F1車手挑戰NASCAR賽事

Visa Cash App RB車隊的F1車手Yuki Tsunoda和Liam Lawson是世界上最快的車手之一。但他們在柏油賽道上的技術能否轉化到泥地橢圓賽道上呢？今年稍早，Tsunoda和Lawson在德克薩斯州與NASCAR車手Shane van Gisbergen和Connor Zilisch會面，嘗試駕駛改裝車，為2024年美國大獎賽做準備。

雖然VCARB車隊的兩位車手在開放式座艙的F1賽車中熟練掌控高速，但這次新的測試挑戰，要求他們幾乎放棄所有關於操控空氣動力精密F1賽車的知識，以嘗試改裝車賽事。

幸運的是，他們得到了兩位專家導師的幫助：van Gisbergen（SVG）和Zilisch。SVG是三屆澳洲超級房車賽冠軍，轉戰NASCAR盃系列賽，並於2024年在塔拉迪加賽道以199.438英里/小時的速度創下現代NASCAR盃系列賽車的最快圈速。Zilisch來自北卡羅來納州，擁有豐富的經歷，包括青少年卡丁車冠軍、戴通納24小時耐力賽冠軍等。他於今年早些時候在沃特金斯格倫國際賽道首次亮相NASCAR Xfinity系列賽，並在首個週末即獲勝，成為該系列賽歷史上第二年輕的冠軍，年僅18歲。

將F1賽車的駕駛技術轉換到NASCAR賽車上，除了需要適應重量和賽道表面的差異外，還需掌握這些美式賽車的獨特操控技巧。事實上，這些車輛僅在四個車輪中的三個上裝有煞車系統，以協助在橢圓賽道的彎道中轉向。在指導這兩位F1車手時，SVG表示：「當你煞車時，它有助於將車輛帶入彎道。要更多依賴煞車和油門，而非方向盤來引導車輛的方向。」

兩位NASCAR明星車手指導Tsunoda和Lawson進行了一系列挑戰，重點在於車輛定位、正確地將速度帶入彎道，最終進行計時排位圈，以幫助這兩位F1車手熟悉他們的500馬力自然吸氣V8賽車。在三輪排位測試後，他們一起上賽道進行了一場正面對決的比賽。

這些F1明星在泥地橢圓賽道上表現如何？觀賞上方完整影片以了解詳情。