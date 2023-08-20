奈及利亞的Westsyde Lifestyle舞團如何以Afrobeats的音樂風格走向全球

在拉哥斯的街頭上有來自各個年代和風格的舞者。但當詢問那些將Afrobeats舞蹈融合，並在全球推廣奈及利亞舞蹈的舞者時，其中一個舞團的名字總是被提到：Westsyde Lifestyle。這個舞團在一部名為

故事的新紀錄片中亮相，目前在Red Bull TV上可以觀看。