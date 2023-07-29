Red Bull Romaniacs賽事在特蘭西瓦尼亞蓄勢待發

艱困耐力世界錦標賽中最長的一場賽事，是對耐力、技術和獲勝意志的嚴苛考驗。 對於認真的越野車手來說，這也是一項願望清單上的賽事。
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Red Bull Romaniacs賽事是什麼？
Red Bull Romaniacs 是前單板滑雪冠軍Martin Freinademetz的創意，是艱困耐力世界錦標賽中最長的賽事，車手們將在特蘭西瓦尼亞最深處進行為期五天的比賽。 比賽從觀眾愛好的 Prolog 開始——一系列定時奔馳，圍繞著賽事舉辦地美麗中世紀城市錫比烏佈置的障礙賽，之後車手們出發參加馬拉松比賽，在崎嶇的地形上騎行四天。深入喀爾巴阡山脈的森林、河流與山峰之間。
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Red Bull Romaniacs艱困耐力賽20 週年盛典
當Red Bull Romaniacs艱困耐力賽準備慶祝其壯觀的第 20 屆賽事之際，我們將探索這一標誌性為期五天的越野拉力賽激動人心的精采歷史。
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聽起來令人驚嘆！
沒錯！ 喀爾巴阡山脈被稱為歐洲的綠色心臟，景色美得令人窒息，儘管當車手們試圖將機車從潮濕的峽谷中拖出來時，他們可能會忽視這一點。Martin選擇這個地點是因為它為越野騎行提供了很多可能性。 他和他的團隊一年中的大部分時間都在尋找新的騎行路線，難度從非常困難到極其困難不等。 今年，他將其稱為“不可能的版本”——所以預計將會非常艱難。
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Red Bull Romaniacs艱困耐力賽先探
以羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈為背景，來自世界各地450 多名車手將在錫比烏市中心充滿障礙的序幕中進行比賽，之後再轉往山區進行瘋狂、驚險的艱困耐力競賽。
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等一下，特蘭西瓦尼亞？ 我需要留意吸血鬼和狼人嗎？
據世界自然基金會(WWF)稱，該地區擁有歐洲三分之二的大型肉食動物，包括棕熊、狼和山貓。 雖然他們不喜歡 200 輛摩托車的聲音，但您可能不想迷路。在此，唯一展示的超自然元素即是車手的技巧。
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誰是值得關注的車手？
衛冕世界冠軍Mani Lettenbichler 正處於比賽的巔峰狀態。 他贏得2023 年錦標賽首輪的兩場比賽。Red Bull Erzbergrodeo 可說是他最擅長的賽事：對技巧、速度和毅力的要求都很高，這位可愛的德國人屆時將充份發揮其所有優勢應戰。 在Red Bull Erzbergrodeo取得壓倒性勝利後，他絕對是最有希望在此處獲得第四場勝利的人選之一。
加拿大車手Trystan Hart在 2023 年錦標賽中排名第二，狀態極佳，看起來有可能一路追擊Mani，落後他一分的是首屆世界冠軍Billy Bolt加拿大車手Trystan Hart在 2023 年錦標賽中排名第二，狀態極佳，看起來有可能一路追擊Mani，落後他一分的是首屆世界冠軍
永遠不要忽視Graham Jarvis的影響力。 他雖然已經 48 歲了，但這位“史上最棒的車手”是衛冕冠軍，也是Red Bull Romaniacs最成功的車手。 這位喀爾巴阡之王在 19 屆Red Bull Romaniacs賽中贏得了 7 場勝利，並 12 次登上領獎台。 去年，他在年齡只有他一半的車手中脫穎而出，再次獲勝。 英國人結合了速度、力量、技術、專注和一致性，還擁有令人難以置信的獲勝慾望。
Teodor Kabakchiev 去年在此獲得亞軍，在多日賽事中表現出色，而 Sherco 車手 Mario Roman 和Wade Young將參與其中，並且還需關注 Jonny Walker, Alfredo Gomez, Michael Walkner, Matthew Green 和常青老將 Taddy Blazusiak.
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最精彩的部分是什麼？
在車迷們的歡呼聲中，Prolog 見證了車手們克服錫比烏歷史中心設置的一系列障礙。 這一切都在爭分奪秒中度過，而且觀看起來非常刺激。 車手們將出發應付越野戰役，面對為期兩天的Titanic、斷背山、泥漿戰鬥和狙擊等路段，然後才能到達 Kill 'Em All 爬坡路段，這是 2022 年最艱難的路段之一。最後一天的亮點是另一次爬坡 殘酷的古斯特里塔。 山頂就是終點線，但在炎熱的天氣裡，沙子會耗盡你最後的能量，因為你需要努力爭取抓地力，而在潮濕的情況下，你又要進行另一次的泥浴。
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Kill ’Em All hill climb – Red Bull Romaniacs
Watch as riders tackle the hardest section at the world’s toughest Hard Enduro rally, Red Bull Romaniacs.
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我還應該注意什麼？
天氣！ 這是一個關鍵因素。Red Bull Romaniacs賽事在各種天氣條件下進行，從烈日炎炎到傾盆大雨，傾盆大雨自山頂傾瀉而下。 它使得無法預測機車的設置或車手需要穿戴的裝備，並為比賽增添了更多狂野的元素。
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太好了！ 那麼我可以在哪裡觀看這場精采的賽事？
Red Bull TV每天都有Red Bull Romaniacs的精彩報導，您可以觀看艱困耐力世界錦標賽每一輪賽道上所有最佳動作的報導，並與 Mani Lettenbichler 和現場記者Paul Bolton一起了解錦標賽的幕後花絮。
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