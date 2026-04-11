跑步前別做的 7 件事：少即是多

這裡我們要來看看幾件你在跑步前應該避免的事，讓你能以最佳狀態起跑，並透過這 7 個建議把訓練效果發揮到最大。

01 睡眠不足

Getting sufficient sleep will aid your training and sporting performance © Romina Amato/Red Bull Content Pool

跑者很喜歡比較自己跑了多遠、平均配速是多少，以及一週訓練幾次。但他們往往比較少去注意自己睡了多久，儘管睡眠其實是跑者訓練中最重要的環節之一。睡眠不只能讓身體與大腦恢復，也有助於免疫功能運作。它還會促進生長激素分泌，而這不僅對肌肉建立很重要，對身體的修復與再生也同樣關鍵。若沒有足夠的恢復，你的身體就無法發揮最佳表現，所以無論是在跑步前還是跑步後，都要確保自己有充足睡眠。

02 補水沒有計畫

Drink enough liquids over a longer period of time to stay properly hydrated © Desmond Louw/Red Bull Content Pool

補水有對的方法，也有錯的方法——尤其是在跑步前更是如此。臨跑前猛灌好幾公升的水，或在最後一刻喝氣泡礦泉水，都不是好主意，你的身體可不會感謝你。更好的補水方式，是在較長的一段時間內持續攝取足夠水分，甚至在沒有訓練的日子也一樣。這樣一來，當你需要拿出最佳表現時，身體也才能維持足夠的水分狀態。

03 吃錯食物

Wait at least two hours after eating before going a run © Bazzoka Creative GmbH/Red Bull Content Pool

想在跑前靠大吃一頓來補充碳水，對跑者來說可是大忌。跑步前進食會增加胃部負擔，讓寶貴的能量被拿去消化，而不是用在跑步表現上。比較好的做法，是至少在跑前兩小時就完成進食。除了含糖食物之外，也最好避免高脂肪或高纖維食物——因為脂肪較難消化，而纖維則會刺激腸胃蠕動。

04 靜態伸展

Static stretching before going for a run is counterproductive © Romina Amato/Red Bull Content Pool

跑步前做靜態伸展（也就是維持同一個伸展動作一段時間）其實會帶來兩方面的反效果。第一，肌肉在被拉長後，表現能力會下降；換句話說，靜態伸展會降低速度與肌力。第二，較低的肌肉張力反而會提高受傷風險，因為被拉開的肌肉在彈性與最大力量上都會變差，進而影響表現。這也表示，你的熱身應該以動態伸展為主，例如擺腿這類動作。至於靜態伸展，留到跑完之後再做會更適合。

05 跑前忘了先上廁所

Don't forget to go to the restroom before the race starts! © Philip Platzer for Wings for Life World Run

你一定不會想在膀胱或腸道還滿著的情況下訓練，所以在出門跑步前，最好先去上一次廁所。忽視這件事並不會有幫助，因此即使你不確定自己是否真的需要，也還是建議在跑前最後再去一次洗手間。另外，如果你在跑步途中經常需要上廁所，或許也該重新檢視自己的補水與飲食方式。

06 不穿襪子跑步

Don't forget your socks when running © Greg Poissonnier/Red Bull Content Pool

天氣一熱，有時候就會讓人忍不住想不穿襪子去跑步。雖然穿涼鞋時本來就不該配襪子，但跑步時襪子卻是必需品。尤其是機能跑襪，不僅能幫助避免腳部起水泡和磨擦受傷，還具有良好的透氣性，能像機能跑衣一樣幫助排汗。不過，你也要確保襪子完全合腳，而且不要有皺褶。

07 比賽時穿全新的跑鞋

Never use new running shoes for an event © Phil Pham/Red Bull Content Pool

你已經照著訓練計畫進行，也避開了前面提到的各種大忌，準備迎接重要比賽日。那麼，穿全新的跑鞋上場到底有什麼問題？其實問題可大了！新鞋在拿來進行長跑或參加賽事之前，一定要先穿一段時間讓它磨合——就算是和你之前穿過的完全同一款鞋，也還是可能帶來不小的麻煩。鞋材需要時間延展，而你的雙腳也需要適應新鞋，所以在那些最重要的跑步時刻，還是穿你熟悉且信賴的跑鞋最穩妥。

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