“我的父母從波蘭移民到美國，當Robert Kubica於 2006 年開始參加一級方程式賽車時，我父親說：我們必須支持他。 從那以後我就上癮了。 隨著歲月的流逝，我在佛羅里達州上了大學，我開始了解 NASCAR 和 IMSA賽事，我對賽車運動的熱愛從那裡真正開始。 別擔心，不管Kubica 在哪個系列賽，我們都會為他加油！”

當被問及加入團隊時，Ash 驚呼道：

“這是超現實的。 我和我的社群開玩笑說，我的內容創作者職業是由互聯網連接和夢想聯繫在一起的，成為 Oracle Red Bull Racing 的一員是我無法想像的。 我很感激我的內容在展示品牌家族的同時反映了我的個性和價值觀。 從一開始，團隊就非常支持我的想法，得到這樣的支持感覺很棒。”

在談到串流媒體對心理健康的好處時，Ash 繼續說道：

“我對自己的心理健康持開放態度； 我有焦慮感。 在疫情大流行開始時，我開始觀看各種串流遊戲，以緩解焦慮和社交。 我的治療師建議我在 Twitch 上建立一個賽車運動社群，我們在整個 2020 年為此打下了基礎，然後我在 2021 賽季開始直播一級方程式。 “

她補充說：談到她是如何在巴西賽車手的鼓勵下第一次將模擬賽車作為一種愛好。

“他們總是向我推薦模擬賽車作為另一種探索途徑，所以我從 F1 2021 遊戲開始。 直到托尼·卡南 (Tony Kanaan) 加入我們的直播行列，並贈予我三個月的 iRacing 試用期，我才認真看待它。它真是太棒了。 現在我和我的朋友們一起參加特別活動，和我的社群一起舉辦開放式遊戲活動，並且真的很喜歡沉浸在串流模擬賽車中，從職業選手那裡學到我能學到的東西。”

由於車隊與 Rokt 的合作夥伴關係，Ash 在上週末剛剛參加了邁阿密大獎賽後加入了車隊。 Oracle Red Bull Racing電競戰隊將在未來幾個月繼續與 Rokt 合作，以促進更廣泛的電子競技和模擬賽車社群的多樣性，相關細節將很快與大家分享。

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