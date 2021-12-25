無庸置疑地； Mohammed Al Balooshi 擁有全世界最酷的體育工作之一。他也是阿拉伯聯合大公國頂級運動員之一。因此，為了紀念阿拉伯聯合大公國建國 50 週年——或者說是阿聯酋第 50 個國慶日——選中這位越野摩托冠軍車手，前進祖國壯闊的沙漠，展示這個國家真正的魅力再適合不過了。

Mohammed 花了幾天時間在七個酋長國不同地點進行拍攝取景，最終結果確實讓人驚豔。事實上，精采美景影片就在這裡。

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates

那麼 - 這支最新的影片結果如何，以及整個拍攝過程中包括了那些？ Mohammed在此與我們談到更多的細節與內容。

今年我們慶祝阿聯酋建國 50 週年，身為一名阿聯酋運動員，#UAE50 對你來說意味著什麼？

哦，這是一個里程碑！在我出生之前，這就是我們所知道的，統治者[對這種團結]有信心。即便是現在想想，也很難理解一張桌子上七個家庭成員沒有分歧的意見！ 但年復一年，聯結變得更穩固，我們繼續成為一體。我們為這個國家生與死。在這個“阿提哈德”[聯盟] 中度過的每一天，對每個阿聯酋人和居住在此的每位居民都意義重大。如果你看到我們的發展方向，甚至不是與五十年或十年相比，而是五年前，我們是一直在進步並且向前邁進。

你之前說過你是如何開始這項運動的。 看著新人輩出，你對新一代阿聯酋車手有何感想？

哦是的。 現在，我們有很多即將出現的優秀人才。和過去相比，我們沒有。 你知道，有一兩個人，僅此而已。 但現在，我們擁有一個人才庫，賽車運動的未來，尤其是越野摩托車或越野拉力賽，對阿聯酋來說真的是一片光明。在我之前的人和[我們這一代]，我們為強化體育界的領域鋪平了這條路。阿聯酋的錦標賽是整個地區最艱難的。為了激勵下一代，你必須要有好的成功故事，所以我的責任重大- 以及那些目前也在比賽中的車手，做到最好。提升下一代[賽車天才]的到來。

除了阿聯酋對其體育人才的支持之外，你最喜歡國家所做的哪一點？

我們的文化。要了解阿聯酋，他們首先需要了解人民。 你知道，你可以看到我們如何在保持我們的文化遺產和傳統的同時，成為一個開放與廣泛學習的社會。基本上，我們為未來而努力，但不會忘記我們的過去。 阿聯酋及其人民不會忘記它的根源——我們保持了我們的文化和遺產的活力，我們保護了它。 我們確保我們的孩子學習到所有的這一切，並保留他們的價值觀。

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

我們建立了一座獨特的橋樑，可以這麼說，這是我最喜歡的事情。

就阿聯酋的體育成就而言，哪一項是你個人的亮點？

我會說 2018 年杜拜的國際Baja賽事 - 那是Baja世界錦標賽的第一站，我贏了那一輪，並讓我贏得那年的世界盃冠軍。那是我的夢想，也是我最喜歡的。 這絕對不是一件容易的事——我們有很多優秀的人才。

你還認識了所在領域許多著名的阿聯酋人。你最喜歡的相遇是什麼？

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

2018 年贏得Baja世界錦標賽後，我拜見了杜拜王儲謝赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆(Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum)殿下。 會見他，談談冠軍賽的感想，我們所取得的成功，並受到他的鼓舞與激勵，對我實在意義非凡。 我記得那次會談給了我巨大的推動力和繼續前進的動力，因為他建議我不要停下來，我應該繼續努力。我當時本想退休了。能從[領導層]如此高階領導那裡得到指導真的太棒了。

與我們談談有關你為#UAE50 製作影片的一些想法。

身為一位車手，我們都會對自己喜歡騎行的地方有些想法，但大多數時候，它是一處允許騎行的地方。但我做夢都沒想過，自己可以在阿提哈德博物館(Etihad Museum)內騎行 [這座著名的博物館就坐落在阿聯酋於 1971 年成立的地方]。我在那裡騎行！

Mohammed Al Balooshi Race Through The Seven Emirates © Red Bull Content Pool

有機會在這些地方騎行，絕對是對未來曾曾孫輩的故事題裁。 你知道，我還騎行穿越香料市集，在阿布拉，在傑貝傑伊斯，在富查伊拉堡，紅樹林海灘奔馳……對我來說，這是表達我們對這個國家的愛和感激的最好方式，國家讓我們在這裡生活變得如此安全，並且讓我們自由追求自己的夢想與目標。

我只想感謝讓這一切成真的每個人，從政府部門到私營企業，他們允許我們在這些地點騎行。每個人都參與其中，從高層管理人員到那些在現場提供幫助的工作人員。沒有他們的參與，這一切都不可能實現。幕後有很多人，所以我真的要感謝所有幫助過的人，並允許我們製作這個短片來慶祝阿聯酋成立50週年。

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