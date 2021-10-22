寸金可買寸光陰《WARFRAME》推薦購物清單 戰甲篇

這遊戲的營運佛心歸佛心，但虐心的部分其實或多或少也都還是有，這一系列文會教你有哪些戰甲是－

取得路徑頗煩，讓你可以選擇避開不作，或是乾脆直接購買。

製作門檻偏高，但早點購買可以直接跳過，就早點滾出雪球。

現版本WARFRAME因為HELMINTH技能移植系統的緣故，同名戰甲湊個兩台已經是蔚為主流，PROTEA湊個兩台，一台自用，一台拿去餵給大嘴巴解鎖移植補給機(后勤支援/DISPENSARY)，或是SEVAGOTH湊個兩台，一台自用，一台同樣拿去餵給大嘴巴解鎖神技幽怨(慘淡/GLOOM)

除了好取得的戰甲，會就兩台都自己做以外，面對那些有點麻煩甚至是根本是來勸退整人的戰甲時，做一台買一台、或是兩台都乾脆用買的。這樣的遊玩方式也是逐漸抬頭

這篇會幫你統整出，現在版本有哪些戰甲是屬於這種有點麻煩、或是根本整人，偏偏又還算值得入手、或是你早晚都得面對的戰甲，讓你不只能把你的資源花在刀口上，還是早早就花好花滿，贏得先機、還能滾出更多雪球

這張神卡可以召喚出各種你想要的軍武 © TOEI

《WARFRAME》的建議購入戰甲有三大分類

這些可以考慮直接購買的戰甲和武器，主要分為三個類別

第一類：早買早享受型

第一類的戰甲或武器，對老手來說取得或製作並不算困難，因為獲取這些武器戰甲麻煩的點不在於武器或戰甲本身掉落率低，而是你要取得這些武器或戰甲是有前置任務、或是聲望需求

也就是進場刷這些東西的准考證是聲望、或是繁複的前置任務，又或者是雖然進場刷裝不需要門檻，但實際上你製作這些武器戰甲的素材，製作上或取得上還是又跟你要准考證，差別只有正面跟你要准考證，或是拐個彎跟你要准考證而已，本質還是都是同一件事情，總之第一類的戰甲武器就是難搞在這些前置上

但這些武器戰甲本身有獨到的功能性，或是難以被其他武器戰甲直接取代的特殊優勢和強項，如果新手階段可以提早購得，那前期遊戲體驗會好上不少，也能讓你盡早滾出更多雪球

第二類：就是難搞型

第二類單純很多了，就是不管你是老手或新手都一視同仁，你想刷這些戰甲武器就是一樣都要經過這一條天堂路，即便你是老手，如果因為各種原因所以同一台戰甲你得做兩次，那你還是同樣的乖乖被虐兩次，當中KHORA和TRINITY分類就在這邊，所幸TRINITY普版現在只需要一台了，可喜可賀可喜可賀

遊戲中的商店就是DARVO所營運的，新手階段會覺得他是斂財仔，進度越到後面越會覺得他是玩家的救命恩人(物理) © DIGITAL EXTREME

第三類：以上兩者混合、兩者之間、或是兩者皆是、又或是其他類別難以用二分法分類的

這種的比較複雜，我們會CASE BY CASE下面另外敘述

這篇會提到的戰甲取得方式普遍有點繁複，網路上很多攻略了，各位TENNO自己去GOOGLE會比我在這邊寫完之後，然後讓你看到睡著來得更為實際，再加上我們這篇不是製作攻略，而是筆者自己已經被虐過，不忍心看跟我一樣受苦受難QQ，因此鼓勵你直接跳關節省人生的購物建議

