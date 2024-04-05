新引擎、拉力賽和衝刺賽制：WRC 是 2024 年必看賽事

憑藉有史以來最年輕冠軍 Kalle Rovanperä 的主導、新的賽事和新的衝刺賽制，世界拉力賽正在進入一個新的競爭時代。 WRC 的未來一片光明，以下是您需要了解有關世界拉力錦標賽的所有資訊…

Kalle Rovanperä is a two-time world champion © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

01 車手錦標賽有什麼新變化？

衛冕冠軍Kalle Rovanperä在過去兩個賽季稱霸 WRC 後，現已重返賽場，但參加的比賽項目有限。 他從十幾歲起就開始參賽，並希望享受更輕鬆的一年。 他說：“我想利用這段時間，做我想做的事。” 「現在是我處理賽車運動以外個人事務的時候了。 有旅行可以去。 我想去我感興趣的地方。”

Adrian Fourmaux on track for M-Sport © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02 如何免費觀看WRC

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03 領先的車隊有哪些？

共有三支車隊，Toyota Gazoo Racing 是衛冕冠軍車隊，Evans 和 Takamoto Katsuta 擔任全職車手，世界冠軍 Rovanperä 和 Ogier 則參加部分項目。 Tänak回到 Hyundai ，與優異的車手Neuville以及兼職車手Esapekka Lappi、Dani Sordo和Andreas Mikkelsen一起。 在 M-Sport，車隊Fourmaux 與新秀 Grégoire Munster 合作，駕駛 Ford Puma Rally1賽車。

04 新引擎：功率更低但競爭更激烈

130kW 混合動力裝置與 1.6 升渦輪增壓引擎相結合，為目前的 Rally1 賽車提供了約 500 匹馬力的短程爆發力 - 但這一切都將改變。 2024 年是 Rally1 賽車使用混合動力裝置的最後一個賽季，這意味著車手將擁有 330 匹馬力的動力，但這也意味著賽車成本節省 15 萬歐元，總重量降低 87 公斤。 還將採用更簡單的空氣動力學設計，以進一步降低成本並縮小與 Rally2 賽車的性能差距。 到 2026 年，汽車將變得更大，並圍繞安全單元建造，就像 F1 賽車一種輕量化、高性能的車輛底盤設計。車輛的預算將被限制在40萬歐元，這比目前水準的預算少了一半以上。

Global: WRC races on four continents © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05 WRC 拉力賽上會發生什麼事？

世界拉力錦標賽是真正的全球性賽事，橫跨四大洲，比賽場地包括瀝青、礫石、泥土和雪地等各種路面。 車手們從高達 42°C 的高溫到低至 -30°C 的溫度下進行比賽。 拉力是一項長期抗戰…

勘察： 通常是兩天，工作人員以有限的速度練習路線，以記錄詳細的配速記錄。 在巡迴賽中，車手週末會環繞賽道 200 圈，但拉力賽車手每年可能僅看到一次賽段。 偵察幫助他們確定接近和離開的速度，並記錄水、岩石和跳躍等危險地段。

The WRC Service Park © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

試車： 週四早上是全速測試，車隊微調賽車的設定以適應路面。對於崎嶇的碎石路段，車輛可能會採用厚實的輪胎、高的離地間隙以及懸吊系統的最大行程；而對於平滑的瀝青路面，車輛可能會採用較薄的輪胎、低的離地間隙以及硬挺的懸掛系統。

超級特別賽段： 週四晚上是儀式性的開始，隨後在主辦城市舉行令人愉悅的超級特別賽段。 SSS 有多種形式，但其中最受歡迎的是兩輛賽車圍繞環形賽道比賽或圍繞具有精選路面和障礙物的賽道進行衝刺的正面對決。

拉力賽： 週五和週六包括為期兩天的特殊拉力賽段，將車輛和工作人員推向極限。 工作人員開車前往賽段開始處的聯絡處。在比賽開始前，有三輛零號車（類似於F1中的安全車）以高速通過賽道，以確保賽道上沒有觀眾，然後是領先的賽車設置其時間，之後以三分鐘的間隔跟隨下一 輛速度更快的車輛。

The Ceremonial Start at Rally Monte Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

加分賽段： 週日又是一個完整的上午拉力賽，下午是最後的加分賽段，為週末畫下句點。 隨後，車手們將返回主辦城市參加頒獎台和閉幕式。

06 世界拉力賽的策略如何？

拉力賽可謂競爭激烈。 車手們必須在每次訓練中應對四個賽段，嚴格遵循他們的節奏記錄，同時也要對賽道表面的變化做出反應。 他們可以在路上進行維修，例如更換漏氣的輪胎，但嚴重的維修必須回維修站進行。 最快並不總是最好的：第一名的車手會在第二天早上開啟下一賽段。 車手稱之為清掃，因為一夜之間路面會變得又髒又滑，這會讓領頭車手處於不利地位。 戰術通常會在當天的最後賽段發揮作用，因為理想情況下，車隊希望以第二快的速度完成比賽，而不是第一名，以便獲得第二天早上的最佳出發位置。

Elfyn Evans in action at the Safari Rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

