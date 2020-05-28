《Warframe》拳拳三百磅！爆風拳擊特化 橫掃千軍ATLAS

由於近年各種格鬥相關動漫題材的盛行，加上《Warframe》的本質之一就是戰！所以近身格鬥這樣的主題，在天農之間一直有著不小的人氣，而ATLAS作為主打拳擊的戰甲，自然就肩負著大家的期待。

這篇攻略的重點，會是說明遊戲裡面沒直接跟你講清楚的一技相關機制，和如何玩好一技的方法，以及分享筆者個人常用配置。看完之後絕對讓你看到越多敵人，就笑得越開心、也揍得越順心。

0 Forma也可以玩得很開心的ATLAS

ATLAS機體基礎型 © Digital Extreme

Landslide ATLAS basic version © Digital Extreme

這是一組個0 Forma的一技特化ATLAS配置，當中比較需要稍微湊一下的MOD只有持久力Prime，不過如果沒有P版，用普版也OK。這邊也跟大家作說明為什麼MOD會這樣配。先跟大家講筆者自己玩石頭人的三個重點

帶N專精 撐範圍 撐效率

這個配置裡面，第一時間，會讓人看起來會最有疑慮的，應該是這個能量虹吸。因為即便極性不對還是依然要塞這張卡，會特別突兀，後面就會跟大家說明說明為什麼要放這張卡，這張卡不只得放，而且還是關鍵。

再來是ATLAS最近這幾天，新出了張一技特化集團卡，叫《碎石堆積》，效果是碎石累積1400以上時，一技土石坍方不消耗能量，攻速和傷害都變成兩倍，爆發力非常驚人；不過因為正常來說如果你作日常任務 或是打團戰

基本上等你1400石頭堆起來任務差不多也結束了，所以筆者自己個人用起來，建議這張偏向打高波或是單挑再使用，會比較有發揮的空間和時間。

後面也會分享使用了這張《碎石堆積》的高波戰甲配置

每套ATLAS帥氣一技組合拳的背後，都有三技默默在支撐

這邊也直接跟大家cue一個重點，就是如果你想要把一技打得猛，那三技是重要關鍵。因為三技的增傷效果非常強，對於抗性越高的怪效果越好，而且你絕對不會希望你上高波一技很帥氣的尻出三拳，結果敵人全部殘血飛出去。最後你還另外要花時間一隻一隻單獨收頭，太累；三技就能很好的幫你固定住敵人 讓你開心毆拉毆拉。

如果要累積ATLAS的巨額護甲，透過三技石化凝視會有最高的效率，尤其如果你要玩《碎石堆積》，因為它要求要1400碎石，要是你想透過碎石堆爆發傷害，三技絕對是常用技能之一。也因為這樣 三技是要玩好一技的重要核心。

所以這套MOD組合的核心 其實是彈指瞬技和簡化，為什麼？因為三技的原生消耗能量太高，高達75，ATLAS原生能量上限如果你什麼都沒加，也才兩百多，三技用沒幾次直接乾給你看。

因此我們配合簡化和彈指瞬技，把三技耗能壓到最低的18.75；再來是因為效率最高只能到175%的系統上限(雖然是超越了87%但不會再高)，所以透過這兩張4等的效率MOD，剛好把效率拉到175%整，而不會浪費你的容量點數。同時，因為彈指瞬技是扣持續時間的4K卡，

而持續時間對於一技其實非常重要，至於重要的原因下面會解釋。所以這個彈指瞬技少點一級，就代表你的一技連擊又強了一些，且效率175%，就等於你石頭人打完三拳組合總耗能大約10上下，各種揍不完，真的兇。

這是一個討伐數量多，比單發傷害高更有表現的時代

另外一個重點則是，因為近期版本敵人護甲機制改動，再加上玩家的戰力通膨到整個突破天際，所以基本上你隨便打，只要這敵人沒有鎖血機制，那他就是隨便死。舉個例子，我們預設今天敵人的血就只有兩萬，你打出一下五萬、和打出一下十萬，其實雙方本質上差別不大，因為血就只有兩萬，你多打也只是溢出