所以這一篇會預設以 「你已經看過攻略知道怎麼取得戰甲，但還沒親自刷出來，所以還不知道在現版本，新手要獨立製作這些東西有多搞人」 的這個前提幫你做說明

《WARFRAME》推薦購物清單 BARUUK、HILDRYN、LAVOS、REVENANT、YARELI

經過數次強化之後，水嫩的YARELI的戰力是高是低、依然有目共睹，但這並不影響她的人氣高低 © DIGITAL EXTREME

標題上面這幾台分類都是第一類，而且目前都還沒發行PRIME版本，也就是說這些戰甲各自都湊個兩台在老手間是種常態，這些戰甲除了YARELI即便BUFF很多次了還是強度有點被質疑以外，其他都各自是它們領域的一方之霸

目前麻煩BARUUK、HILDRYN、LAVOS，都是麻煩在前置聲望需求高，但藍圖都可以用聲望兌換

BARUUK

BARUUK受惠於神一般的四技集團卡，在老手手中可以打出多屬性穿牆地圖砲，未見敵、先收頭，遠端打出離譜數字殺敵於無形，而且抽取出來的移植技能沉睡(鎮靜/LULL)是目前頂級控場技能之一，在後面可以刷爆賦能的腥紅標槍任務中能大放異彩

LAVOS

LAVOS也是有著超高護甲、全元素組合、和不耗魔力的技能機制，在你對敵人的弱點屬性有足夠理解的前提，LAVOS可以輕鬆穿梭於敵陣之中，而且在解鎖HELMINTH系統前，等於你上銳截號放技能直接繞過魔力限制

如果你是老手開新帳號，LAVOS就是很適合第一時間用白金購入的戰甲，自備全屬性，可以讓你在開圖時不管任何打鬥任務都所向披靡

HILDRYN

這遊戲有不少熱門戰甲是大器晚成，而HILDRYN是少數可以從頭強到尾的戰甲之一 © DIGITAL EXTREME

HILDRYN有全戰甲最為浮誇的護盾數值和無敵被動，不只是數一數二的神坦戰甲，而且除了坦度浮誇，後期還可以跨行兼差當補魔力補師

能輕鬆幫火力驚人的「亡骸機甲/歿世機甲」補魔力的戰甲沒幾台，HILDRYN就是其中一人，在同樣可以刷爆賦能的奧菲斯劇毒任務中，她是坐二望一的扛霸子、能供給全隊亡骸機甲源源不絕的能量，甚至是LAVOS能繞過銳截號技能魔力限制這件事情，HILDRYN也可以作到接近的效果

REVENANT

REVENANT是能夠啟動有次數限制的無敵反擊技，雖然是說限制次數，但實際上你用完之後能馬上補充次數，所以只要你魔力夠，那就是實質上的半永動無敵機制，也可以當成需要手動充能的頂天立地PRIME用

此外如果你對自己的跑酷操作有自信，REVENANT結合4技DISCO轉圈和3技的高速吸血移動技能下，也有能力可以成為低等速刷遺物任務的優良戰甲之一，但3技面對高低差很吃虧就是了，所以實務上，資源夠齊全的老手刷遺物都會轉向其他戰甲配上技能抽取，但這也不影響REVENANT的技能獨特性，畢竟REVENANT真正的強項是定點任務，定點任務才是他的舞台和主場

YARELI

YARELI自行製作難點則不是在素材本身而已，而是她的系列任務對於新手來說操作門檻過高、滑板K-DRIVE和MOD的取得、以及花式特技操作等等都是硬性阻礙，加上後續的零件取得也不是一己之力可以完成，而是要道場夥伴同心協力，所以如果想早早入手可愛、水嫩、又清爽的YARELI，直接購買會是一個不錯的選擇，反正你解任務之前第一台用買的，第二台用作的，不只不虧，還會多拿一張紫卡，多多益善

