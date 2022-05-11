《WARFRAME》2022推薦購物清單武器篇 - 寸金可買寸光陰

這篇盡可能會提供正體中文和簡體中文兩種名稱，方便你查詢自己需要的物品，同時一樣會預設以「你已經看過攻略知道怎麼取得武器，但還沒親自刷出來，所以還不知道在現版本，新手要獨立製作這些東西有多搞人」的這個前提幫你做說明

筆者這邊會幫你統整出，現在版本有哪些武器取得麻煩、或是根本整人，偏偏又還算值得入手、或是你早晚都得面對的武器，讓你不只能把你的資源花在刀口上，還是早早就花好花滿，贏得先機、還能滾出更多雪球，而且會時刻跟著最新版本翻修，確保你看到的資訊一定都還是可用狀態，筆者TWITCH ID是LORDZEPHYRHS，你有想補充的資訊也隨時歡迎

這份最新影片裡面的每把武器、都滿考驗耐性和肝度的

《WARFRAME》推薦購物清單 鋼砲步槍/鋼刃步槍&詭詐鋒刃/詭計之刃

鋼砲步槍是暴風基礎傷害1200的神兵，配卡正確就跟鬼一樣的武器，射程還不講道理的長 © Digital Extreme

你可以問那些很煩的GCS族，詭詐鋒刃近戰重擊還刀刀噴臉爆頭隔山打牛，就問他們怕不怕 © Digital Extreme

鋼砲步槍和詭詐鋒刃這兩把很強，但兩者正規製作都是要去刷會讓人厭世的GRANUM虛空C輪，很煩

WARFRAME這個遊戲近年來熱門的武器，主要分為兩種：

第一種是攻擊範圍特大、傷害擺其次的蒼蠅拍型武器，例如近年的沙皇、食人女魔、布拉瑪，還有前幾年的致殘突襲大範圍滑砍、和集團螺釘拐刃等等，這些都是新手最愛，你很容易看到一堆野團新手，在低難度的又軟硬兼施逼你抱團的任務中、看到這些武器的出沒，例如開遺物的裂縫任務就是一個例子。

第二種就是範圍不大甚至偏小，需要認真瞄準或爆頭的攻堅型武器，這種以絕路、守望者為首，乃至前幾個月再度起飛的喪鐘、和近期半強迫要你抓頭的應感/靈化武器，例如樂銃/奏凱、梵魔/風歿都是這樣的類型

除非你有什麼特殊用途或是想配合特定戰甲作連招，不然蒼蠅拍武器主要都是用來掃圖、清小兵，攻堅型武器則是以針對特殊頭目為主

兩者用途雖然可能偶爾會有點交集，例如你帶蒼蠅拍掃圖時可能出個菁英頭目，那你沒準備另一把攻堅武器的話，那當然就是拿蒼蠅拍打王，不過一般來說蒼蠅拍和攻堅武器都是各作各的，關聯不深

不過偶爾還是有一些武器，同時身兼蒼蠅拍和攻堅武器的特質，例如鋼砲步槍就是其中一個例子，滑鼠左鍵的高射速釘槍模式，除了可以把沒有反控場能力的敵人釘在牆壁以外，還相當適合觸發現今相當強勢的切割流血傷害，而滑鼠中鍵的高爆發蓄力砲模式也是相當優秀的範圍爆破攻擊，更內建對強力菁英怪和各頭目相當致命的輻射傷害，加上鋼砲步槍範圍攻擊的基礎倍率甚至是遠超赤毒沙皇，因此如果你配卡正確的話，是可以攻堅武器和蒼蠅拍同時一把抓，直接橫著走輕鬆打完太陽系

而且熱門蒼蠅拍武器普遍對於新手來說相當難以取得，必須去先解一堆前置任務乃至於製作銳截號、蒐集鎮魂MOD，還有練出一定內蘊，最後還要自己殺得掉赤毒巫妖才能入手赤毒武器，但鋼砲步槍不只可以在商城購買，而且因為鋼砲步槍相對冷門，因而紫卡傾向超高，如果你願意投資紫卡，鋼砲步槍的潛力能超越現金的熱門蒼蠅拍武器

