已經宣布本賽季有七站，還有一個令人驚喜的封關地點等待揭曉，隨著Red Bull懸崖跳水全球系列賽為今年夏天熱切期待的回歸蓄勢待發之際，準備工作也在按部就班開展中。粉絲們可以期待 2022 年新賽季充滿精采繽紛的戲劇性、令人眼花繚亂空中花式技巧和緊張刺激的冠軍爭奪戰，所有這些都會以世界各地一系列引人注目著名景觀為背景。

對於那些剛接觸懸崖跳水的人，或者只是想要更深入地探索這項運動的人，這裡是您在賽季開始前需要知道的一切。

01 什麼是懸崖跳水？

從高達 27公尺的高台以自由落體並結合令人驚嘆的花式技巧蹤身躍下—這就是懸崖跳水的精髓。自 2009 年以來，Red Bull懸崖跳水全球系列賽為美學和令人難以置信複雜的跳水運動提供了一個平台。它是純粹的。它令人嘆為觀止並充滿了激動人心的戲劇性與爆發力。

每一站都各有 12 位男、女子選手參加比賽，每個人都根據他們的最終名次獲得關鍵的冠軍積分。在每個賽季結束時，兩個類別的勝出者都會加冕冠軍榮耀，兩者並授予令人憧憬的卡赫基利國王獎盃。

Iskonski i zadivljujuć - to je cliff diving © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 懸崖跳水的起源？

儘管世界大賽自 2009 年以來僅舉行了 12 個賽季，但這項運動本身實際上起源於數百年前的夏威夷。冠軍獎杯現在就以他的名字命名， Kahekili 國王是一位夏威夷酋長，他在 1700 年代首次從 Kaunolo神聖的懸崖一躍而下。

夏威夷古老的“mana”和“pono”、力量和平衡原則上在島上誕生時至關重要 在 18 世紀的太平洋中部。是它們一直堅持的原則，也是當今懸崖跳水運動的先決條件。

03 懸崖跳水的科學

像許多運動一樣，懸崖跳水通常被稱為一項藝術，這是可以理解的。但是，藝術背後隱藏著大量的科學與數字。高度、速度和重力，以及空中意識、時機和體力都在創造最完美、最美觀，當然還有最安全的跳水，皆發揮著巨大的作用。

以下是有關懸崖跳水科學的一些重要數據：

起飛跳躍 - 高達 0.8公尺

旋轉速度 - 每秒 2.4

垂直速度 - 每秒 22.5m

空中時間 - 2.6 秒

進水 - 最高時速 85 公里

衝擊減速 - 10G

在構建他們的跳水動作時，運動員會花費大量時間進行測試，以找到適合他們技能組合的公式。從五個跳水組合中進行選擇並決定了他們的起飛姿勢，而一系列跳水姿勢和組合——例如跳躍、抱膝、翻筋斗和轉體——可以在躍下的過程中為評委留下深刻印象。

1分鐘 奥地利Red Bull悬崖跳水中的科学 悬崖跳水是一项令人难以置信的体力和脑力壮举。 看看这项运动背后的科学。

04 賽事的評分機制為何？

每次跳水由五位國際評委組成的小組以 0 到 10 分給分，以半分為增量進行評分。最高和最低分數刪除，而其餘三個分數相加並乘以每次跳水的難度。

將所有四輪跳水的得分累計為最終比賽結果，根據每位運動員在最終賽事積分榜上的整體名次授予冠軍積分。

Pet sudija, pet ocjena © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 懸崖跳水的賽事地點在那裡?

作為一項純粹的極限運動，Red Bull懸崖跳水全球系列賽皆在獨特又壯觀的地點舉辦，運動員從岩石、歷史悠久的橋樑、著名的建築或瀑布旁一飛而下。自2009 年首屆比賽在法國拉羅謝爾舉行以來，懸崖跳水精英們在世界各地展示了他們的技能，從夏威夷、泰國和菲律賓的天堂之地到杜拜、畢爾巴鄂和卡塔赫納等市中心皆有他們的身影。

2022 年，世界大賽將在巴黎和奧斯陸開闢新天地，總決賽也將迎來令人驚喜的新據點，而粉絲們也可以期待在莫斯塔爾、濱海波利尼亞諾、錫西孔和波士頓往年的熱門景點看到他們優異的表現。

The first ever night-time competition in Dubai © Romina Amato/Red Bull Content Pool Diving beside a waterfall in Lago Ranco, Chile © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Welcome to Hell's Gate, Texas © Romina Amato/Red Bull Content Pool Putting on a show at the Copenhagen Opera House in Denmark © Dean Treml/Red Bull Content Pool Leaping into paradise in El Nido, Philippines © Dean Treml/Red Bull Content Pool Pure cliff diving in the Portuguese Azores © Romina Amato/Red Bull Content Pool The historic old bridge in Mostar, Bosnia & Herzegovina © Dean Treml/Red Bull Content Pool Platforms perched on a private terrace in Polignano a Mare, Italy © Ricardo Nascimento/Red Bull Content Pool

06 誰是懸崖跳水選手？

在過去的 12 個賽季中，來自世界各地的 85 位運動員登上了世界大賽的平台。男子組自 2009 年開始參加比賽，而女子組比賽則於 2014 年首次亮相，在大多數情況下，這兩個類別分別都由兩位運動員主導。

過去五個賽季中，在女子組中同樣佔據主導地位的是澳大利亞籍的 Rhiannan Iffland 。2016 年，她在德克薩斯州參賽Red Bull懸崖跳水全球系列賽的首戰中，以驚人的外卡身份贏得勝利並宣布她的到來，之後她連續獲得了 5 座全球系列賽冠軍寶座、29 站 有23 場的勝利和兩個完勝賽季的不敗紀錄。

每一站，每個類別的八名永久身份跳水參賽者都會加入四名外卡運動員，他們也可像全職運動員一樣獲得冠軍積分。

Rhiannan Iffland i Gary Hunt slave u Italiji © Romina Amato/Red Bull Content Pool

07 新賽季何時開始？

繼 2021 年令人興奮和破紀錄的回歸後，Red Bull懸崖跳水全球系列賽今年將迎來第 13 屆賽季，計劃在世界各地舉辦八場比賽。 這一切將於 6 月 4 日在美國波士頓拉開序幕。 這裡是您需要了解有關新賽季的所有訊息。