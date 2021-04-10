Hiroki Otsu is one to watch for during the 2021 season
Formula Racing

Red-Bull-TV-觀賞超級方程式賽車的5個理由

© Sho Tamura/Red Bull Content Pool
2021超級方程式賽季現場直播將再次在Red Bull TV呈現，本文，是我們認為你一定要收看這項日本享有盛譽賽車系列賽的主要理由。
由 Daisuke Irie 編寫發佈於
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Super Formula

Ryō Hirakawa

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2021年的賽車運動終於全面啟動了。世界拉力大賽早已依行程表的規劃舉行了兩場賽事，而MotoGP™在卡達亦如火如荼開戰，F1我們更見識到本賽季Red Bull Racing Honda車隊在第1場比賽中登上頒獎台的榮耀。而現在，該輪到日本頂級超級方程式賽車了。這一切都將在Fuji賽車場拉開序幕，您可以在Red Bull TV上隨選視訊再次觀賞整個系列賽的直播畫面。
2021年的冠軍賽計規劃7個回合進行競逐，首先從富士賽車場起跑，之後於4月24-25日在Suzuka 舉行第2回合，5月15-16日的週末在 Autopolis 舉行巡迴賽，6月19-20日是Sportsland Sugo 的巡迴賽，8月份28-29日在Twin Ring Motegi賽道， Okayama 的賽事訂於10月2-3日舉行，最後1站將於10月30-31日在Suzuka Circuit 賽車場舉行。
如果你追蹤F1，但尚未看過日本的超級方程式聯賽，那麼以下是我們彙集的5個理由，為什麼賽車迷在本賽季應該要好好關注一下超級方程式賽車的動態。

1. 全世界最快速的製造機體

與F1不同，在F1，每支車隊都以自主研發的賽車參與競爭，超級方程式賽車採用相同的賽車進行每單次賽車競賽-由義大利製造商Dallara開發的SF19。
藉由開發F1賽車的經驗，Dallara也為美國頂級方程式聯賽IndyCar，以及電動方程式系列賽提供了模型。身為賽事的製造商，Dallara可謂在全世界使用了最先進的技術，以支援各項的賽事活動。
Drivers approach the first turn during a race of the 2020 Super Formula championship.
The opening round of the 2021 season is at the famed Fuji Speedway
© Sho Tamura/Red Bull Content Pool
2019賽季，Dallara開發的SF19係SF14的後繼產品，使用了許多與SF14相同的零附件以降低成本。但是，重新設計的空氣動力套件讓新機器的超車性能更加卓越，這也提升了賽車運動的可看性。
該設計遵循F1中所見的現代空氣動力學概念，並且還配備了相同的Halo座艙保護系统，以確保車手的安全防護。第一眼看到，與F1賽車頗為神似，但與F1法規限制的模型相較，SF19在設計時明顯考慮了通風的因素。
SF19的一項功能是強調速度。每輛賽車都配備了由Honda和Toyota製造的2.0升直列四缸渦輪增壓引擎。 配合高抓地力的Yokohama輪胎，SF19於2019年打破了Sportsland SUGO和Twin Ring Motegi的賽道紀錄。
在此同時，2020年，Tomoki Nojiri在富士賽車場比賽的最後，創下了79.972s的驚人紀錄。 Nojiri的壯舉超越了之前紀錄2.6秒，可與Felipe Massa創下的77.287秒 F1紀錄相提並論。
毫無疑問，2021年的整個賽季中，這些高速賽車將在每個賽道寫下令人難以置信的最速圈佳績。
Red Bull Team Goh, driving during the pre-season test of the Super Formula series at Fuji International Speedway in Oyama, Japan on March 23, 2021.
Each team uses the SF19 car developed by Dallara
© Sho Tamura/Red Bull Content Pool

2.集結下一世代的超級巨星

自從全日本F3000錦標賽和日本方程式賽車時代以來，日本主導的方程式賽車系列已經產出了無數的F1車手，從Michael Schumacher、Eddie Irvine、Heinz-Harald Frentzen、Ralf Schumacher、Pedro de la Rosa到在地日本人 Toranosuke Takagi和Shinji Nakano等車手。超級方程式賽車正朝全世界舞台邁進。
近年來，Stoffel Vandoorne和Pierre Gasly也曾參加超級方程式比賽。2017賽季中， Pierre Gasly 以驚人的速度震驚了車迷。在Motegi的第4回合贏得第1場比賽後，他又在Autopolis再次獲勝，讓這位新秀車手離他的第1座冠軍愈來愈近。
Pierre Gasly won two races in the 2017 season and scored an F1 seat
Pierre Gasly won two races in the 2017 season and scored an F1 seat
© Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool
最近，2019賽季，許多年輕的F1賽車手也參加了這項比賽，其中包括Artem Markelov、Daniel Ticktum、Lucas Auer和Alex Palou。儘管在歐洲已取得成功的驗證，但像Naoki Yamamoto 和Ryō Hirakawa 這些高階的日本車手也必須全力以赴展現佳績。

