Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽：用A4紙成為空中霸主！

1分鐘 Red Bull Paper Wings 2015 Learn about the world's foremost paper aeroplane flying contest!

就像世界各地學校舉辦的紙飛機比賽一樣，在Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽中，看不到特殊的空氣動力學材料、膠水或助飛器，而是一張未切割、未撕裂的標準 A4 紙 （297×210毫米），重量不超過100公克；不能使用膠水、訂書釘和膠帶，意指不允許撕、黏合、剪裁、修訂及壓製。

比賽的精華正是將參賽者的天才設計與飛行技巧結合起來。Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽即將於2022 年 5 月 13 日至 14 日舉行總決賽，來自全球各大學校園的「紙飛機大賽」獲獎代表，將前往Red Bull 於奧地利薩爾斯堡指標性的Hangar–7（7號停機棚），以他們親手摺出的紙飛機，一「飛」高下。

Some people take Paper Wings very seriously © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool An unconventional launch-off in Portugal © Hugo Silva/Red Bull Content Pool The plane-making process is carefully scrutinised © Nikoloz Paniashvili/Red Bull Content Pool Plane and competitor both take off in Taipei © Up Against the Wall/Red Bull Content Pool At a Red Bull Paper Wings qualiflyer in Beirut © Roy Mrad/Red Bull Content Pool Air traffic chaos in St Petersburg recently © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool

Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽與下課在走廊上簡單摺一摺、飛過桌椅之間相差甚遠，需要的是對空氣流體力學掌握、扔擲技巧練習與創意發揮，才能創下紀錄。不過，比賽門檻也不是想像中的那麼高，校園資格賽只要場地夠大、室內無風即可舉辦。

細數2019年（上屆）世界總決賽三項目「最佳飛行員」的成績：代表澳洲的Cameron Clark 以 13.33秒 贏得飛久項目（Longest Airtime）、美國的Jake Hardy以 56.61公尺得到飛遠項目（Lonest Distance）冠軍，以上兩項目的選手皆會於比賽時站在地板上的一條線上，擲扔出為他們飛來榮耀的紙飛機。

此外，有另一個獨立的花式項目（Aerobatics）類別，參賽者們需錄製上傳紙飛機的花式表演影片，比的是誰飛的最有創意。2019 年，烏克蘭的 Kateryna Ahafonova 成為第一位獲得Red Bull Paper Wings 世界紙飛機大賽冠軍的女性，她將藝術體操表演方式融入花式項目比賽，富有藝術性的表演獲得了比賽當晚唯一一個評審給出的10分。

If you can't wait to take part in Red Bull Paper Wings, grab some paper and get folding. Details await at the event website.