在即興表演中可以期待什麼以及它如何凝聚舞者們

Jamming with Majid

01 甚麼是即興演出?

就樣音樂人聚在一起進行即興演奏，他們一起表演歌曲，即興創作新的題材，並且純粹享受其他熱愛音樂的音樂人的陪伴，這樣的即興演出概念對舞者們也是一樣的感受。一個能讓舞者們聚在一起的環境，互相交流並與其他舞者一起跟著音樂擺動，有時候還會有DJ放歌。

早在有組織性的比賽活動之前，最受歡迎的就是去即興演出，派對或是夜店一起跳舞，在舞池中交流，一 起跳著為了最新流行歌曲創造的舞步。

當不同舞蹈風格聚集在一起時，他們都會帶來自己獨特的分享和交流方式。

Stalamuerte和Diablo的即興演出時間

有些會用cypher的方式呈現，讓舞者有時是用團體的方式或是一次一個人的方式交流。House這種舞蹈風格則是可以讓兩位舞者同時在一個圈子當中一起跳舞，享受當下並且對彼此的動作做出呼應。Breaking則是一位舞者進去圈子，主要是分享你的動作。

許多 舞蹈風格 有眾所皆知的順序和排舞，像是來自派對舞蹈的hip-hop freestyle，總是帶來一種很棒的即興演出氛圍，由一位或是兩位舞者先開始跳起知名的排舞或是舞步，然後所有人都要加入一起跳。Locking則是有"lockers handshake"，一種由兩位舞者一起演出的有名動作順序。Popper們有著從像Electric Boogaloos這樣的舞團衍生出來的有名排舞，可能很多人會一起進去做即興演出。

B-Boy Junior breaks on stage at Salzburg's Felsenreitschule © Leo Rosas

即興演出也有可能是舞者們純粹一起freestyle，互相鼓勵和炒熱氣氛。Krumper最會炒熱氣氛了! 當一起即興演出時，很常會給予口頭上的鼓勵，給在跳的人灌注好的能量。Voguer也會在一起即興演出時帶來鼓勵和好玩能量。

你可以是一位breaker、hip-hop freestyler、popper、locker、 house舞者、krumper、voguer或是waacker，但是在即興演出時，每一個人會互相切磋和產生共鳴，分享每個人對從街頭和夜店出生的舞蹈之熱愛。

02 在哪裡可以期待即興演出呢?

自從嘻哈文化誕生以來，街頭和house party一直是舞者們聚在一起的地方。大家打扮時髦，準備好享受美好時光，並且可能炫耀一下自己新的舞步。通常現場會有DJ放歌，當放到流行歌曲的時候，一定是需要一起大跳裡面的舞步。

Dance with Perla and Yaman

有時候一個即興演出是在一個固定的地點和時間，可能是在舞蹈教室，一個常一起聚會或練舞的地方，像是火車站或是夏天在公園哩，河邊或是滑板公園。所需要的只有約好的時間，地點和有人帶著音響，即興演出隨時可以開始。

在世界上很多城市也會有一些知名的夜店可以讓舞者定期去參加即興活動。通常這些晚上都會因為放歌的DJ而爆滿，他們以總是放最潮的歌曲，受歡迎的經典或是最新的歌而出名，舞者們則會去他們放歌的時間跳舞。

並且，有時候一位知名的DJ到了當地會在某個夜店放歌，很多舞者們會去朝聖，因為他們知道這位DJ會帶來超棒的音樂饗宴，讓那家夜店變成當晚必去之地。

很多活動都會有pre-party和after-party(或是都有)，這些地方都可以看到舞者們聚在一起。圈子到處都會形成，派對舞步往左、右、後、前，這可是隨時都有可能發生的呢!

Nelson shows of his Tutting © Leo Rosas

如果沒有pre party或是after party，保證在飯店的大廳或外面一定會有某種類型的即興演出發生。只需要有人開始從手機或是音響放出音樂，即興演出就會開始。

就算當天的目標是贏得比賽，在活動休息時間舞者們就會開始一起跳舞，DJ放歌來保持活動現場高漲的氛圍，主持人則是繼續用麥克風炒熱氣氛。

03 凝聚一起

在一起即興演出提醒著不管是哪種街舞風格，都是社交場合的一種形式，一起分享和享受其中。就算舞者們不是來自同一個國家、說同一種語言或具有相同的傳統，他們還是可以，藉由肢體表達由舞蹈和音樂獲得的啟發，並且產生連結。

Jamming into the new year

無論是與他們的舞團、朋友或是剛認識的舞者。無論是一起編出好玩的排舞，學習新穎或是創新的舞步，或甚至只是想要湊合著享受氣氛，即興演出是一個自由和開放的時間去探索、交流和分享。真正重要的是享受聚在一起跳舞的時光。