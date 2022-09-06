隨著不同的街舞風格風靡全球(像是breaking、popping、locking、hip-hop、house、krump等)，那些想要成為競技型舞者，或是只想要學習一些舞步的人有各種各樣的資源和選擇可供他們學習。

如果你想學一種街舞風格，或者想精進你的舞蹈技巧，可以從以下八種最常見的學習方法作參考：

1. 找到老師

街舞文化中最大的傳統之一是讓舞者讓他們選擇的風格之前輩舞者當老師，傳授舞風技巧、歷史以及鑽研的意義。舞者可以自己找老師，或是由前輩看到新人的潛力然後收做徒弟。要找到前輩願意收你，學生必須要展現一定程度的心血投入，不只是學習舞蹈，還包含了解舞風的文化和歷史。

Dassy explaining the technique of the pop © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

2. 從舞團中學習

這也是街舞的傳統，讓舞團接受和傳授給年輕的舞者。通常，新人是由共同認識的人介紹給一個舞團，或者舞團可能會開課或公開活動，讓他們找到有潛力的年輕舞者，然後邀請他們與舞團成員一起進行更多培訓。這是另一種需要一定程度承諾的學習方式才能加入舞團練習，並展現你是認真的態度。

3. 加入當地工作室的課程

現在大多數的舞蹈教室會提供不同的街舞風格課程。這些課程通常會在比較輕鬆，不需過度投入的環境。這邊的學生不一定是立志要成為競技型舞者，或是甚至不在街舞圈內。教室的課可能會有學生對於跳舞非常的投入，但是也有是用自己的步調來學學幾招舞步的人。

Dey Dey giving instruction to a student at a Red Bull BC One Camp © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

4. 參觀真正的嘻哈或是街舞學校

許多舞團和舞者，像是來自日本的The Floorriorz舞團、奧地利的Prodigy舞團和美國的B-Boy Moy都創立真正的嘻哈舞蹈學校。 這些學校是專門學習街舞風格的地方，就像有人可能會把孩子送到芭蕾舞學校一樣。學校有專門設計組織性的課程，旨在培養學生在舞蹈風格方面的技能和知識。他們還專注在街舞如何塑造學生的性格。

Red Bull BC One All Star Wing teaches in a dance studio in Calcutta © Naman Saraiya/Red Bull Content Pool

5. 線上教學

像是YouTube和Instagram這樣的網站和應用程式現在都有由頂尖並且資歷豐富的街舞舞者提供完整的線上教學課程，教導他們風格的基礎。這些教程對於許多想要學習特定舞風但在他們所居住的地方沒有提供固定課程，甚至不盛行街舞的人來說是一個很好的資源。這也對那些不夠有自信去上課的人來說是很棒的方法。現在街舞界的公司甚至還提供教程，邀請知名舞者與他們一起拍攝教材。

在 Red Bull Dance Connect 觀看教學影片

6. 參加公開練舞時段

許多街舞風格的初學者可以找固定並且公開的練舞分享時段並且從觀察其他舞者中學習，並在練習期間請他人教你特定的舞步和動作。

7. 參加一些workshop

Workshop不是學習一種舞風的一般方式，但會是向你最喜歡的舞者學習的好方法，他們可能會來你的城市或城鎮教課。如果某個特定風格的大師在workshop教導其舞風中的特定元素讓你可從中獲得特定的訓練，也會是一個很好的方法。另外，現在大多數活動都會請評審開workshop讓大家有機會向他們學習，而且通常是免費提供。對於任何想要嘗試的舞蹈新鮮人來說workshop也是認識舞蹈風格的好方法。

Mike Song teaching at a Red Bull BC One Camp © Drew Gurian/Red Bull Content Pool

8. 找到大學熱舞社

如果你是想要學街舞的學生，你所就讀的大學可能會有熱舞社，也就是一群享受跳街舞而在大學成立正式熱舞社學生。學生可以互相學習，參加社課和社團舉辦的跳舞比賽，感受比賽的感覺，但又不必像參加大規模國際賽事的舞者那樣激烈、投入全職的訓練行程。