鋼砲步槍和詭詐鋒刃這兩把武器的零件取得，對老手來說，說難不難、但要說坑也是很坑，零件都是GRANUM虛空的C輪，C輪基本上都是整人的保證

所以對現版本的新手來說，如果要自力以正規方式製作，費時費工，麻煩程度比起刷巫妖可說有過之而無不及，但商城取得不只輕鬆寫意，配卡正確除了可以讓你早期就取得巨大優勢輕鬆輾壓以外，後期的紫卡也相當強力，是一把可以從開場陪你到最後的優秀好朋友

詭詐鋒刃則是分類在近戰武器中的中距離武器，對新手來說正規製作方式和鋼砲步槍同等難搞，劈砍和蓄力爆頭兩種模式兼具，當中作為攻堅武器使用的蓄力爆頭，不只射程長還支援穿透，如果配合有聚集怪物效果的武器或戰甲，一口氣掃蕩硬甲敵人相當紓壓，算是近戰蓄力流派的扛霸子之一，同樣也是配卡正確就可以從新手階段一路陪你到突破太陽系

《WARFRAME》推薦購物清單 戰爭之劍

價格人氣雙高的外公HUNHOW大禮包，本質是買外觀送武器 © Digital Extreme

在WARFRAME這遊戲裡，雙手巨刃一直都是頗有人氣的一個武器類別，不僅架式各有千秋、造型也相當霸氣，巨刃當中也有不少佼佼者是強項各有一片天，有可以控場的、可以打出劍氣的、可以甩出爆炸物的、對S族有特攻的、MOD容量最高可以衝到90點的、有外觀可以巨大化變成斬艦刀的、還有可以玻璃化敵人做控場的，更不用提玩家還可以自製巨刃，自製巨刃那邊水還更深，特異功能更多、競爭更激烈

身處巨刃這個領域裡面，要面對這麼多妖魔鬼怪的競爭之下，戰爭之劍優勢並不顯著，除了外型和COSPLAY用以外，主要用途是三千段位經驗，但如果你是目標全段位經驗，想要一起和諸位前輩當個滿段位萌新，那這個東西你也是早晚都要面對

戰爭之劍在近年版本中，與其說他是武器，比較接近是三千段位經驗，倒不是戰爭之劍弱，而是其他的雙手巨刃妖魔鬼怪太多

但如果你滿足以下條件之一，那直接購買戰爭之劍是一個不錯的考量

你喜歡戰爭之劍的造型，強只是一陣子、帥才是一輩子，買 你要追逐段位，或是以收齊全段位經驗為目標，然後你又沒有耐心慢慢蹲 你喜歡HUNHOW外公那包沒有分開賣的裝飾護甲

滿足以上任何條件之一都可以考慮直接買HUNHOW那組商城組合包

雖然正規製作戰爭之劍不只曠日廢時，而且是一種玄學，雖然戰爭之劍一部份的材料是破碎的戰爭之劍，而且主線會給你一把破碎的戰爭之劍，但一來是劇情送你的那把還幫你上好了藍色馬鈴薯催化劑、再來是破碎戰爭之劍於現在版本是名列前茅的單手劍，所以實際上你獻祭主線送你的那把破劍換大劍，拿主獻給的破劍去當祭品，用一線的單手劍製作三線的大劍戰爭之劍，實在太吃虧

簡單的說，除非你確定你要放棄你手上那把破碎戰爭之劍不玩，不然普遍主流，都會是再做一把破碎的戰爭之劍出來，然後再合成為戰爭之劍

你如果不拿故事送你的那把當祭品，那就是你得重新再製作一把本來製作素材上就相當玄學的破碎的戰爭之劍，然後再拿這把破碎的戰爭之劍再去拜公媽賭人品，才能再往上奮鬥一次再作成戰爭之劍，破碎的戰爭之劍和戰爭之劍都是這個遊戲數一數二難搞的武器，你等於是耗費了兩倍的努力、千辛萬苦了兩次，才終於作出一把，當你看得懂強度以後，你也不太會想拿來當武器使用的三千段位經驗

具體來說，就算不計合成的遊戲幣費用，戰爭之劍的真正完整材料是，破碎的戰爭之劍藍圖+破碎的戰爭之劍握柄+兩份破碎的戰爭之劍刀片+FORMA+1400紅化結晶+2300聚合管束+7個泥炭萃取物+戰爭之劍藍圖，然後當中只要名稱中有『戰爭之劍』四個字的物品，全部都是稀有掉落物，沒有例外，所以戰爭之劍實質上是個很整人的東西