所以在現版本 與其你花很多的時間打出一下十萬，不如用三四倍的速度打出一下三到四萬，快速的打更多怪，過關效率可能還會讓你更滿意。說白話一點，就是打得痛、不如打得多。

而前面提到的能量虹吸，就是在這邊成為關鍵。如果你的作戰主流是玩近戰，光環欄位最常出現的卡，十之八九會出現鋼鐵充能，筆者自己也很喜歡鋼鐵充能，除了直觀、戰力夠強之外，容量還多四點就是方便。不過這邊放能量虹吸，配合我們前面的效率175%組合和旁邊的充沛，你就可以不需要被Z專的回魔綁架，而能幾乎永動三技和一技。

同時因為一技打得多就表示連擊數堆得快，而連擊數也是一技的增傷關鍵之一。

一技打得次數越多，雪球滾得越快，不然鋼鐵充能還多13點空間，說實話我也想放鋼鐵充能。那為什麼還是放能量虹吸？就是因為實戰上層面，能量虹吸能為你製造的雪球、為你增加的總傷，確實是鋼鐵充能看不到車尾燈的水準。

不帶Z專依然電力十足，賦能低價時代到來，補齊關鍵賦能正是時候

充沛除了現在很便宜以外，在這個配置下等級也不用高，兩等三等就很夠用了，等你後面玩熟了，只要把協力竄升點到滿，其實不用充沛也可以半永動。滿等的協力竄升配合能量虹吸，每一秒可以回將近0.8的能量，配合我們的175%高效率 日常跑圖作普通任務非常夠用

初期玩這套除了充沛以外，如果是打日常任務，另外一個賦能就隨意；你要塞配復仇者、狂怒、還是你喜歡硬一點用保衛者或優雅，都行，這個槽隨你高興 怎麼放都開心。不過如果是打單人高波，會推薦其中一個賦能槽綁定防切割，常打高波都會懂，高波的切割傷害真的煩人。

技能範圍是橫掃千軍的關鍵

放預言通靈和延伸的用意也很簡單，把範圍撐高，就表示你三技能抓的人就多，抓的人多、表示你三技使用次數就少、消耗能量也跟著少，範圍還可以強化一技的爆風傷害範圍，一兼二顧。

範圍也可以強化四技的360度抓人距離，把範圍撐高之後，四技會是你在高波下的重要容錯手段，再也不用擔心會被視覺死角的敵人圍毆。等你對ATLAS夠熟了，知道怎麼目測掌握技能範圍之後，也可以把預言通靈拔掉改成其他卡。

除了召喚小弟以外 360度石化也是四技關鍵 © Digital Extreme

持久度和帥氣度直接掛鉤

持久力PRIME是這個組合的另外一個關鍵，撐高持久力就可以有效拉高一技的連段判定；拉長一技判定等於你一技耗魔量被大幅壓低，也能更穩定的打出兼具高爆發大範圍的第三拳。

如果你有興趣作測試的話 可以自己試看看作個兩組對照，一組是拔掉持久力PRIME、另一組是留著持久力PRIME，你各自打個幾場就能夠感受到持久力PRIME，對於續戰力和爆發力的重要差異。

永動！打出更多的拳風、就是打出更多的爆發

現在這個版本的META，是快速大面積掃蕩，會比專精在單點突破上更適合清任務。所以整組MOD這樣配下來，概念就是圍繞在『如何永動三技和一技』之上，讓你能打出更多的三技、和更多的一技，去堆更多的護甲、和滾更多的雪球

這組是零FORMA的一技特化ATLAS體驗版，所以如果你玩了之後覺得還滿喜歡ATLAS，你願意砸更多FORMA，可以開始考慮光環改成適當的極性，或直接塞光環FORMA。