07 新的 48 小時拉力賽衝刺賽制

本賽季，撒丁島拉力賽將推出一項實驗性新的周末拉力賽緊湊賽程，賽事將持續 48 小時。 排查將於週五上午進行，前四個賽段在下午進行。 週六有八個賽段，最後四個賽段在周日上午進行，拉力賽在下午稍早結束。 總比賽距離為 266 公里，比全程拉力賽（通常為 300 公里以上）短。 但它對觀眾更友好，破壞性更小，而且對組織者來說成本更高。 如果成功的話，這可能會成為未來WRC的雛形。

08 如何贏得世界拉力錦標賽

工作人員和車隊在每一輪比賽中都會得分，但積分系統已經徹底修改，以阻止車隊為週日的加分賽段節省輪胎。 週六排名前 10 名的車手得分為 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1。 週日，前七名的得分為 7-6-5-4-3-2-1。

在製造商錦標賽中，廠隊每次拉力賽最多可以參賽三輛賽車，但只有前兩名才能在錦標賽中得分。 車手們都在與時間賽跑，因此獲勝者是所有賽段中用時最短的人，也就是整體速度最快的人。

09 WRC 為何會改變呢？

與任何賽車運動一樣，世界拉力賽需要與車迷、製造商和推廣商保持聯繫，因此國際汽聯成立了一個由Prodrive 的戴夫·理查茲(Dave Richards) 領導的WRC 工作組，與WRC 合作指導錦標賽。 這些挑戰包括降低成本，讓製造商更容易競爭，提高安全性、可持續性和競爭力，以及讓車迷更容易跟上錦標賽所有緊張刺激的情節。

底盤規則的變化也適應了基於B級、C級、緊湊型和SUV以及概念車更廣泛的車身形狀選擇——所有這些都是為了使WRC對汽車製造商盡可能有吸引力。 拉力形式的改變使得組織者和團隊的成本降低，場地停留天數減少，消耗的資源也減少，粉絲們在比賽期間不需要花太多時間去更換不同的觀賽位置。

Thierry Neuville on the attack at Rally Monte-Carlo © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

10 2024年世界拉力錦標賽賽程

2024 年賽季由 13 場拉力賽組成，首先是世界著名的蒙地卡羅拉力賽，然後是肯亞野生動物拉力賽、芬蘭拉力賽和雅典衛城拉力賽等標誌性站點。 賽事橫跨四大洲，新增兩場拉力賽：拉脫維亞拉力賽首次亮相，波蘭拉力賽繼 2017 年賽事後回歸。明年，車手們還將前往摩洛哥海岸附近的加那利群島山區。

Rally Surface Date Rallye Monte-Carlo Asphalt Jan 25-28 Rally Sweden Snow Feb 15-18 Safari Rally Kenya Gravel March 28-31 Croatia Rally Asphalt April 18-21 Rally Portugal Gravel May 9-12 Rally Italia-Sardegna Gravel May 30-Jun 2 Rally Poland Gravel June 27-30 Rally Latvia Gravel July 18-21 Rally Finland Gravel Aug 1-4 Acropolis Rally Greece Gravel Sept 5-8 Rally Chile Gravel Sept 26-29 Central European Rally Asphalt Oct 31-Nov 3 Rally Japan Asphalt Nov 21-24

11 WRC 簡史

法國品牌 Alpine 成為首屆冠軍，令人驚嘆的 A110 成為明星。 獲勝的車手？ 起初，沒有汽車那麼重要。 直到1977 年，獲勝車手和副車手才獲得獎項，但直到1979 年Björn Waldegård才加冕世界拉力賽冠軍。1979 年讓Björn度過美好的一年。

從那時起，這一頭銜已被16 名車手奪得，其中兩名法國車手佔據了紀錄——Sébastien Loeb贏得了9 座世界冠軍，Sébastien Ogier贏得8 座冠軍。 這位衛冕世界冠軍是有史以來最年輕的，所有跡象都表明才華橫溢的Kalle Rovanperä 在可預見的未來將主導 WRC的世界。

2分鐘 Animated history of rallying Dive into the history of the World Rally Championship in this animated guide.

12 世界拉力賽車的發展

自拉力賽開始以來，隨著製造商對量產車的最新開發成果進行道路測試，汽車也不斷發展。 在第一個十年，主要是後輪驅動車，例如福特 Escort RS、Fiat 131 Abarth 和令人矚目的藍旗亞 Stratos。 1980 年代，新的 B 組規則引入了渦輪增壓器，從而誕生了改變遊戲規則的四輪驅動奧迪 Quattro。

Sebastien Ogier pilots the VW Polo R © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Group B令人驚嘆的表現掀起了WRC的輝煌歲月，但1986年發生的兩起嚴重事故標誌著這個時代的結束和Group A的出現。 這新一代更多基於量產車，並且生產更便宜，這使得錦標賽向新的車隊和組員開放。藍旗亞 (Lancia) 憑藉 Delta Integrale 一路領先，到了 90 年代，冠軍頭銜被斯巴魯翼豹 (Subaru Impreza)、三菱 Lancer Evolution 和豐田 Celica GT4 所主導。

