於你的。」當我們在舞台下觀看舞者於台上短短幾分鐘之內的極美舞技表現時，若自己非舞者出身，通常難以想像那些舞步要花多少時間、心血與意志去達到我們既視當下的境界。

艾格尼絲便曾形容編舞的短短數小時過程，雙腳疲憊的程度相當於「一邊寫小說，一邊又贏得網球比賽」般耗盡自己的心力。因此，即興尬舞的背後，也必定經歷數不清的練習時光與各種試煉舞膽的經驗。藉由本篇文章，我們首先就來淺略地介紹，今年你會在 Red Bull Dance Your Style台灣大賽裡，看見哪些精采絕倫的舞蹈風格。

Lily shows he Waacking skills at the Dance Your Style PreFinals in Paris © Little Shao/Red Bull Content Pool

Waacking 的「甩」之身體美學

「如果你不懂音樂的美妙，便永遠無法領會這舞蹈的精髓。」 Tyrone “The Bone” Proctor

Waacking 舞風大略可追溯至 60 年代晚期、70 年代初期的洛城男同志夜店文化，其表演風格的舞者身體動作通常別具創意，依據靈魂列車（Soul Train）的 waacking 大師 Tyrone Proctor 的說法，該舞風起初被稱為 posing（弄姿），因為舞者在跳舞時會突然停下動作擺姿勢。

最初擅長弄姿的舞者，他們的動作大多深受電影、默及音樂劇的影響，更具體一點來說，是受到像瑪麗蓮夢露、「舞王」男星佛雷．亞斯坦( Fred Astaire)、瑞典國寶級影后葛麗泰嘉寶（Greta Garbo）、以及卓別林等明星的影響。弄姿派 waacking 舞者先行者代表則有 Arthur Goff、Tinker Toy、Andrew Frank 和 Lamont Peterson，他們是靈魂列車的舞者，也是最早將肩部和全臂動作融入弄姿的舞者們。Waacking 後來也曾被稱作帶有對男同志貶意的「punking」。

迪斯可音樂一般來說是 waacking 舞風的完美載體，其充滿驅動韻律和強烈節奏的音樂風格，70 年代初期，洛城舞蹈家拉蒙特彼得森（Lamont Peterson）是最早開始使用他手臂和身體來配合音樂的舞者之一。後來像是Mickey Lord、Tyrone Proctor 及 Blinky 等舞者則微調手臂動作，使手臂和手能快速跟隨迪斯可音樂的節奏，直到70 年代中期，許多舞者更陸續發展並極致化 waacking 的切分動作，讓 waacking 更具細節與精緻度。

台灣Waacking舞風代表

Maya Chou © Red Bull Taiwan

周瑞芬（Maya Chou），也是驚奇四超人、Mamamiya 主領舞者。曾於 2018 年拿下 OBS越洋制霸國際街舞⼤賽 waacking 亞軍，在 2019年時拿下 Red Bull Dance Your Style 台灣冠軍、2021年則拿下亞軍等等近年的亮眼成績，令人無法忽視她的「甩」之舞力。

Maya Chou的舞蹈風格呈現著重於她自身對 waacking的精神與態度，同時也必須展現自我個性之中的獨特性，對她來說，舞蹈的動作技巧的確需要練習與記憶，她認為每一個跳 waacking 的舞者（waacker），其身體呈現方式的可塑性是高度多元且多變，她形容：「跳舞的時候，既沒有束縛感、也有相當自由的感覺。」

Vogueing bei Dance Your Style in Athen © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Voguing 的時尚「折轉」舞力

Voguing 舞風文化的經典紀錄片《巴黎在燃燒》（Paris Is Burning）裡，拉貝加（Junior LaBeija）於片中說：「我們都曾有過在舞池走秀的渴望。那麼給來客們熱烈的掌聲，我們來舞廳可沒打算害羞地坐在暗處，就是要猛烈大秀一場。」這幾句有力的對白，精準地點出 Voguing 的核心精神：舞池就是舞者們的伸展台，而這舞風象徵的是弱勢族群的反抗、生存和表達自我的靈魂。

Voguing 約莫興起於 60 年代，當時美國黑人與拉丁裔的男同志族群在哈林區舞廳玩起變裝秀演出，他們會穿著一身精心打扮的服裝，走下舞池跳起一種結合拉斯維加斯歌舞女郎、默劇、模特兒走秀甚至古埃及象形文字形態和體操動作的華麗舞蹈。Voguing 舞風最初被稱作「亮相秀」（Presentation），再來是「表演秀」（Performance），直到 70、80 年代，其舞風不再只是著重於裝飾性的造型和服裝，也延伸至身體動作和個人舞蹈風格。

從浮誇的舞會造型轉變至造型結合身體動作的爭奇鬥豔，舞者會著眼於手部表演、走秀（catwalk）、鴨步（duck walk）、旋轉然後撐體點地（spin and dip）等技巧，每個動作都會清晰地表現出舞者的臉部神情；一如走秀般，穿著華麗服裝，將舞池當作伸展台，大搖大擺地宣示自我。Voguing 大略分為四種主要風格：Old Way、New Way、Vogue Femme 和 Dramatics。Old Way 表現的是所有 90 年代之前的風格，側重於優雅的肢體表現、站姿和身體移動與落點位置之間的動作以及手勢。New Way 便是 90 年代後結合更多的四肢柔性動作的流派，又稱為 clicking，其運用手臂和手的快迅動作來創造幾近幻覺的複雜感。Vogue Femme 是一種誇飾女性氣質和華麗的風格。Dramatics則是大量融入高難度特技形式的身體動作作為 Voguing 的高度技巧風格。

Voguing 步入主流流行圈的契機點便是拜全球流行天后瑪丹娜所賜。1990年時，瑪丹娜首次大中土紐約曼哈頓的 Sound Factory 夜店見識到 Voguing 舞風，後來她邀請多明尼加舞者同時也是 Xtravaganza家族成員的Jose Gutierrez 請教舞步，Jose接著也為她的音樂錄影帶編舞並教她跳Voguing，甚至加入瑪丹娜後來的世界巡迴演唱會演出。她的那首經典 voguing 之舞單曲〈Vogue〉在全球許多國家拿下排行榜冠軍，也使voguing舞風在當時及爾後成為許多主流藝人爭相習舞的風格之一。

Xuan Xuan © Red Bull Taiwan

台灣Waacking舞風代表

陳逸軒，外號 Xuan Xuan，Sugar Mommy、House of akuma 與wìTChes的舞者，曾參加 Party Slayer Vol. 1 進入十六強，BLACKPINK的〈How You Like That〉是她的強首之曲。她認為 voguing 舞風是最能做自己的舞風之一，個人強調跳舞時身體所形於外的美感，每個動作呈現出來的角度和細節，對她來說極為重要，挑剔入骨的程度可說是走火入魔的完美主義者。最重要的，一入舞池，能讓全場嗨起來便是她跳舞的主要動力之一。