這個製作素材實在太苦了。

有急需或是喜歡HUNHOW外觀的話還是直接買吧，不要跟自己的身體健康還有心理衛生過不去

建議上是如果你不急的話你可以滿慢慢湊沒關係，畢竟如同前面所說，戰爭之劍在目前版本中的優勢不顯著，不過如果你喜歡帕卡爾系列外觀裝飾品，那戰爭之劍剛好跟他們同捆、綁在HUNHOW的贈禮裡頭

如果你口袋夠深，可以理解成HUNHOW的贈禮組合包本質就是買外觀送很難搞的武器，而且帕卡爾系列在遊戲中都是沒辦法用打寶取得的物品，所以反過來說，只要你想要這系列外觀，那就是一定得連戰爭之劍一起買

《WARFRAME》推薦購物清單 武使之力、視使之觸、克雷斯卡/直鎬

克雷斯卡身為砍刀又自帶火屬性，不講道理 © Digital Extreme

低調OP的攻堅型武器，會拿這把出來的都不能惹 © Digital Extreme

前陣子蔚為話題的自動爆頭槍，讓戰甲用的手槍賦能一度暴漲 © Digital Extreme

這三把都是金星相關武器

武使之力雙爆和射速都相當優秀，因為面板優秀、不少老手低調使用這把，所以紫卡傾向只有三星算是略微可惜，不過如果配卡正確，配合它的兩個模式因應戰場做切換，本身是相當不錯的攻堅武器，尤其次要射擊內建輻射，是對很多中頭目的強力殺招。

克雷斯卡則是內建強勢的火屬性，同時因為身為砍刀，所以可以享受砍刀架勢OP不講理的傷害倍率和招式設計，更有相當高昂的五星滿等紫卡架勢，這把雖然冷門，但如果你願意、在它身上投資好紫卡和滿等復仇者賦能，這把可以是T1~T0水準的超強戰力

視使之觸則是前兩年有高手開發出自動瞄準爆頭的流派，構築核心是滿等槍砲賦能加上滿等精確賦能或滿等迅速賦能二選一，配合可以自動裝填的MOD和視使之觸的強制抓頭能力就可以做出無限的自動爆頭循環，相當強大

而因為強度直接反應在這個流派的價格上，所以財力門檻稍微高了一點。尤其現在的毀滅擴展還可以放到特殊功能槽、又有各種針對爆頭和爆擊的手槍賦能、例如連貫精準、連貫溢能、次要摘首/死手，戰力又是再度突破天際，如果你願意投資幫視使之觸SET好一整套完整配置，視使之觸在手槍中就是T0水準的超級戰力

這三把武器本身的藍圖都算好取得，但素材方面則是有不少聲望的限制，例如礦物素材、魚類素材，這些對新手來說都不是能速成的門檻，加上現在的菁英怪大幅強化，對新手來說難度更是翻高再翻高

直接買這三樣就是即戰力，也是現拿九千段位經驗，而且這三把在大末期中也是能用到最後的武器，物有所值，而且早買早享受，新手階段都是買了有賺

《WARFRAME》推薦購物清單 疫囊毒砲/橫痃重炮、伏魔之息/感染連枷、攀吻西諾斯/刺吸西諾斯、異化者

除了顏值比較特殊以外，前陣子主武的大改版讓原本就相當強的疫囊毒砲戰力更是三級跳 © Digital Extreme

這些統稱火衛2武器，當中藍圖取得方式都算簡單，但這些武器要的素材都對新手不友善，尤其礦物類和魚類素材，都有一堆前置任務和聲望需求要等你先搞定，難搞程度你可以直接理解成上面三把金星武器的整人度升級版

攀吻西諾斯更是直接跟你要一把異融西諾斯當素材，然後異融西諾斯本身對新手不好做，而且對老手來說用途算特殊，還有實質專用卡裂箭紛飛，對高手來說也是T1武器的水準

當中疫囊毒砲和伏魔之息，因為都同時內建病毒屬性，可以輕鬆完成腐蝕病毒雙強是屬性並存的配置、而且攻擊段數驚人，因此分別是霰彈槍和雙截棍分類中T0的戰力，尤其疫囊毒砲，還同時兼具範圍傷害、和無限彈藥兩個強項，非常霸道；攀吻西諾斯則是擁有全武器中獨一無二的，聚合拉怪功能兼AOE範圍傷害，只此一家；異化者比較特殊，冷門、也偏門，但流派眾多，有射擊特化、也有手榴彈特化，當中手榴彈系統也是同樣是別無分號

