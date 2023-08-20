奈及利亞的Westsyde Lifestyle舞團如何以Afrobeats的音樂風格走向全球
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Dive deep into the origins of Afro Dance in Nigeria and how it has shaped a global mainstream culture.
舞蹈是如何進入你人生的？
我開始跳舞是在開始聽奈及利亞音樂的時候，當時我大概五、六歲。那時我就愛上了跳舞。從Afrobeats到嘻哈，然後又回到Afrobeats。我跳過文化舞蹈、非洲舞和現代舞。2010年，我離開學校時，我決定要專業地跳舞。一開始我試圖進入大學，但對我來說很困難。我在家呆了一年，什麼事都沒發生，所以我想把所有的能量都投入到專業舞蹈中，因為我已經掌握了如何跳舞。
Westsyde Lifestyle是什麼時候成立的？
我們都是從在街頭跳舞開始的朋友。我們只是想推動文化。大約經過三年的排練，我們參加了一個叫做《Dance with Peter》的比賽。那是我們遇見第一位女成員Kodak的地方。我們覺得她很棒，可以加入我們。幸運的是，她同意了。比賽結束後，我們決定一起組建一個叫做Westsyde Lifestyle的舞團。
你會說奈及利亞的舞團有什麼獨特之處呢？
我們有那種感受與節奏感。我們擁有一切，你知道的。奈及利亞舞者與眾不同，因為我們對聲音和節奏有敏銳的感覺。這是流在我們血液中的。我們天生就有節奏感。我們很醒目，我們的風采不同。當我們跳舞時，你可以感受到能量。我們的祖先與我們同在、圍繞著我們。
能回饋社區無疑是我們至今最大的成就。
你會如何描述Westsyde Lifestyle的舞蹈風格？
我們獨特的風格和精神直接來自我們的周遭環境。我們成為了街頭上的心跳脈動，也成為其他人渴望參與其中的一種生活方式。
在近十年的時間裡，Westsyde Lifestyle已成為奈及利亞最受尊敬的舞團。但要擁有如此響亮的名聲並不是一夜之間的事。你們克服過最大的障礙是什麼？
我們經歷了很多阻礙，我說的是我們曾經很低落、非常低落的時候。我們嘗試找到一個工作室，一個拍攝的地點，以及獲取服裝的方式 - 所有這些事情都影響了我們。你知道創作者在創作時的樣子，這些障礙曾打破了他們的創造力，所以這些瑣碎的事情對我們來說是非常困難的，因為作為一個團隊，希望能一起實現大家的熱情。
我們一起經歷了好的和壞的時光，而我們仍在推動這股文化。
如今Westsyde Lifestyle的成員有誰？
有五個團員值得尊敬。有我 - Ordia Eromose John，別名Tom Tom；Ike LoveDivine；Osokoya Yemi；Daniel Emmanuel和Ambrose Idemudia。年輕人是能承襲傳統的下一代。
你們不幸失去了最受愛戴的舞團成員之一，Kodak（又名Love Divine）。團隊如何應對她的離世？
首先，我要說我不知道我們是否能夠應對她的離世。純粹是上帝的幫助和給予的力量，以及家人、朋友和同事們的關心。不知為什麼，她也以神聖的方式賦予我們力量和希望讓我們繼續前進。就像Westsyde Lifestyle有了某種依靠，來推動她的信念和團隊，對於我們想要用我們的才華做什麼得到了不同的見解和意義。因此，Love Divine基金會為此而生。我們每年舉辦紀念Kodak的舞蹈聚會及線上舞蹈比賽，並為我們的使命確保新舞蹈空間的存在，這些都是我們面對失去的方式，讓彼此繼續生存。
你們如何用其他方式紀念她的記憶？
每年四月二十九日，我們和所有的舞蹈社區聚集在一起，用舞蹈以安撫她的靈魂，以此紀念她留給後人的東西。如今，我們已經能夠完成一部名為《29th》的短片，以及一個30分鐘的表演藝術作品，以紀念她。我們有幾次機會在節日和類似的場合中播放這部電影和表演。此外，對於舞團賺取的每一分錢，Kodak的份額都會寄給她的母親，Pastor Mrs Talatu Ike。
你能告訴我們更多關於Love Divine基金會嗎？
我們仍在收集所有必要的資源，但一旦我們一切就緒，Love Divine基金會將成為奈及利亞過去，現在和未來的舞者的社區中心和舞蹈工作室。
Westsyde Lifestyle已與奈及利亞最優秀的Afrobeats藝人合作。你會說自己最自豪的成就是什麼？
非常簡單：我們使奈及利亞的舞蹈變得重要。因為舞團，我看到很多人受到鼓舞，他們正在做我們曾經做過的努力。很多人走到我面前說：「嘿！因為你們，我開始跳舞。」這就是我引以為榮的，我們贏得了這麼多人的心。我們激勵了很多從街頭走出來的人，讓他們相信他們可以跳舞，可以和我們以及偉大的舞者們站在一起。我們所有人也都是從零開始的。我們來自街頭，一起創造了真正神奇的東西。現在每個人都想談論奈及利亞的舞蹈，Westsyde Lifestyle在產生影響方面佔有重要地位，這是一個偉大的事情。對社區的回饋是我們達成最偉大的成就。
你認為你最傑出的個人成就是什麼？
舞蹈拯救了我。真的拯救了我。我不確定如果我沒有跳舞，我是否會看到這個世界。現在我已經去過大約50多個國家。我最大的成就是，它幫助我看到了世界，與不同的文化交談，擴展了我的藝術創造力。
在團隊中的最重要的好處是什麼？
我會說，加入團隊的好處，首先是像家人一樣。你可以同意，也可以不同意，但你必須學會妥協。即使我們有誤解，我們從來沒有恨過彼此。愛一直都在那裡。我們沒有在背後說壞話 - 我們一直保持透明。有很多團隊因為金錢爭吵，或者因為某人覺得自己比別人好，或者某個舞者想要掌權。我們從來沒有想過那些。我們彼此鼓勵，並試圖激勵彼此達到最高的水準。這就是我們的方式。這是一種家庭的連結。它是那麼深刻。我們一起度過了好時光和壞時光，且我們仍在推動這股文化。這對人們來說是罕見的，當你知道生活百態能如何影響合作關係時，我們團隊仍然都在一起。
最後，Westsyde Lifestyle對你的意義是什麼？
對我來說，它是舞蹈的現在和未來。它讓我成長，讓我成為今天的我。我從團隊中學到了很多。他們是我遇到最聰明、最有智慧的人。對我來說成長過程相當不一樣，因為我是最年長的一個，其他妹妹。我沒有任何兄弟。在其他更年輕的孩子們加入之前，Kodak是團隊中最年輕的。每個人都比我年長，就像終於有了兄弟，可以教導我生活。我不會對你撒謊 - 他們塑造了我今天的樣子，對我來說就像家人。有些舞者永遠沒有機會參與這樣的事情，我感到很幸運能夠參與其中。