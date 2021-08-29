PVE免費科幻網路遊戲的頂點《WARFRAME》+ 新手攻略重點快速須知

《戰甲神兵》是一款在2013年發行的TPS(第三人稱)科幻動作射擊遊戲，以爽快戰鬥和高速跑酷的PVE(Player VS Enviroment)遊戲內容為主要賣點

由加拿大的Digital Extremes所開發，目前已在PC、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One/Series X及任天堂Switch平台上遊玩，營運形式為基本免費，同時並行內建商城

《WARFRAME》的劇情與故事背景

《WARFARME》的故事起始於，太陽系中自古便存在著一系現已殞落的古老帝國「Orokin」，Orokin旗下的傳奇戰鬥專家「Tenno」，也在神秘遺跡中被冰封於冷凍艙中長達數個世紀。

而複製人軍事派系「Grineer」因其肉體複製技術存在缺陷，需要Tenno的肉體藉以改良士兵複製工程，故喚醒沉睡已久的Tenno、並意圖在剛解除冰封而還尚未恢復身體機能的狀態下將其捕獲，並作為研究素材。

玩家便是扮演Tenno，在恢復狀態的過程中，探詢、找出擺脫Grinner捕捉與控制的方法，並與其他Tenno夥伴合作，在Tenno派系首領Lotus的領導下維持世界的平衡，同時粉碎「Grineer」的武力統治、與另一派系「Corpus」的斂財陰謀，並會在日後接觸與第三派系感染者「Infested」的勢力糾葛、與第四派系自主無人機「Sentient」全面進攻太陽系的來龍去脈

玩家會隨著進度的推進，還會逐漸解鎖更多不同的傳奇外骨骼武裝－Warframe，以及各派系武器和改造配件MOD

以Sentient全面進攻為故事主軸的最新資料片－新世之戰（The New War Reveal）預告片

《WARFRAME》的主要遊戲特色

如果你近年看過《WARFRAME》的幾支遊戲影片廣告，那也許你會看到WARFRAME的LOGO斗大標題底下，會寫著一行字叫「NINJAS PLAY FREE」，也就是除了免費制以外，這遊戲的最大賣點就是(歐美人眼中的)忍者般的操作體驗，在這遊戲你可以各種飛簷走壁、高速戰鬥，既然是忍者，當然也可以像隔壁棚SNAKE一樣來個匿蹤潛入來個破壞、暗殺、竊取資料等等

《WARFRAME》這遊戲的基底算是第三人稱的跑酷戰鬥遊戲，不過隨著這遊戲的持續更新，目前能玩的花樣也越來越多，由於本作算是一個各種大大小小改版還算勤快的網路遊戲，因此近年也追加了不少頗具亮點的機制，例如三張行星規模的大型開放地圖，和三度空間的立體宇宙戰

近期才大規模翻修過的宇宙戰銳截號(Railjack)相關系統

《WARFRAME》的戰甲與武器系統特色

正如遊戲名稱一樣，《WARFRAME》這遊戲的最大賣點就是各式人形戰甲(Warframe)，目前的戰甲到最新的Yareli為止，光排除PRIME戰甲不算就有47台不同的戰甲供你解鎖並操作，如果要連PRIME戰甲都計算，那總數更是接近80台

每台戰甲都各自有著一招被動技能，加上三招小招，再配一招大絕招，合計五招，而且隨著你火衛二聲望的推進，還可以解鎖技能移植系統，你可以把A戰甲的特定技能自由替換到其他BCDE戰甲上，讓本來就琳瑯滿目的戰甲，還可以再有更多更浮誇的擴張和變化，非常強大

而玩家身為精通各項武器的戰鬥專家，除了戰甲以外還可以再蒐集各派系武器納為己用，舉凡Tenno自己派系的武器以外，還有遠古的Orokin武器，乃至於Grineer(以下簡稱G族)武器和Corpus(以下簡稱C族)武器都可以使用，甚至是Infested(以下簡稱I族)和Sentient(以下簡稱S族)武器，玩家都可以蒐集到並且操作自如，目前已經開放四百多把武器供玩家使用，當中有一部分武器甚至會有多種射擊模式可以操作，例如比較常見的連射模式、蓄力模式、點射模式、半自動模式