高波特化與一技新集團卡配置

有體驗版，當然也有進階版，這組是筆者針對高波特化的進階版本

ATLAS機體高波型 © Digital Extreme

Lanslide ATLAS advance version © Digital Extreme

這個配置也很簡單，就是維持了上一組的核心概念，再補上三張黑卡，說實話是不需要用到三張黑卡的，放三張黑卡純粹是浪漫。如果你再放一顆UMBRA FORMA 還可以把空著的協力竄升再補上去；這樣就能直接省掉充沛的位置，再補一顆賦能，一顆UMBRA FORMA換多放一個賦能 就看你覺得值不值得。

新的一技集團卡碎石堆積，在這個配置下覆蓋率很高，一千四碎石後隨便揍都可以毀天滅地。

連擊量就是傷害量

我們最前面有講到要用N專，會強調N專的原因很簡單，因為一技支援連擊層數；連擊每多一層，一技就增傷25% 十一層疊滿就是375%，很兇，所以我們需要這個N專裡的力量激增

N學派專精 © Digital Extreme

ATLAS撐範圍之後，用一技疊連擊很快，用範圍疊連擊、再用連擊衝傷害，接著只要靠N專維持層數，你就幾乎每拳都是接近四倍傷在打，很爽。這也是為什麼這ATLAS整組MOD，完全是以不用Z專的前提在作配置，因為N專才可以讓ATLAS看到更高的天空。

土石坍方支援武器MOD

除了ATLAS本體以外，選用的武器也是另外一個關鍵，因為ATLAS一技支援武器MOD，所以認真選好一把同時適合你和ATLAS的武器，可以讓你火力更上一層樓。

上面赤毒生存高波短片中用的是科加基PRIME，不過日常作任務筆者自己比較常用弗拉克斯亡魂，武器也不一定要這兩把，這邊大概說明一下要怎麼挑武器和MOD。

弗拉克斯亡魂配置 © Digital Extreme

FURAX WRAITH MOD © Digital Extreme

首先是一技吃MOD的衝擊增傷，不吃切割和穿刺，所以衝擊MOD，尤其是這幾天再版的重創PRIME，非常值得一放，即便是衝擊基傷，你看這個165%就是任性，強無敵

這邊也整理所有主要傷害是衝擊的武器給你看看

主衝擊武器清單 © LORDZEPHYRPrime

筆者自己是會一技混普攻與連擊一起用，所以弗拉克斯亡魂的起始連擊數對我來說很方便。武器挑你順手的就可以，不一定要選搏擊拳套這些短射程的貼身武器。順便提一下凱旋之爪PRIME，可以讓連擊層數突破11層，所以如果你打算完全不使用近戰普攻，可以考慮看看。

再來是一技本身自帶觸發和暴擊率各5%，暴擊倍率是2倍整，所以要不要硬撐暴率和觸發，這個就見仁見智，這個配置是傾向放其他卡，讓天花板更高，反正笑面貓心情好就會幫我們把暴率拉到200%，不無小補。

一技也支援基傷和屬性，所以壓迫點和屬性卡可以放，但不支援攻速，所以像狂暴PRIME、狂戰士之類的卡，優先度就沒這麼高。所以反過來說 如果腐壞打擊放在這邊就是只拿好處，因為你可以獲得大量的基傷加成，而一技不會被拖慢攻速 很兇。

最後就是並合弗拉克斯，它可以讓你的連擊數疊得又快又穩定，拿來普攻還有歡樂的爆破效果，一兼二顧

科加基PRIME配置 © Digital Extreme

KOGAKE PRIME © Digital Extreme

如果你是用其他的衝擊武器，例如剛剛那組是弗拉克斯，這組是科加基，就可以考慮依照你的習慣和任務，決定要不要放漂移接觸或殺傷計數

武器準備好了 戰甲準備好了 接下來就是爽揍了

我們這邊重複一次玩一技ATLAS的三個重點

帶N專 撐範圍 撐效率

好了，該讓整個太陽系知道你有多興趣使然了