而且一代PATCH一代神，WARFRAME歷史當中有過太多戰甲和武器先例是突然得道之後，就原地起飛、直接升天，YARELI的弱勢在日後應該還是會有強化空間

《WARFRAME》推薦購物清單 KHORA

顏值戰力兼具的KHORA，配卡正確、操作精良的話即便面對9999等的敵人也是無所畏懼 © DIGITAL EXTREME

分類是第二類的天堂路型，目前還沒有PRIME版本，但即便沒有PRIME版本，也吃了好幾次的小NERF，目前依然是親女兒的水準，除了顏值高所以受歡迎以外，也是最強生存任務打寶戰甲之一

如果你正確的幫她配好戰甲MOD，和俗稱貓刀的長鞭利爪一技用專屬武器，KHORA一個人單刷敵人等級9999的生存任務數小時也毫無問題，除了單人作戰以外，她可以和NERKOS、HYDROID、ATLAS組成四人打寶團，獨行團戰兩相宜，更是讓她人氣居高不下

正規製作方式要定時去打普通聖殿，雖然官方在前陣子的改版中有把機體和頭部的藍圖各自放到A輪和B輪中，但實際上只是把難搞程度100分變成95分，戰甲總圖和系統藍圖這兩樣，你還是要去C輪找，而且機率各自只有11.28%

打一次C輪至少要打八關的關卡，打八關只能抽一次11.28%，也就是就算你運氣再好，也是要打十六關才能湊完四張藍圖，而且就算退一百步以期望值來計算好了，11.28%的掉落率等於是你要打13~14次的C輪才能取得一張藍圖，我們這邊為了方便說明就抓個13.5次來計算，一次C輪要打八關，也就是你要抽到系統藍圖相當於你要打8x13.5=108關才能抽到系統藍圖，然後就算你搞定了系統藍圖，你還有戰甲總圖要抽喔，也就是抽到一次還不夠，你還要重新再面對一次期待值上的108關

這邊你可以大概記一下C輪多硬，不用很仔細，意思意思記得C輪很坑就好了，因為下面還有一票C輪戰甲不要你的錢、只要你的命

而且因為KHORA沒PRIME版本，加上HELMINTH抽取出來的二技是穩定性很高的控場技能，所以實務上你很有可能需要兩台KHORA，會需要第二台拿去餵大嘴巴解鎖移植二技的功能，也就是如果你都要自行製作，那上面你經歷過的天堂路，就不是只爬一趟就結束了，你還得摸摸鼻子回頭去爬第二趟

當然實際上因為系統藍圖和戰甲總圖因為是在同一個彩池裡面，所以你要計算取得得兩者在期待值上需要多少場次的精確數字，要用更詳盡的算式作計算，上面只是一個比較簡略才方便你理解的說明範例，但基本上期待值的大方向就是這樣沒錯

除非你的興趣是打普通聖殿，願意每個禮拜都花個數小時泡在那邊，那KHORA對你來說就是順便送你的副產品，不然KHORA製作的整人度就擺在那邊，說這個是天堂路完全不為過，直接買KHORA，是一個讓你不用寸金就可以買到寸光陰的標準範例

《WARFRAME》推薦購物清單 EQUINOX

EQUINOX PRIME的出現拯救了成千上萬的肝苦人 © DIGITAL EXTREME

EQUINOX分類也是第二類的天堂路型，這台算高手戰甲，操作比較複雜，而且HELMINTH抽出來的技能很強，嚴格來說是同時抽了兩招給你，分別是大範圍穿牆控場的睡眠黑夜技，和敵人加速以及我們對敵人增傷的白晝技，這兩招都是越到後期越有良好發揮的優秀技能，而且那個睡眠黑夜技拿來抓動物刷聲望還超級好用

幸好EQUINOX有PRIME版本，所以你頂多只需要一台EQUINOX普通版，而且EQUINOX的總圖還可以在商店購買，所以有輕鬆一點，但這個輕鬆一點其實只是假象

