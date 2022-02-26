週三，我們看到 RB18 閃亮發佈會，並宣布了 2022 賽季車隊的新名稱為Oracle Red Bull Racing車隊。

本車隊以粉絲第一的體驗，向全世界推出了我們的 2022 年賽車，揭開了一級方程式創新的新篇章，Christian Horner、Max Verstappen、Sergio Perez 和工程部共同為我們展示了RB18賽車。

The Dream Team - Christian, Max, And Checo © Getty Images

隨著新規定為本賽季的賽車提供了完全不同的外觀和大量未知的因素，Christian期待一切能儘快走上正軌：

隨著今年新法規的改變，整個理念與去年有所不同，這意味著每個組件都與去年的賽車不同。對於每支車隊來說，這都是一張白紙。到我們參加第一場比賽時，RB18 看起來不會像週三那樣，隨著我們整個賽季的進展，演變將會非常迅速。

Christian接著說：今年的賽車更乾淨了，並沒有去年的所有附加零件，這些賽車的整個概念是試圖增加超車和近距離比賽的機會。對每個人來說，這是一條陡峭的學習曲線，也是第一場和最後一場比賽之間的發展競賽。

然而，他很清楚這與第一場比賽的賽車無關，甚至完全取決於賽道上的比賽。 他解釋道：這是攸關發展。這是關於車隊多快掌握新規定。這是 30 到 40 年來最大的改變，因此發展將會變得又快又密集，當然，在成本上限的情況下，它必須是高效率的。

在查看 RB18 時，Christian 繼續解釋了車隊在 2022 年的目標是什麼。我們計劃在 2021 年的基礎上再接再厲，我們今年在賽車上排名第一，現在的挑戰是保持它並捍衛Max的冠軍頭銜。然而，Christian知道這並不簡單，但是他擁有一支出色的防守戰隊。

Christian Joined Us For The Launch Of Our 2022 Challenger © Getty Images

“我們相信我們在 2022 年擁有一輛好車，而 RB18 即將誕生。這是車隊巨大努力的成果，我期待現在就在賽道上看到它。2021 年的興奮和辛勤工作確實激發了車隊的活力，這意味著我們進入 2022 年的賽季將保持更良好的狀態。

RB18 的發佈在很大程度上是由粉絲主導的活動，也是 Oracle Red Bull Racing 的平台，並感謝所有粉絲的支持，Christian 明白這對車隊來說非常重要。 Christian補充道：車迷對我們來說就是一切，沒有車迷，就沒有一級方程式，也沒有Oracle Red Bull Racing車隊。這次發表會就是關於他們的。我們在過去幾年看到了巨大的成長，我們很高興歡迎他們的加入，並希望今年能給他們一些更棒的經歷與感受。

Introducing Our 2022 Challenger - The RB18 © Getty Images