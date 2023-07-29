Red Bull Romaniacs賽事在特蘭西瓦尼亞蓄勢待發

衛冕世界冠軍

正處於比賽的巔峰狀態。 他贏得2023 年錦標賽首輪的兩場比賽。

可說是他最擅長的賽事：對技巧、速度和毅力的要求都很高，這位可愛的德國人屆時將充份發揮其所有優勢應戰。 在Red Bull Erzbergrodeo取得壓倒性勝利後，他絕對是最有希望在此處獲得第四場勝利的人選之一。