而《WARFRAME》這遊戲的近戰武器還有一個其他遊戲少見的特色，就是所謂戰鬥架勢的分別，例如相當熱門的侍刃就擁有三種架勢可以使用，分別是果斷裁決、秋風落葉、無明制裁，這三種架勢各自有不同的動作模組、不同的劈砍流程、不同的傷害計算方式、不同的強制觸發機制，多數的近戰武器都有著複數的架勢可以使用，玩家可以在這些架勢中挑選自己最順手或最喜歡的架勢，打造更專屬自己的戰鬥風格

各式各樣的帥氣科技武裝－Warframe，當然是這遊戲的重要賣點之一 © 大王 認真玩

《WARFRAME》的客製戰術改造系統

《WARFRAME》還有一個名為MOD的獨特強化卡片系統，並同時支援戰甲和武器，一台戰甲可以同時使用10張MOD，而武器可以同時使用9張，MOD是一種改造強化的機制，你可以理解成是戰甲和武器上的裝備插件

此外還有一個很貼心的設計，在於MOD是可以多機體同時共用的，好比說目前我們有一張頂天立地PRIME，目前裝備在A戰甲上，但如果我們希望B戰甲也可以使用頂天立地PRIME，我們並不需要把頂天立地PRIME從A戰甲上卸除再裝備，而是你可以直接把原有的頂天立地PRIME裝在B戰甲上，而A戰甲上的頂天立地PRIME還是依舊存在，並不會你因為讓B戰甲裝了頂天立地PRIME之後，就把它自A戰甲身上拆卸下來

包羅萬象的MOD讓你能花式揮灑自己的創意與打法 © 大王 認真玩

除了戰甲和武器以外，會隨著進度再陸續解鎖的各樣寵物、夥伴，乃至於大型機甲、空戰載具ARCHWING、以及宇宙戰艦銳截號，都同樣可以透過MOD作出深層改造，花樣很多

而且最重要的是MOD的拆卸插拔是可逆、而且無代價的，你已經裝配在任何戰甲和武器上的MOD都可以自由卸載，而不用支付任何耗材或金錢，也就是遊戲非常鼓勵你盡可能多方嘗試各種MOD的搭配，讓你能毫無後顧之憂的客製自己的流派、打出自己的風采

除了MOD可以高度客製以外，戰甲外觀改造的多樣化也是這個遊戲的魅力之一，被戲稱為星際暖暖並非浪得虛名 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知彙整

《WARFRAME》內容充實歸充實、營運佛心歸佛心，但也不是毫無缺點，其中一個官方一直想作改善但卻一直欲振乏力的問題，就是新手教學機制過於簡化和陽春，即便隨著版本的更新，新手教學的內容也確實有與時俱進，但新手教學的說明往往都是跟不上陸續推出且相當龐大的新機制

不過不用擔心，除了已經無法取得的創始人包部分不計以外，筆者目前為段位傳奇1 (31段) 的萌新，並且再加上全段位經驗、全指揮官專精、以及全星球聲望，多方均封頂，這篇會結合筆者一路以來的歷戰經驗整理出懶人包，讓你速成能在《WARFRAME》快速拓荒的幾個重點事項，並會細部說明原因，讓你和朋友的遊戲體驗都可以更好更優

寫作人權念作肝指數，以現版本來說，要傳奇1右上總經驗還要2,482,002，至少要七百天 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知1.開星圖

有看到沒打過的關卡，盡可能趕快通關，這個遊戲前期除了攔截任務對新手來說稍嫌麻煩以外，因為多少都還兼具教學關卡的性質，所以難度都還不算高，只要有心你都一定過得了關

早點清空關卡除了可以取得段位經驗以外，更重要的清完一個星球的所有關卡後，還可以獲得讓你在關遊戲之後依然可以使用採掘機幫你挖素材的權限，而這些採掘機挖的素材，對於物資匱乏的前期新手來說都是相當大的利多，萬一挖到稀有素材，還可以現省你數十分鐘乃至數小時找素材＋打素材的時間，多多益善

後續有相當大一部分很賺很補的福利任務，解鎖條件完全是看你星圖進度，如果你星圖早點往後推，這些福利任務你就越早接觸，而且當你清空了全太陽系的任務後，還可以獲得內含大量寶物的仲裁關卡進場資格，以及難度更高，但也能大幅強化你輸出火力的鋼韌之道

當你到達一個新的星球時，可以先看看這個星球有哪些接合點關卡，並可以預先滿足解鎖接合點的條件，這會讓你的開圖之路更加順風順水

當你推完始源星系的星圖之後，每個禮拜都會來找這位叔叔泡茶，看看本周他想給你什麼好料 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知2.盡早解系列任務