這四把直接買可以節省你人生中的很多時間，晚買沒折扣，但早買確實可以早享受

《WARFRAME》推薦購物清單 馭風/風鳴、夕憶/暮斬、大使/使節

潛力可期的巨型鐮刀，尤其重擊流派相當強勢 © Digital Extreme

前兩把並列為目前版本最新也最難搞的武器，加上大使，這三者都是要靠無盡任務C輪取得部件，如果你有看我們前面戰甲篇，你就會知道C輪才能抽獎有多整人，而且大使的總藍圖取得還是銳截號的無盡任務C輪，變成是即便你擺平了銳截號本體強度的前置作業，你還是要先打完星戰任務、再去懸賞任務任務蹲個好一段時間才能抽到總藍圖

馭風、夕憶，這兩把武器的總藍圖都是四階懸賞的金獎，而且即便你刷出了總藍圖，這兩把武器的部件藍圖，各自都在扎日曼無盡任務的C輪，同時各個部件都只有10%。再加上目前扎日曼無盡任務，有著大量讓你拿不到獎賞的BUG、官方修了一個舊的還會再變出一兩個新的，根本沒完沒了，自己親身去刷這兩個武器的部件藍圖，都只是消費自己的身心健康而已

對了，我上面是不是有提到C輪10%的是『部件藍圖』，對喔，你披荊斬棘扛下無數BUG之後，最後拿到的只是部件的『藍圖』，並非部件成品，那要把藍圖做成成品還需要多少坑人素材，你可以用自己的雙眼驗證，然後你就會知道為什麼推薦這兩把會直接購買

不過排除搞人的刷刷部分不提，馭風和夕憶這兩把的戰力都對得起他的購買價格就是了，馭風算是相當傳統的中型機槍，再結合鋼砲步槍的部分優點，你可以把他當成用途和配卡概念都不同的鋼砲步槍看，這兩把戰力水準相當接近

夕憶則是最新款的雙手巨鐮，基礎傷害優異，而且重擊的傷害段數多，拚切割相當不錯，還有專門抓頭爆頭的攻擊模組，非常優秀，專用架勢則是走砍手感優異，而且日後還有BUFF空間，潛力可期，這兩把都算是早買早享受的類型

大使則是本體是電屬性、而且自帶變形功能，雖然在主武中算不上強力，但給老手用的話就可以配合這個電屬性變出滿多奇妙的魔術，整體來說與其說它是武器，它比較偏向功能性導向的工具，然後即便現在大使的部件掉落率有著顯著提升，但總藍圖的難搞程度還是依舊不變

我們戰甲篇那邊有提過，『銳截號無盡任務C輪』這九個字對心理衛生有多不健康、只有自己體會過才會懂，如果你有急著衝段位的需求，大使還是直接買吧，真的

《WARFRAME》推薦購物清單 交電步槍/電幻步槍

這是一把著重在打狀態和控場的帥氣武器，比較偏向老手使用 © Digital Extreme

交電步槍比起武器來說，目前同樣比較偏向特定需求的專門工具導向，例如配合GYRE作使用，這武器的總藍圖、和馭風夕憶同樣都是扎日曼賞金任務的金賞，因為不用刷零件和零件藍圖，所以相對友善很多，但製作素材需要源拓氏燈籠/英擇締燈籠16個和戰雄漿質/凶魂漿質600個，對，你沒看錯，戰雄漿質需求是600，沒多一個零，就是六百個，甚至可以說這把步槍的本體就是戰雄漿質

所以實際上算是另外一種形式的，讓你直接購買戰雄漿質，如果你對這些素材有耐心，那可以慢慢湊，沒時間或沒耐心的話還是直接買吧，尤其戰雄漿質這個東西是除非你直接抱老手大腿，不然對新手來說，有著很現實的增幅器強度需求、和指揮官學派專精的高度硬門檻在，製作高強度增幅器和點高指揮官專精這兩件事情本身、又是數道時間門檻的加總，因此對新手、或是對沒時間沒耐心越過這些硬門檻的人來說，直接買交電步槍不虧、甚至有賺