實際上，普通版的EQUINOX是白晝面、和黑夜面，兩台戰甲二合一的特殊戰甲，所以就算扣掉商店半買半送給你的總圖不談，你還是要去再刷完一台白晝、和一台黑夜，合計八張藍圖，也就是在實務上你是手動刷出兩台彩池混在一起的戰甲，然後要等兩台都湊齊了才能一次抽兩招技能走

EQUINOX的部件藍圖掉落關卡是天王星刺殺，也許還有人興趣是一直刷普通聖殿當揍沙包，但基本上不太可能有人興趣是一直刷天王星刺殺，因為該關卡路程長，而且頭目演出非常拖戲，瞬移、鎖血、還是瞬移到牆壁後再鎖血之類的一堆拖時間的手段，天王星刺殺的整個關卡流程，就是拖台錢的標準範例

如果只打一次天王星刺殺其實還好，確定打八次就能收完八張藍圖的話，其實也沒有不行，但實務上除非你是歐皇，不然不太可能這麼盡如人意，讓你打完八場天王星刺殺就可以準時拍拍屁股馬上走人，再加上突襲關卡中出現的天王星刺殺，不會給戰甲相關藍圖，所以更是封鎖了任何可以湊合著刷、順便搭個順風車的機會，看不到終點的漫長路途，很容易消磨你的耐心和遊戲體驗，EQUINOX普版的取得同樣和KHORA一樣分類在天堂路第二類，不是沒有原因的

《WARFRAME》推薦購物清單 GAUSS

最強殲滅速刷遺物戰甲不是浪得虛名，邊跑還能邊放AOE不中斷施法真的作弊 © DIGITAL EXTREME

GAUSS分類是第二類的天堂路型，目前也還沒有PRIME版本，取得方式則是在賽德納中斷C輪，三個零件都是C輪，掉落率都是各自7.84%

中斷任務裡面要打C輪有多漫長我這邊就不提，總之很煩，如果有興趣自己查的話可以去研究看看，或是我直接給你懶人包也行，就是除非你的興趣是打中斷虐小BOSS，不然中斷C輪比起KHORA掉落機制是半斤八兩，而且對新手門檻來說更高

要高速刷中斷任務會要求三個前置作業，沒有這三個前置作業也是能打，但準備越充分你刷起來會越快也越舒服

記錄，也是記路，你要記每個爆破使出現地點，有記地點你就找得快，相對的你能攻擊他的機會就越多、容錯率也高 控場手段，對爆破使的主流控場手段是指揮官的魔導封鎖，零消耗所以想開就可以開，不用怕要抓爆破使結果因為各種緣故能量不夠、結果讓他跑掉炸竿 要準備好對應的武器和戰甲，爆破使會定期消掉戰甲技能，所以你的戰甲如果是很依賴技能去吃飯的，那你可能得親自試看看適不適合拿來打爆破使，像ASH配削甲手裡劍就可以康特G族爆破使

武器方面則是因為爆破使的等級會成長，一開始你是虐菜就還好，等到任務時間長了、爆破使強了，如果你有先針對爆破使的種族或弱點屬性去調整配卡，這樣才能用最短的時間輕鬆刷掉爆破使。如果你的連擊數疊得起來的話，我們前一篇提到的需要暖機的武器就很適合打爆破使，尤其中斷任務幾乎都可以說是急進猛突的主場

然後你上面三樣都準備好了之後，打一次C輪掉落一個零件藍圖的機率依然是7.84%，如果你不夠歐的話打個幾十次C輪是基本的，不是打幾十次爆破使喔，是打幾十次C輪，也就是你想自己刷齊GAUSS的話，打個幾百隻爆破使是基本

GAUSS除了難上手以外，本身戰力是頂端水準，排除技能移植系統不提，他是最強的遺物殲滅戰甲，高速奔跑+高速AOE施法完全不講道理，根本是作弊，能夠真正做到高速奔跑+高速AOE施法，還不中斷的施法就是僅此一家