由於製造商在製造可合法上路的拉力賽車方面舉步維艱，WRC 於 1997 年推出了世界拉力賽車，開創了Citroën的統治時代，首先是Citroën的 Xsara、C4 和 DS3，然後是 VW 和 Polo R WRC。 2017 年的規則進行了調整，為賽車提供了更大的動力和更多的空氣動力組件，以保持其穩定行駛。 2022年，WRC迎來了2022年更環保的混合動力車，其動力由100千瓦電動發動機提升至省油發動機，將輸出功率提升至500匹馬力以上。 到 2025 年，這些將為更簡單、更堅固的渦輪增壓 1.6 升引擎讓路，以降低成本並增加錦標賽的競爭力。

Dream team: Kalle and Jonne celebrate victory with Toyota Gazoo Racing © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

13 Kalle Rovanperä 的 POV 世界拉力錦標賽回合

Rovanperä的心理準備在拉力賽前幾天就開始了，他會研究之前拉力賽的視頻，主要是賽道上的片段，但如果有新的賽段，WRC 會提供偵察視頻來幫助工作人員了解賽段。

當 Rovanperä 和副駕駛 Jonne Halttunen 到達服務公園時，他們要執行一長串的檢查，從接收賽段、記配速到與車隊會面討論最佳設置和拉力策略。 在周四的試車、儀式性出發和超級特別賽之後，他們在第一個特別賽段接近起跑線。 這是車隊人員必須理清思緒並專注於實力的時候。

「當我真正站在起跑線上並準備開車時，我有自己的小習慣：我拍手讓自己清醒一點，幫助我集中注意力，」Rovanperä解釋道。 “然後我會花大約 20 秒的時間來理清思緒，排除一切事物並集中注意力。”

星期五是漫長的一天，汽車返回服務公園時已是晚上，甚至更晚，Rovanperä才能吃晚飯並返回酒店。 「週五是忙碌的一天，我們要到很晚才完成比賽，所以拉力賽結束後，我們會觀看周六賽段的影片進行準備。 這真是一個漫長的夜晚。”

週六又是漫長的一天，在周日下午的超級賽段結束之前，我們都不會放鬆，然後衝向終點並（希望）登上領獎台。 “這是最好的部分，因為拉力賽是六天的努力工作，如果你取得了好成績，那就是一種巨大的成就感。放鬆並享受這種感覺真的很好。” 週日晚上可能會包括一場有趣的團隊晚宴或與贊助商的招待會，或者——同樣有可能——直接回家準備開始為下一輪做準備。

Ott Tänak baptises new champion Kalle Rovanperä in New Zealand © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

14 世界拉力錦標賽規則

在鋸齒狀的岩石上彈跳和巨大的跳躍，汽車會受到很大的碰撞，車手和副駕駛需要能夠進行維修，例如快速更換輪胎或將車身彎曲恢復原狀。 拉力賽車裝載有基本設備，包括各種工具、膠帶和用於舉升賽車的千斤頂。 沒有其他人可以對汽車進行操作，但粉絲可以幫助將汽車推回道路上或將傾斜四輪朝上的車子板正恢復 - 這是作為觀眾的一種福利。

工作人員不能修改汽車的設定或任何可能影響性能的東西，否則會受到時間損失。 這可能是經過計算的風險，但主要工作必須由服務園區的機械師完成。 即便如此，也必須嚴格控制在早上 15 分鐘、午餐時間 30 分鐘和晚上 45 分鐘的時間範圍內。 入夜，汽車上鎖並存放起來。

如果賽車無法在賽段上修好，它們可以被拖回服務公園，如果車隊能修好，工作人員可以在第二天早上重新開始，但會受到 10 分鐘的判罰。 車隊從高分或加分賽段重新開始後仍然獲得積分的情況並非聞所未聞。

如果一輛拉力賽車或其中一位組員，在賽段上損壞或受傷，無法復元，它就會退賽。

15 WRC支援系列

除了主要錦標賽之外，WRC 拉力賽還包含多項支援比賽，這些比賽為尋求頂級錦標賽席位的人才提供了試驗場。

WRC2: Rally2規格的賽車相當於R5賽車，競爭車型包括Ford Fiesta、Skoda Fabia R5 和 Citroen C3、Toyota GR Yaris 和Hyundai i20 N。車組可以在賽季中參加最多七場拉力賽，其中最好的六場結果計入他們的冠軍賽積分。 限制比賽輪次可以降低成本，為車手創造更多機會。

Junior WRC: 這裡是 WRC 未來車手在錦標賽主要拉力賽中與頂級車隊和車隊一起磨練技能的地方。 畢業生包括Sébastien Ogier、Elfyn Evans和Thierry Neuville。 在這種情況下，青少年是一個相當廣泛的術語，因為 30 歲以下的駕駛員都符合資格。 為了降低成本，他們駕駛與 WRC3 中使用相同的 Fiesta Rally3s 車型。 冠軍車隊將免費駕駛 M-Sport 準備的Ford Fiesta Rally2 參加 WRC2 歐洲四輪 WRC 比賽。