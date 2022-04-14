關於重量訓練初學者必需知道的 7 件事

重量訓練這四個字對於剛接觸運動的初學者來說，似乎都存在者一股莫名的壓力與恐懼，甚至會開始躲避和排斥這樣的過程。首先，重量訓練是指使用不同的重量進行阻力訓練的過程，常見的重量會來自於啞鈴、壺鈴、槓鈴甚至於自身的體重；你只需要透過正確的動作、強度與重量組合，就可以幫助你在肌力和肌耐力上進行適度的提升；所以，身為運動初學者你就必須要了解這7種跟重量訓練相關的事情。

1.任何人都可以從重量訓練中獲得好處

重量訓練是最重要的關鍵 © Henry Morris

無論你是喜愛跑步、三鐵、籃球或是攀岩等運動項目，重量訓練都可以幫助你變的更健康更強壯，並為喜愛的運動項目做好最基礎的體能基礎。

私人教練喬•皮特這樣解釋，體能教練都會指導所有的運動選手進行正確的重量訓練，以便在他們的運動專項上能有所提升。同時，他也特別強調「重量訓練」只是運動訓練過程的一部分，它存在著力量與速度之間的關聯性，例如：奧林匹克舉重與增強式訓練都非常受到體能教練的青睞，因為這兩種訓練都可以讓運動員變的更有力量，在賽場上能獲得更好的成績。

2.重量訓練不會讓你變的大隻又笨重（除非你的目標是這個）

運動員和健美運動員的訓練次數範圍皆不相同 © Brett Hemmings / Red Bull Content Pool

有許多人遲遲不敢接觸重量訓練的原因，是因為擔心會增加過多的體重，讓自己的身材變的大隻又笨重；但其實要擁有如同健美選手或健力選手的身材可不是只做重量訓練就可以實現的。肌肉尺寸的增加需要攝取過量的卡路里，簡單來說就是攝取的熱量要比消耗的多；因此有許多的健美選手都會攝取大量的高蛋白和高熱量補充品，讓肌肉能在訓練後獲得充分的修復與大幅度的成長，但如果你維持熱量與營養素的精準攝取控制，你將會變得更加強壯但不會跟綠巨人一樣大隻。

體能教練喬•皮特特別指出，想要變的如同綠巨人浩克一樣的身形，你就必須要以高強度的訓練量來針對肌群進行訓練，同時還要採用正確的飲食計劃、較高卡路里的攝取以及高蛋白的補充，來供應肌肉組織的成長和修復，以達到這樣的體型目標；這樣的目標對於所有人來說真的沒有這麼容易，相信我！

運動員的重量訓練和健美運動員不同，尤其力量訓練在1-5RM的強度範圍內，通常都會訓練到神經系統並增強肌腱力量（不增加肌肉的大小），但健美運動員禿常都會將重量強度設定在8-12RM之間，這樣就適合增加肌肉的尺寸。

3.重量訓練可用於耐力和肌力的提升

即使你對於提高肌力沒有特別感興趣，但重量訓練對你來說也是有好處的，例如20分鐘的跑步或是有氧運動讓你感到恐懼，那你可能會發現重量訓練是一種能讓你更健康更有活力的訓練方式。

Peat 解釋說，有一種被稱為「密度訓練」的方式十分的受到歡迎。這是由老派健美教練文斯•吉倫德 (Vince Gironde) 所發明的，他採用在每週的訓練的過程中減少組間休息時間來完成，他所用的方式是一次練習8組X8次的重複，第一週組間休息60秒為基準，每週減少組間休息10秒來達成力量的提升；他有許多頂尖的運動員能將組間休息時間縮短至只有10秒的時間，同時，在同一組使用相同的重量來完成，並只有在完成規定的重複次數之後才會增加訓練重量。

另一種體高體能更常見的重量訓練方式是循環式訓練，就是一個循環中通常包含著8-10種的訓練動作，每次訓練完一個循環後就休息30秒。體能教練霍金斯也同意這樣的訓練方式能有效提升體能，但同樣與密度訓練一樣，都必須要著重於少量的休息時間，讓整個訓練的過程中保持肌肉的刺激度。

4.重量訓練可以幫助瘦身

體能教練Peat 表示，大多數的人都希望能擁有好的身材，這也包含著要增加肌肉減少體脂肪的堆積，然而重量訓練就是達成這個目標的最佳方法。

想要有效的減掉體脂肪，你就必須要創造出熱量赤字，因此就需要消耗的熱量要比攝取的熱量高；雖然有氧運動會在你運動的過程中消耗熱量，但重量訓練更適合提高靜息代謝率（RMR：休息時燃燒的卡路里）和非運動活動產熱（NEAT），增加RMR與NEAT就能讓消耗熱量成為一整天的工作。

5.你應該慢慢增加訓練重量

重量訓練與任何的運動一樣，都必須要循序漸進的進行調整，尤其是當涉及大重量訓練的時候，要一步步的來進行規劃和提高強度，這除了能讓訓練更加安全外，還能讓訓練成效有所提升。

Peat表示，通常我對於一位運動初學者的訓練頻率，都會設定每週2-3次的重量訓練；但通常這個也會取決於客戶的年齡和體能狀況，例如一位年輕人身體沒有任何的問題，我可以讓他從每週3次開始，但如果是一位50歲又沒有任何運動習慣，在加上身體有一些小狀況的人，我則會選擇一週訓練一點就好，不需要操之過急。

霍金斯對此特別強調，初學者應該關注的是訓練的感受度而不是訓練量，每週從2-3次的頻率訓練起，也能確保在每次的訓練之間身體都有充分的休息與恢復。

6.正確的訓練動作與觀念比重量更重要

在增加訓練重量前，先注意自己的訓練動作是否正確。 © Zoran Milich/Getty Images)

「正確的姿勢與動作比增加重量更重要！」霍金斯這樣表示著。當你開始增加訓練重量時，必須要先確保你了解正確的運動模式與技巧，否則你應該要聘請一位專業的教練，並規畫出適合你的訓練模式和重量。

對於這個觀點Peat表示，你不需要過於想提高訓練重量與強度。一般來說，我會讓初學者盡量在每組動作都能做8-12RM的重量之間，並在離心的速度技巧上下功夫；因為我們最不希望看到的是運動傷害。有許多的人都在身體沒有準備好的情況之下，盲目的增加訓練重量讓自己的肌肉和結締組織處於緊繃的臨界點。

如果你在運動的過程中造成運動傷害，將要面臨長時間的復健和昂貴的醫療費用，因此，慢慢的訓練和調整訓練重量才是最正確的做法。你可以嘗試每週增加1-2公斤的訓練重量，增加額外的訓練組數或者注意推拉的速度，這樣的方式都是一種安全的做法。你要做的只是向自己挑戰，而不是挑戰別人！

7.專注於自己的練習

相信對於許多初學者來說，健身房是一個令人感覺到陌生又害怕的地方，但霍金斯強調每個人都從0開始訓練起，而且沒有人會在健身房關注你在做什麼。你只需要是放你心中的恐懼，提起信心走進那個區域並完成你要的訓練目標；相信我不會有人關注你做多少，因為大家都只專注於自己的訓練課表，所以，不要擔心你是否舉的很輕或動作很不熟練。