REVENANT雖然也可以跨定位做到類似的效果，但REVENANT面對地形落差吃虧一點，遇到高低差就是要斷法，遇到一次斷一次，但要重新施法速度又慢了一點，還要先擺個POSE，變成遇到一次高低差又會再慢一次，面對那種不給你直線衝刺、半強迫逼你跳的任務還是比較吃虧、再加上REVENANT四季的對空性能欠佳，打不到離你太高的敵人，所以只能說術業還是有專攻，遺物殲滅還是交給專家GAUSS，能輕鬆輾壓鋼韌定點任務才是REVENANT的真本事，這兩台定位完全不同

就算你要用其他戰甲配熱能抽離，那還是有GAUSS的形狀在上面，他的抽取技能熱能抽離(THERMAL SUNDER)是目前主流地圖砲之一，也是所有能抽取的技能當中最強的地圖砲，因此做個兩台是基本的

有些比較講究的天農，甚至會針對GAUSS的三技型和四技型拆成兩台去配置，那你可能就會需要總共三台GAUSS………還是至少一台用買的好了，比較節省人生

《WARFRAME》推薦購物清單 HARROW

你還記得牆中人任務嗎，Tick Tock © DIGITAL EXTREME

HARROW除了是打生財夜靈戰(EIDOLON)的專業戰甲之一，如果你想有漂亮的輸出又想鎖血無敵，那這台會是你的優良選擇

但HARROW對你的射擊精準度和武器配卡要求很高，也會要求你在戰場上的瞬間判斷，要在正確的時間判讀出正確的技能施放順序，各種要求都高，所以這台同樣算高手戰甲，高需求、高門檻、但也有高回饋

分類原本同樣是第二類的天堂路型，強迫你要打對新手不友善的赤毒間諜C輪，和非常拖戲的叛逃C輪，叛逃本身就很拖、叛逃的C輪更是沒在跟你演的、擺明就是要拖

但最近的改版讓他的頭和系統，兩者都能在赤毒生存中取得，獲取難度跟自由落體差不多，現版本在分類在第一類，會做為赤毒的副產品順便掉落，如果你有事沒事會去打個赤毒生存，那HARROW你可以考慮用製作的就好，早晚都會刷出來

但因為赤毒生存任務本身現在獲取赤毒的經濟效益並不算高，所以如果結論上你還是少接觸赤毒生存任務，那刷出HARROW的過程，本質對你來說一樣是天堂路，尤其現在赤毒生存任務如果你打的是正版，而非虛空裂縫版的，那野團排了好幾個小時還排不到隊友也是正常的

所幸HARROW PRIME沒意外的話應該過幾個月就出了，所以如果你有耐心的話HARROW可以只作一台就好

《WARFRAME》推薦購物清單 TRINITY、SARYN

SARYN PRIME也是目前顏值戰力兼具的頂尖戰甲之一 © DIGITAL EXTREME

如果GRINEER的天王星刺殺是拖台錢的標準範例，那CORPUS的冥王星刺殺就是可以寫進教科書裡的史詩等級

TRINITY正是第二類的天堂路型，部件必須由冥王星刺殺任務中取得，而冥王星刺殺本質就是一個很拖時間的任務，而且冥王星刺殺是玩家越多，流程就越長越拖，所以如果你打野團基本上就是互相折磨，但冥王星刺殺任務對於新手來說，要一人完成的任務難度算高的，等於你伸頭是一刀，縮頭也是一刀

而且上面講到的是冥王星刺殺任務本身而已，實務上冥王星刺殺也不是你想進去就進去、必須得有入場通行證，因此你還要去地形露天開闊的C族關卡刷出AUBULAS這個小頭目，然後打爆、再入侵之後，你才能拿到進入冥王星刺殺任務的通行證ANIMO信標