看到系列任務能先解掉建議都解掉，有幾個因素，首先是系列任務通常都是主線故事或支線世界觀的骨幹和描述，看完這些任務你更能了解這遊戲的各個NPC和我們Tenno到底在幹嘛，也更能了解各勢力之間的糾葛

再來是不少接合點都有著要玩家通關對應的系列任務的前置條件，也就是這些系列任務其實都是你星圖的一部分，早晚都是要處理的；而且最重要的是，系列任務的報酬都相當豐厚，不是解鎖新戰甲、就是送你武器裝備或是解放新的作戰系統之類，越早解完這些任務、也就越早滾出雪球，你神功大成的日子也就來得越早

Warframe(戰甲)的主題種類包羅萬象，如果你喜歡纖細美少女，這邊也有最新登場的Yareli。

在這邊，你不用擔心會被說你很油

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 3.各星球的聲望可以早點開始解

地球、金星、火衛二這三個行星的地區聲望，昇到最後各自都有相當強力的武器或戰甲，以及夥伴、寵物的解鎖做為報酬

地球主要是解鎖自製近戰武器ZAW，金星主要則是解鎖自製槍械KIT GUN、和在陸地關卡中使用巨型宇宙空戰武器的權限

而火衛二聲望除了專屬的源拓式武器和KIT GUN以外、還有火力輸出相當驚人的大型機甲可以取得，而且最重要的是，移植戰甲技能的Helminth生物系統也放在這，同時Helminth這個系統作為生物活體，也不是一取得，牠就能即刻讓你神功附體，你還是得透過時間的推移一點一滴慢慢培育牠，等牠長高長大，才能讓你傷害輸出大爆炸

也就是你想要解鎖技能移植，是要照順序先解每天限額限量的火衛二聲望，然後聲望到了一定程度之後，還要再繼續養Helminth，而且Helminth你每天能養的經驗值量，實質上對新手來說也同樣是每日都限額限量

XAKU是最近幾個改版的既得利益者，當你投資的夠多，配卡正確、賦能正確、技能移植正確，開花結果後、XAKU就是T0戰甲 © Digital Extremes

各個星球的聲望乃至於Helminth系統的構築其實都不算大工程，都是每天打個一點點就結束了，主要是卡在新手階段每天能取得的聲望是被各種因素多重限制的，所以如果等你其他事情都做完只剩地區聲望才去解，那表示後續你還要被聲望再卡一大段進度，早一點進場解聲望，就代表你成型的速度相較於其他新手來說，完全是超前部屬、贏在起跑點，遊戲體驗好了其他玩家數個車尾燈

順便一提，你在解星球聲望的過程中，打懸賞任務是不可避的過程，然而即便每個星球的懸賞任務都各有千秋，但事實上各懸賞任務中同樣也都是放了不少好料進去，早點取得這些好料也可以讓你成型的更快更順，是真正的一箭雙鵰

右邊的兩個Helminth模組，是讓不少戰甲在後期強度爆表的關鍵因素、同樣出身火衛二的XAKU正是其中之一 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 4.升級你的段位

在這個遊戲升級段位的好處相當眾多，除了可以提升你每天可以取得的聲望上限以外、還有解鎖武器和戰甲的使用權限、提升戰甲和武器的初始MOD容量點數，以及日後你使用強力裂罅MOD(紫卡)都是需要看段位吃飯的，此外段位提升還有不少沒提到的好處，留一點期待給你，這邊先不多說，點到為止

在新手時期，要提升段位的段位經驗值主要來自取得新戰甲、新武器、新夥伴(守護或寵物等等)之後，再把該戰甲、武器、夥伴、練到滿等就可以取得段位經驗值，戰甲和夥伴的滿等段位經驗為6000，武器的段位經驗普遍是3000，後期會有一些特殊武器是你支付對應的代價後，可以有4000段位經驗

商店裡面有一些是你用遊戲貨幣就可以購買的武器，尤其是名稱有mk-1的武器那些都可以早點買下來練，這些都是讓你是接近半白拿的段位經驗

這邊要強調的一點是，重複練滿完全同名的單位無法重複取得段位經驗，例如你把第一把玻之武杖mk-1練完，取得3000段位經驗之後，如果你再練第二把玻之武杖mk-1，也不會有段位經驗，沒有這麼爽可以讓你連續無條件白刷段位經驗的

但如果你練的是普通版的玻之武杖、或是再練了PRIME版本的玻之武杖PRIME，因為不同名稱，就是視為不同單位，因此玻之武杖和玻之武杖PRIME都還可以各自再提供3000段位經驗給你。

