Florian Neuschwander running on a track.
© Phil Pham/Red Bull Content Pool
Running

跑步前別做的 7 件事：少即是多

即使你一直努力訓練、也嘗試了不少新方法，跑步表現卻還是停滯不前嗎？不妨試著放慢腳步、做減法，透過這些建議幫助你的表現再往上衝。
由 Michi Reichelt 編寫
3 min readUpdated on

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Wings for Life World Run

全球最大規模的路跑活動重磅回歸第13屆。 來自世界各地的跑者與輪椅使用者將在同一時間出發，懷著同一個目標前進——為尋找治癒脊髓損傷的方法而奔跑。

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Summary

  1. 1
    睡眠不足
  2. 2
    補水沒有計畫
  3. 3
    吃錯食物
  4. 4
    靜態伸展
  5. 5
    跑前忘了先上廁所
  6. 6
    不穿襪子跑步
  7. 7
    比賽時穿全新的跑鞋
跑步最棒的地方之一，就是你幾乎隨時隨地都能跑——感覺好像根本不需要什麼準備，對吧？如果你只是想輕鬆在住家附近慢跑一圈，那的確沒問題；但如果你是更認真地看待跑步，並且準備參加像 Wings for Life World Run這樣的賽事，那麼做好準備才是正確方向。
這裡我們要來看看幾件你在跑步前應該避免的事，讓你能以最佳狀態起跑，並透過這 7 個建議把訓練效果發揮到最大。
01

睡眠不足

Gary Hunt asleep in bed to have enough energy for competition.

Getting sufficient sleep will aid your training and sporting performance

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

跑者很喜歡比較自己跑了多遠、平均配速是多少，以及一週訓練幾次。但他們往往比較少去注意自己睡了多久，儘管睡眠其實是跑者訓練中最重要的環節之一。睡眠不只能讓身體與大腦恢復，也有助於免疫功能運作。它還會促進生長激素分泌，而這不僅對肌肉建立很重要，對身體的修復與再生也同樣關鍵。若沒有足夠的恢復，你的身體就無法發揮最佳表現，所以無論是在跑步前還是跑步後，都要確保自己有充足睡眠。
02

補水沒有計畫

Heptathlete Nafissatou Thiam drinking from a Red Bull water bottle.

Drink enough liquids over a longer period of time to stay properly hydrated

© Desmond Louw/Red Bull Content Pool

補水有對的方法，也有錯的方法——尤其是在跑步前更是如此。臨跑前猛灌好幾公升的水，或在最後一刻喝氣泡礦泉水，都不是好主意，你的身體可不會感謝你。更好的補水方式，是在較長的一段時間內持續攝取足夠水分，甚至在沒有訓練的日子也一樣。這樣一來，當你需要拿出最佳表現時，身體也才能維持足夠的水分狀態。
03

吃錯食物

People enjoying a meal.

Wait at least two hours after eating before going a run

© Bazzoka Creative GmbH/Red Bull Content Pool

想在跑前靠大吃一頓來補充碳水，對跑者來說可是大忌。跑步前進食會增加胃部負擔，讓寶貴的能量被拿去消化，而不是用在跑步表現上。比較好的做法，是至少在跑前兩小時就完成進食。除了含糖食物之外，也最好避免高脂肪或高纖維食物——因為脂肪較難消化，而纖維則會刺激腸胃蠕動。
04

靜態伸展

In March 2024, a Lithuanian Wings for Life World Run Ambassador stretches at Vilnius's Vingis Park, ready to embody Red Bull's energetic spirit with a can of Red Bull by his side.

Static stretching before going for a run is counterproductive

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

跑步前做靜態伸展（也就是維持同一個伸展動作一段時間）其實會帶來兩方面的反效果。第一，肌肉在被拉長後，表現能力會下降；換句話說，靜態伸展會降低速度與肌力。第二，較低的肌肉張力反而會提高受傷風險，因為被拉開的肌肉在彈性與最大力量上都會變差，進而影響表現。這也表示，你的熱身應該以動態伸展為主，例如擺腿這類動作。至於靜態伸展，留到跑完之後再做會更適合。
05

跑前忘了先上廁所

Runners from around the world take on the Wings for Life World Run Flagship Run in Zadar, Croatia on May 5, 2025, turning the city into an electrifying Red Bull race venue

Don't forget to go to the restroom before the race starts!

© Philip Platzer for Wings for Life World Run

你一定不會想在膀胱或腸道還滿著的情況下訓練，所以在出門跑步前，最好先去上一次廁所。忽視這件事並不會有幫助，因此即使你不確定自己是否真的需要，也還是建議在跑前最後再去一次洗手間。另外，如果你在跑步途中經常需要上廁所，或許也該重新檢視自己的補水與飲食方式。
06

不穿襪子跑步

Vincent Matheron Wings For Life portrait in Marseille, France, on April 5, 2023, mountain in background.

Don't forget your socks when running

© Greg Poissonnier/Red Bull Content Pool

天氣一熱，有時候就會讓人忍不住想不穿襪子去跑步。雖然穿涼鞋時本來就不該配襪子，但跑步時襪子卻是必需品。尤其是機能跑襪，不僅能幫助避免腳部起水泡和磨擦受傷，還具有良好的透氣性，能像機能跑衣一樣幫助排汗。不過，你也要確保襪子完全合腳，而且不要有皺褶。
07

比賽時穿全新的跑鞋

A close-up of runner Florian Neuschwander’s shoes while running on grass.

Never use new running shoes for an event

© Phil Pham/Red Bull Content Pool

你已經照著訓練計畫進行，也避開了前面提到的各種大忌，準備迎接重要比賽日。那麼，穿全新的跑鞋上場到底有什麼問題？其實問題可大了！新鞋在拿來進行長跑或參加賽事之前，一定要先穿一段時間讓它磨合——就算是和你之前穿過的完全同一款鞋，也還是可能帶來不小的麻煩。鞋材需要時間延展，而你的雙腳也需要適應新鞋，所以在那些最重要的跑步時刻，還是穿你熟悉且信賴的跑鞋最穩妥。
現在就報名參加2026 年 5 月 10 日舉行的Wings for Life World Run ，親自挑戰自己！

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