簡單的說，刷出通行證這件事情本身就是拖戲的一個環節，你可以簡易理解成在露天關卡刷出一隻AMUBLAS，你就能打一次冥王星刺殺，也就是你運氣再好，至少也是要刷出四次AMBULAS再加上打四次冥王星刺殺，就是被拖戲八次，那如果你運氣不好抽到重覆零件，每重複一次就是又拖戲兩次，還是節省你的人生和假日直接買好了

幸好TRINITY已經有PRIME戰甲了，所以普版TRINITY只會需要一台，可喜可賀、可喜可賀

SARYN和TRINITY有點類似，可以刷SARYN的賽德娜刺殺關卡也是需要前置的入場鑰匙，不過賽德娜刺殺的鑰匙在賽德娜競技場是必出的，不用像ANIMO信標還要賭人品，如果你有耐心的話，也可以選擇手動刷出一台SARYN

《WARFRAME》推薦購物清單 PROTEA、SEVAGOTH

PROTEA操作除了繁瑣一點以外，她也是少數可以輕鬆輾過9999的絕世強者之一 © DIGITAL EXTREME

這兩台在各種看似八竿子打不著關係的因素中，實際上同質性還不少，而且還在同一條任務串鍊裡面，放一起講比較好理解

基本上因為SEVAGOTH抽取出來的控場技幽怨(慘淡/GLOOM)，和PROTEA抽取出來的補給機(后勤支援/DISPENSARY)在目前都是T0水準的頂尖神技，所以至少都得準備一台餵給HELMINTH吃，如果你打算PROTEA和SEVAGOTH都只做一台，另一台用買的，就還好，但如果你兩台都要用做的，那就有點麻煩，這兩台也是滿建議至少都買一台，會比較節省你的人生和假日

我們這邊先提SEVAGOTH

SEVAGOTH以前是第二類，很難搞，但在現版本中的SEVAGOTH現在零件藍圖，很常作為銳截號任務的副產品，所以其實產量算大，因此現在比較接近第一類，不過雖然第一類沒有第二類這麼整人，但如果你是新手，除非你有老手親友團帶你，不然銳截號任務和暴風號呼喚關卡，這兩者本身對新手來說就是數道門檻的加總，這也是為什麼這篇會寫到SEVAGOTH的原因

而且如果你只做一台SEVAGOTH，那就還好，但如果你連第二台都要用做的，那製作你還得多面對一個問題，就是第二張SEVAGOTH的戰甲總藍圖你要再額外花點時間去湊聲望然後跟大黃臉SIMARIS用聲望交易，這對新手來說很不友善，尤其初期階段你的SIMARIS聲望，還有很多更重要更優先的物品應該要先搞定，例如無限高速加倍掃描器之類

PROTEA的情況也是有點類似，在現在這個版本，如果你沒有老手帶，實際上如果你現在才要去手動刷出來，對新手來說有著很高的戰力和時間門檻

因為你刷進場的硬幣要時間、要等司庫，還要在他逃跑前解決他，司庫的護盾是特製的、有強制減傷機制，比起一般CORPUS強上不少，因此如果在高等關卡中，司庫對於新手來說有著不少的時間壓力。再來是即便你投幣進了場，在時間內要清掉75個飛天煩人怪也是一道輸出門檻，更不用提那些飛天煩人怪的傷害對新手來說算兇，而且他們還會瞄你頭想拚爆頭

順便提一下，如果你真的覺得高等司庫的護盾太難拆打不穿、準備磁力屬性連發型射擊武器，打起來會輕鬆很多，又或是如果你有NYX這台戰甲，直接往司庫身上丟二技也能秒拆司庫護盾，NYX可以完美康特司庫

而且PROTEA和SEVAGOTH有個截然不同的點在於，他不像SEVAGOTH有三個零件都會是熱門任務的副產品可以讓你蹭蹭老手的任務報酬，現在版本中，會掉落PROTEA的三個任務當中，有兩個任務幾乎都不是老手會想去重複打的，也就是PROTEA的製作幾乎沒有讓新手蹭分的空間