同理，原版戰甲和PRIME戰甲算是不同的兩個單位，所以你練完RHINO之後是6000段位經驗，接著你再練RHINO PRIME就是再拿6000段位經驗，然後練完的普版戰甲別急著賣掉，你以後還用得到，太早把普版戰甲賣掉的玩家都哭了，我不希望你成為其中一個QQ

當你該等級的段位經驗滿之後，就可以在飛船內按ESC選擇段位考試進行升級

這邊要提醒一下，升級段位有24小時的CD，不管你這次考試有過沒過，你都要24小時才能再考下一次，所以這邊對於段位考試的建議是，能早點考就要早點考掉，會讓你做甚麼事情都方便，如果對段位考試的內容沒有想法，這個中樞站的SIMARIS右邊通道，都有得預習和練習當次段位考試，你可以練到信心爆棚再去考試，當然，你想重溫以前的考試也毫無問題

左邊是大黃臉SIMARIS，右邊的通道就是考試練習區，每一座膠囊裡各自代表一個段位考試 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 5.熟練旋身飛躍/子彈跳操作機制

子彈跳(Bullet Jump)又名旋身飛躍，旋身飛躍這個系統是《WARFRAME》其他網路遊戲作出區隔的關鍵要素之一，也是你能夠高速作戰、高速跑酷、高速炫技等等一切的技術根源，不管你是喜歡唯快不破還是莫透哈壓庫，早點把旋身飛躍練好練熟，不管你是想過關還是要打架都方便

這邊也幫大家整理旋身飛躍操作的速成懶人包，放心，很簡單

A. 基本型旋身飛躍

操作指令是CTRL+空白鍵，這是一切旋身飛躍的基礎，也是你會最常用到的按法，如果你覺得CTRL+空白鍵還要再按SHIFT跑步很不順手，設定裡面可以改按鍵設定，可以把CTRL的蹲下設定到其他你順手的按鍵，甚至設置到滑鼠上

也可以把SHIFT跑步設定成切換式，按一下SHIFT就進入跑步模式、再按一下SHIFT就回歸到行走模式

以上這些設定調整一下，你操作旋身飛躍會順手很多

B. 垂直大跳躍

操作指令是先用滑鼠把你的視野往天空看，然後按住CTRL蹲下後再按空白鍵，是真正物理意義上的蹲得越低跳得越高

這也算是變形版的旋身飛躍，而且這個大跳完之後，再空中還可以再按一次空白鍵作一次短距二段跳，這個垂直二段大跳練熟之後，可以讓你少繞很多樓梯直接作物理意義上的一步登天

C. 空中緩降

空中按住滑鼠右鍵，可以再空中瞄準敵人而且緩降，要從高空中落地之前先按下滑鼠右鍵觸發緩降，就可以減免戰甲落地之後被震地硬直

D. 翻滾

SHIFT快速按兩下就可以往前翻滾一段距離，翻滾中如果受到傷害，還會有減傷效果，而且空中也可以翻滾

E. 飛踢

空中按住滑鼠右鍵，可以再空中瞄準敵人而且緩降，而緩降中你再按住CTRL，就可以飛踢，這個飛踢可以強制踉蹌敵人，而且有一點傷害，後續如果你拿到對飛踢增傷用的狂風猛踢MOD，想要在低難度場當個假面騎士踢爆全場是毫無問題的

而且飛踢除了有攻擊功能以外，最重要的是它內建往前方衝刺的水平動量，可以成為你日常跑酷的強大助力

以上五招你都熟悉了之後。如果你還想精進身法，可以試看看一個COMBO，也是後期老手很常使用的跑酷連段，你可以當作進了先修班先練起來

往前方旋身飛躍 > 往前飛踢不放開滑鼠右鍵 > 再持續按著右鍵空中二段跳 > 再往前飛踢 > 依然繼續按著右鍵空中往前翻滾 > 第三次飛踢

這個連段作完之後可以高速作出水平超長距離移動，甚至是可以飛過木星關卡中間的大空洞也沒問題，而且最重要的是這個連段沒有任何硬體限制，不需要指揮官點專精，也不需要安裝什麼賦能，即便你是段位0也作得到，非常實用，只要你把上面這個連段練到變成反射動作，只要你隊友不是用各種神奇的飛行方式一路飛飛飛，你就可以最早抵達終點，讓大家都只看你車尾燈，很舒服