《WARFRAME》推薦購物清單 西伯利亞冰鎚

西伯利亞冰鎚，又名礦難鎚，是困難的難、也是災難的難

這個很簡單粗暴，西伯利亞冰鎚的重點比起著眼於戰力本身，更被看重的是他身上的三千段位經驗，但正規製作的成本不是開玩笑的，三萬永凍晶礦和五萬合金板跟一組執法者

就算不提合金板和執法者，如果你沒買掉落物加倍就是請你保護300台挖掘機，就算你買了掉落物加倍，也是請你保護150台再來談，更不用說永凍晶礦本身在末期以前，就是一個到處都會用到的稀缺資源，作戰甲要用、作武器要用，精煉礦石也要用，作幻紋也會用，永凍晶礦無所不在

所以如果你選擇把三萬永凍晶礦拿來做冰槌，那就等同於你只能選擇繼續當個挖掘機保鑣，不然就是其他需要永凍晶礦的戰甲、武器都要被排擠掉製作的時間和資源

簡單的說，就像買交電步槍本質是買戰雄漿質一樣，買冰槌本質就是買三萬的永凍晶礦，然後冰槌偶爾會有商城特價，如果有看到特價記得不要遲疑，通常你還在考慮的期間，特價的冰槌就會賣光，搶奪特價冰槌這件事情本質就是一場戰爭，猶豫、就會敗北

《WARFRAME》推薦購物清單 迅發電漿砲、阿利烏雙槍

相當熱門的迅發電漿砲，新手時期可以當半個蒼蠅拍，老手時期可以回歸超強攻堅本質 © Digital Extreme

發家致富，全靠阿利烏 © Digital Extreme

這兩把都在星圖後期的G族中斷，而中斷任務本身就是數道門檻的加總，包含你指揮官要能定怪，戰甲和武器，要有對應的爆發輸出和對於G族護甲的解題手段，然後也很要求對地圖以及出王地點的高度熟悉，這些都達標之後，再從中斷的小王身上抽總藍圖，抽獎率分兩種，高的是3.75%，低的是2.5%

迅發電漿砲和阿利烏雙槍，各自是攻堅主武和蒼蠅拍副武當中的扛霸子

迅發電漿砲是可以高速射出大量飛彈，把飛彈發射器當成當機槍在射，也因為是飛彈，所以彈著點都會有小範圍爆炸，除了在敵人密集，或是你有聚怪技能的時候可以當AOE使用以外，也代表一發子彈至少是兩段傷害

筆者個人在2021年用迅發電漿砲做了四萬八千多人數的擊殺 © 大王認真玩

阿利烏雙槍是高速榴彈砲，雖然彈藥少了點，但射速快傷害高範圍大，最離譜的是分類在手槍裡面，所以也是最強手槍之一，同時阿利烏雙槍只要你知道怎麼用，他就是最強的刷錢手槍，沒有之一的那種

這兩把本身在設計上是互補使用的，阿利烏雙槍先清大量小兵，雙槍子彈打完之後，剩下的敵人再由迅發電漿砲收頭，然後地板的子彈撿一撿，阿利烏雙槍又是兩尾活龍，繼續往下一波小兵邁進

簡單的說，這兩把就是早買早享受的一線神兵

《WARFRAME》推薦購物清單 其他各種已入庫PRIME武器

這個在戰甲篇講過，應該很好理解，目前面對各種入庫PRIME武器，基本上都是玩得越久的玩家越會傾向用交易取得

既然都入庫了，除非你手上剛好有舊遺物，不然短時間內你想只靠自己刷出對應遺物、再開出你要的正確藍圖，難如登天，就算是跟別人買遺物，還是不如直接買成品還比較穩當，面對各種入庫PRIME兵裝，如果你想不靠交易獨力取得，那就是要繼續等待以年為單位的時間

而且講個現實一點的，如果你需要的入庫武器是強力武器，那就是早買早享受。如果你需要的入庫武器不是強力武器、那更好，因為正規獨力取得熱門PRIME武器，和冷門PRIME武器兩者的肝度相去不遠，但直接購買的價格卻是冷門武器可以友善很多，直接買就是讓你不用寸金也可以買到尺光陰，更加划算

這次的武器購物清單當中，有滿多是即便老手、也不見得願意親自刷第二次的武器，而且不少武器都是前期早早取得就可以取得巨大優勢，讓你推圖打王都方便。如果你還覺得哪些武器是自己親手刷出來很煩、很坑，也歡迎到筆者 TWITCH 或 FACEBOOK 補充，我們下篇會繼續寫武器推薦購物清單