加上第一台PROTEA還算好做的，在你千辛萬苦刷完第一台PROTEA之後，如果你連第二台都要用做的，除了是這些繁複的流程你要跑第二次以外，你還是要跟上面SEVAGOTH的總藍圖一樣，要去找SIMARIS用聲望交換第二張總藍圖，等於是你每天少少的聲望、除了要拿來養到掃描器長大以外，還多了一筆支出要拿來換戰甲藍圖，太苦了

所以會建議除非你SEVAGOTH或PROTEA各自都只需要一台，不然如果以你兩者需要兩台的情況為前提討論，你又是一個新手的話，建議你至少要有一台用買的，像是SECAGOTH作一加買一、PROTEA也作一加買一，這樣對你的遊戲體驗會比較好

順便一提，如果你這個版本沒有親友團大腿，又想要速成變出兩台PROTEA，PROTEA直接買二台是比較省事的，完全新手在現在想要單獨刷出PROTEA，實質上需要的前置作業會很多

《WARFRAME》推薦購物清單 GRENDEL

GRENDEL戰力是T0，雖跌破不少人眼鏡，但人氣始終不高的原因不喻自明 © DIGITAL EXTREME

GRENDEL的分類本來是第二類，因為刷GRENDEL的關卡被限制為無法使用絕大多數的MOD、所以難度相當高；但由於敵人的護甲機制這一兩年有所改動，因而目前刷GRENDEL部件的關卡，在實務上變得比以往簡單很多、很多、很多、很多，現在有點往第一類靠攏

湊得到專業老手團隊願意帶你刷的話不算困難，但如果你想要完全獨立取得的話，還是直接買好了，正規取得方式前置作業還是頗多頗煩

GRENDEL這台到後期你資源充足，配卡有配對、FORMA該餵有餵、技能該移植有移植、武器該封頂有封頂之後，在END GAME是T0等級的超強萬能戰甲XAKU那種水準的，抽取技能也強，而且可輔助可輸出可坦、還不用鳥虛能兵，是真正可以橫著走的那種萬能戰甲

GRENDEL在性能和人氣這兩個項目上，剛好跟YARELI處於光譜的兩個極端，所以這一切的強度除了建立在你資源充足以上之外，還有一個大前提，就是你不能在乎顏值，說實話，以現實層面上會遇到的狀況來看，GRENDEL人氣低迷的問題應該不是對操作和養成資源要求很高，而是顏值太過獨特

順帶一提，有些比較殘忍的TENNO會開著漆成粉紅色的GRENDEL、再配上女角的動作在野團出沒，意圖對隊友進行精神污染，如果遇到這種人，你可以考慮封鎖、或是乾脆加入他們的粉紅GRENDEL邪教

《WARFRAME》推薦購物清單 XAKU

XAKU的超絕戰力已經有不少YOUTUBER做過說明了，只要你有錢有閒、他就可以是T0 © DIGITAL EXTREME

XAKU算介於第一類和第二類之間，部件藍圖和需要的素材取得難度對老手算中中偏下，但材料對新手來說都不算友善，尤其礦物類的素材還有一堆前置任務或聲望要等你處理

XAKU是大器晚成的戰甲，如果你技能移植正確、極化次數夠多、PRIME卡充足、配卡正確、又有滿等充沛賦能，成型的究極體XAKU是現版本T0頂尖的多功能戰甲之一，鋼韌之道有些單人模式下步履維艱的關卡，例如鋼韌攔截、鋼韌防禦、鋼韌移防，這些要成型的XAKU單人突破全部不在話下，可以說是輕鬆寫意

由於XAKU是大器晚成，所以不會特別推薦新手直接用購買的挑關取得XAKU，但如果你是願意直接一開始就砸錢、速成取得滿等充沛賦能，並有老手願意提供你MOD配卡方面的幫助，成型的究極體XAKU可以讓你神阻殺神、佛擋殺佛，毫無問題。