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 6.入侵任務很補

如同標題，入侵任務很補，而入侵任務就是我們前面提到的福利任務之一，早點開星圖你就可以更快打到更多入侵任務

打入侵任務主要是為了G、C、I三個種族的高階素材，分別是爆燃噴射器、電磁力場裝置、突變元聚合物，這三者分別是三個種族的武裝核心，合著俗稱大三元，氏族道場中有數十把武器，就是以大三元為關鍵素材，這邊每做一把就是3000經驗，你有數十把武器可以做，你就知道這個段位經驗有多香多肥，因此新手會有一段時間對大三元的消耗甚鉅，入不敷出

正常來說我們是可以自製大三元，但正規製造大三元的成本相當高昂也很費時，對新手來說是相當沉重的負擔，但入侵任務只要你滿足任一邊連打三場的條件後，一段時間等該局入侵任務結束之後，就會無條件送你該關卡懸賞的大三元之一，非常划算，即便你還用不到大三元，但及早開始打入侵先囤貨囤起來，就可以讓你的做裝之路更加平穩滑順

而入侵任務除了大三元之外，還固定會有武器零件和藍圖可以蒐集，這邊建議做個筆記，看看自己已經製作完哪些入侵武器，以及還缺哪些零件，這些入侵武器當中不乏拓荒階段的實用武器，會是伴你拓荒還有提升你段位的好朋友

此外，每協助G族解入侵任務五次，就會收到警告信，可以在日後有機會遇到C族亂入的頭目，而每協助C族解解入侵任務五次，也同樣會收到警告，日後有機會遇到G族亂入的頭目，而這兩組頭目也是全身上下都是寶

順帶一提，如果你看到I族頭目PHORID出現在榖神星或土星，記得去多刷幾場，因為高機率出新手時期會非常缺的Orokin電池，而且PHORID很軟又沒有鎖血機制，基本上就是來送禮的，記得努力刷起來

總而言之言而總之，入侵任務都是新手時期的寶山，越早開始解越划算

前陣子免費贈送的RHINO外觀，成為了不少新手快馬加鞭解出RHINO的動力 © Digital Extremes

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 7.虛空裂縫任務也很肥美

虛空裂縫任務就是我們前面提到的福利任務之二，尤其如果你是個完全無課的玩家，基本上虛空裂縫任務就會是你那些PRIME戰甲和武器的最主要來源

隨著你遊戲進度的推薦，你會陸陸續續取得名為虛空遺物的道具，這些虛空遺物本質就是讓你看得到隨機骰出的內容物的寶箱，當中以PRIME戰甲和武器的藍圖與零件為主

想要PRIME戰甲和武器嗎？DE把它們都放在虛空裂縫裡 © Digital Extremes

只要你裝備虛空遺物進了虛空裂縫任務，並在任務中取得十個光體而後完成任務，那除了你自己遺物裡面開出來的寶物以外，你也有機會和其他三名隊友開出來的好東西來場量子纏結

如果你想快速連續開啟虛空遺物，可以多多注意虛空裂縫任務中有沒有捕獲任務和殲滅任務，這兩種任務的進程本來就快，開啟遺物的效率特別好，而且你還有機會遇到會專門打造高速開遺物用的特化戰甲、還那種全程飆車帶你飛的大老，不只可以加速你的任務完成，更可以讓你和大老開出來的稀有好東西say hello

對後期不少老手來說，打造一台專門開遺物的戰甲算是工欲善其事 © 大王 認真玩

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 8.可以優先升級的作戰MOD推薦

這遊戲有些MOD是你很早就會取得，還可以用到最後並且相當實用的，投資你的內容核心和現金在上面，除了穩賺不虧，也可以提升你的遊戲體驗，這邊會整理這種實用MOD讓你贏在起跑點

膛線、肢解、狂戰暴怒、加速、簡化

膛線和肢解都是大末期的最強輸出卡之一，當中膛線雖然昇滿價格貴了一點，但絕對物有所值，雖然到大末期有某些流派，是放棄武器的基礎傷害卡轉而從其他部分取得基傷，即便確實有這樣的流派，而且這些流派確實強力，但這些流派的強都是有任務限制、也有戰甲條件作為門檻和前提，無法以偏概全去否定基傷卡的強力

