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2022 F1 美國站第2場大獎賽-歡迎光臨邁阿密
Max 與 Checo分享他們對下個賽季到邁阿密比賽的想法
Grand Prix In The City Where The Heat Is On
F1宣布，邁阿密將主辦2022賽季的新賽事。 Max和Checo都期待能夠在悠閒的海邊和拉美氣息而聞名的“魔幻之城”參與賽事。
Checo表示：我認為邁阿密是舉辦F1一級方程式賽車的理想地點，這是一個非常有趣的城市，並且那裡充滿了活力。 拉丁裔社區在那裡非常龐大，因此我肯定非常期待在那裡的賽事。
邁阿密是個運動瘋狂的城市，美式足球和籃球都吸引了大批的追隨者，賽道計劃建在硬石體育場（邁阿密海豚隊的主場）附近，利用其停車場設施及公共道路 。
Checo解釋說：這會是一個非常有趣的巡迴賽，我很期待看到他們的想法與作為。我喜歡參加城市街道巡迴賽，因為很具挑戰性，所以我真的希望他們能規劃一處好的賽道，期待一場精彩的賽事。
去一個我們從未駕駛過的新地方總是很有趣的事，邁阿密是一個很棒的城市。 Max期待2021年的來臨。
Max也非常期待這項新挑戰。 去一個我們從未駕駛過的新地方總是很有趣的事，邁阿密是一個很棒的城市。我確信，如果他們建立一處合適的賽道，我們在那裡會非常有趣，希望我們能為車迷帶來更多的興奮感，讓他們可以好好享受一場比賽。
Max解釋說：Red Bull車隊對美國在行程表上的第2場比賽也感到非常高興，因為這將有助於在美國發展這項運動。 我絕對可以理解為什麼F1在美國進行第2場比賽，能到美國去總是非常開心的事。 他說：這個國家總是讓你有無限想像可能的感覺，所以我很高興能去那裡。
一項運動能與邁阿密相關聯真的很棒，我期待在那裡與所有粉絲見面。
Checo與邁阿密有著密切的關係，他迫不及待希望在那裡與車迷見面。 他結論表示：我認為F1在美國擴大粉絲群是非常重要的事，對我們來說是個好地方。 一項運動能與邁阿密相關聯真的很棒，我期待在那裡與所有粉絲見面。
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