而且全部弄到好的究極體XAKU，在造價方面也頂多也只要手遊一單，如果你手遊課得很習慣了，可以改課滿裝XAKU看看，100%超絕PICK UP必出UR，完全不用賭人品

《WARFRAME》推薦購物清單 ASH、OBERON

ASH PRIME光靠剝甲手裡劍和隱身就可以輕鬆遊走在無盡高波任務，當然，ASH也行 © DIGITAL EXTREME

OBERON原本是滿街都會掉藍圖的戰甲，ASH也差不多，狂躁GRINEER會給藍圖，兩台原本都是大放送等級的入門戰甲，但自從29.10版本後，這兩台的藍圖掉落，全部都被放到銳截號任務C輪裡

銳截號任務本來前置門檻就高、就算你跨過這個門檻它的本質依舊還是煩，C輪有多拖我們前面也講過了，這邊就不用贅述，銳截號任務再加上還是C輪，有夠狂，這真的不能惹

簡單的說，這兩台現在想要人工刷出藍圖就是煩上加煩，除非你是原本就持有很多舊時代藍圖的老手，不然現在這兩台的取得方式對於任何人來說都是毫無慈悲的第二類的天堂路型，取得方式變成不講道理的硬和拖

尤其銳截號要成型、隊友還要齊全，你打銳截號任務才打得舒服和打得快，如果你選擇單挑銳截號任務行不行?當然可以，但相對的你AI船員就要很給力、給他們的武器也得很夠力，這前置作業更多還更苦

這兩台在現在版本中，強力推薦直接買，可以節省你不少人生，而且這兩台都有PRIME版本，所以如果你沒有要做一些外觀類的物品，例如幻紋，你只會需要一台

《WARFRAME》推薦購物清單 OCTAVIA

OCTAVIA PRIME也是高手戰甲，高配卡要求、高操作要求，但有在無盡高等任務橫著走的能力 © DIGITAL EXTREME

這台的取得方式也是第二類，除了完成任務會給你的戰甲總圖以外，其他三個部件藍圖分別要解OROKIN破壞任務儲藏櫃、火衛二的生存C輪、還有並非一定會出現的月球機關

每個零件的取得途徑本身就都很繁雜，一般來說就算你找得到大腿帶你，OROKIN儲藏櫃和生存C輪還是有你受的，不過OCTAVIA PRIME前陣子已經實裝了，所以普版OCTAVIA你也只需要一台，不錯

《WARFRAME》推薦購物清單 各種已入庫的PRIME戰甲

後紀遺物產量本來就低，但大多數的入庫戰甲都會至少有一個後紀部件 © 大王 認真玩

這個應該就很好理解了，既然都入庫了，除非你手上剛好有舊遺物，不然短時間內你想只靠自己刷出對應遺物、再開出你要的正確藍圖，難如登天，就算是跟別人買遺物，還是不如直接買成品還比較穩當

目前除了EXCALIBUR PRIME(神劍P)、空刃PRIME、拉托PRIME這三樣是DE明白說死已經絕版以外，其他的入庫PRIME兵裝都是只要你有耐心，等待以年為單位的時間，基本上都是早晚會出庫

當然如果你有耐心等個一兩年，也是有蹲到出庫再刷的這個選項，如果你沒有這個耐心或是想早早取得，還是相當建議考慮用買的

目前面對各種入庫PRIME戰甲，基本上都是玩得越久的玩家越會傾向用交易取得，在WARFRAME，你不用寸金也可以買到寸光陰

這次的戰甲購物清單是在老手間如果開小號遊玩，普遍不太想再親自刷第二次的戰甲，當中不乏早期購買就可以滾出巨大優勢的強力戰甲，如果你還覺得哪台戰甲自己親手刷出來很煩很坑，也歡迎到筆者TWITCH或FACEBOOK補充，我們下篇會繼續寫武器推薦購物清單