狂戰暴怒和加速則是近戰武器中的一線攻速卡，而且昇滿的成本不高，兩者用途有點區隔，等到你翅膀硬了之後，會在每日登入獎勵中取得最強攻速卡狂暴PRIME，而且對於一些攻速真的很慢、但其他性能優異的近戰武器，可以加速可以在狂暴PRIME與狂戰暴怒兩者之間二選一同時並用，加上狂戰暴怒的觸發條件和狂暴PRIME完全不同，在現版本是各玩各的，因此即便大後期有狂暴PRIME的存在，也依然不會撼動狂戰暴怒和加速的地位，早點投資早點賺

分裂膛室、地獄彈膛、彈頭擴散、生命力、壓迫點、斬鐵

前面三張是多重卡，多重屬性就是戰力的保證，雖然近期出了天花板更高的激昂多重卡，但激昂多重卡昇滿的成本是就算不計現金和生息精華，每張至少也要三萬核心，加上激昂卡的強建立在有條件的暖機之上，如果你要打的任務是那種兩分鐘就結束的速戰速決任務，或是你很常面對夜靈或是利潤收割者這種小兵根本不是重點的BOSS，那傳統的多重卡在大後期依然還是有它無法被取代的一席之地

生命力則是滿等之後的增額血量和暗影版相同，雖然複數的暗影卡之間可以互相偕同，但在現階段UMBRA FORMA還是限額限量的情況下，傳統生命力就算到了現在有花心思鑽研這遊戲的高手手裡，還是有好極化、不消耗你稀有資源的絕強優勢在

普通版壓迫點和斬鐵雖然後期會被取代，但由於普通版壓迫點和斬鐵，是前期近戰武器取得基本傷害和近戰暴擊率的唯一來源，加上成本低廉，而且肢解可以和斬鐵互相配合，所以即便只是過渡，但早點昇滿這兩張MOD可以讓你滾出更多的雪球，你可以當成《WARFRAME》版本的多蘭劍、多蘭戒、多蘭盾來理解

《WARFRAME》新手攻略重點快速須知 9.暗影&犧牲MOD升級順位推薦

如果你之後取得了暗影卡和犧牲卡，筆者可以告訴你在我心中升級昇滿的優先順序是犧牲 斬鐵 > 暗影 聚精會神 > 暗影 生命力 = 暗影 纖維 > 犧牲 壓迫點

因為UMBRA FORMA的供給目前依然有限，所以如果是想追求極限強度的Tenno，勢必要有其他變通之道 © 大王 認真玩

因此刷出全等級的33張暗影戰甲卡，就成了末期老手追求極限強化，而且不用被UMBRA FORMA綁架的另一種萬解途徑 © 大王 認真玩

犧牲斬鐵和暗影聚精會神，這兩張是使用頻率前幾高的卡，先交互升級到兩張都滿等，再來處理剩下三張暗影犧牲卡就好

至於為什麼是這個順序，尤其很多人可能會無法理解為什麼暗影壓迫點擺最後，不過因為我們這篇是新手教程，寫太多你可能還沒看完就睡著了，所以你就記這個懶人包就好，反正這個升級順序絕對是性價比最高的

Warframe的一百天生活，這個影片在你剛入坑的時候看，和你破百之後在看，心境完全不同😏

《WARFRAME》在網路上難以找到深度攻略的原因所在

這遊戲比較進階的攻略其實不太好做，因為說穿了就是玩家生態和心態健全度還有提升空間，如果攻略寫得鉅細靡遺，讓你一次就看得懂構築概念和操作流程，讀者會睡著，那如果寫得比較精簡，悟性不夠或者半桶水的讀者，又會自我感覺良好覺得自己最懂。

就像你上課時每當老師問有沒有人有問題，不懂可以問，然而課堂上自我感覺良好的覺得自己很懂的那些同學，往往都會在實戰考試時翻船給你看，就像老師難做一樣，進階攻略其實也難寫

所以你會看到那些做《WARFRAME》攻略的前輩或大老，通常配卡和概念都不會在文章或者影片中，配到完整封頂給你看，因為反正就算高手熱心的把私房壓箱寶都分享出來，還是會有狀況外的槓精出沒，再加上網路遊戲的攻略有一部分會有時效性問題，偶爾也是會見到拿2021的版本環境質疑2018的文章有問題，更是讓那些願意做攻略的佛心高手很滅火，所以攻略作著作著，這些高手就或多或少的選擇關房門來，還是跟自己朋友玩就好

所幸筆者目前還遇到這種會讓我滅火的玩家還不算多，所以我還有動力可以繼續寫攻略，如果日後有機會或是這篇迴響好，再來分享一些比較深入的戰甲或武器配置