3. 排位淘汰賽和獨特的規則讓觀眾大開眼界

超級方程式的另項特色是其排位賽的方式。其淘汰賽現在也用於F1中，淘汰賽將短短10分鐘分成Q1、Q2和Q3。
所有20輛車都在第1段排位賽起跑，最慢的6位車手被淘汰。之後，第2段排位賽最快的8名車手進入第3段排位賽，最後的排行順序決定正賽的起跑位置。在每個區間，單圈時間無法進步，也會淘汰出局，這使比賽變得異常緊張刺激。在最後的第3段排位賽，每位車手都希望爭奪到桿位，這正是許多戲劇和緊張的關鍵時刻。
另外，為增加超車的機會，超級方程式賽車還有自己的超車系統（OTS）規則。 按下駕駛艙方向盤上的按鈕可暫時增加引擎的功率，進而更容易超越前方的賽車。在整場比賽過程中，使用時間限制為100秒，兩次使用之間的等待時間為100秒。確保查看車內的傾桿(roll bar)，當車手使用OTS時該桿會亮起。

4. 持續競爭的時代誰會勝出？

Ryo Hirakawa seen during the pre-season test of the Super Formula series at Fuji International Speedway in Oyama, Japan on March 23, 2021.
Ryō Hirakawa is a Super Formula veteran and a favourite for the title
© Sho Tamura/Red Bull Content Pool
在經歷動盪的2020賽季之後，很難猜測誰會在2021年成為超級方程式的佼佼者。縱觀目前的一些新秀，幾乎所有車手都有贏得比賽的潛力，因此很難推測可能的勝出者。
然而，在這個競爭激烈的時代，日本車手們正積極為自己闖出名號。首先是Ryō Hirakawa。他以驚人的速度聞名，2019年，他贏得期待已久首座超級方程式冠軍寶座。2020賽季拿下兩次桿位，Hirakawa的犀利攻勢，尤其是在排位賽中，令人難以置信。儘管去年以兩分之差輸給Naoki Yamamoto，但他仍然擁有成為冠軍的必要條件。
2020賽季的最後一輪首次在超級方程式亮相後，Hiroki Otsu現在將效力於Red Bull MUGEN車隊–比去年的Super GT GT500級別高出一大步。Otsu雖然是一位後起之秀，但他穩定進步的表現，使他成為參加兩項頂級賽事中最值得關注的車手之一。
最可能加入爭奪冠軍頭銜還有Toshiki Oyu，去年，他以新秀之姿贏得第1場勝利。同樣地，憑藉國際經驗也參加了國際汽聯的F2系列賽；另Tadasuke Makino 和 Nirei Fukuzumi也在尋求自己的第1場勝利。再來就是Ritomo Miyata和Sena Sakaguchi，在獲得全職席位之前，他們也曾擔任備役車手的角色。
Hiroki Otsu performing during the pre-season test of the Super Formula series at Fuji International Speedway in Oyama, Japan on March 24, 2021.
Hiroki Otsu is one to watch for during the 2021 season
© Sho Tamura/Red Bull Content Pool
與他們競爭的是經驗豐富的資深車手，包括Kazuki Nakajima、Kamui Kobayashi、Naoki Yamamoto和Tomoji Nojiri。 儘管與最近幾個賽季相比，海外車手的數量相對較少，但Sacha Fenestraz在其第2個賽季中，無疑會成為他們之中強大的競爭對手。
最後是Tatiana Calderón，憑藉在F3和GP3賽事的豐富經驗，以及在Alfa Romeo SauberF1車隊擔任測試車手的時間，超級方程式的唯一女車手，於去年參加了5場比賽。到賽季結束時，Calderón的速度明顯提升不少，所以目前情勢看來，變得有趣多了。

5. Red Bull TV隨選視訊觀賞

Red Bull TV電視台已直播了富士賽車場的超級方程式比賽。只需在你的個人電腦、智慧型手機或平板電腦下載應用程式即可免費觀看。 Super Formula round at Fuji Speedway is live on Red Bull TV.
Super Formula is live on Red Bull TV again in 2021. Don't miss it
Super Formula is live on Red Bull TV again in 2021. Don't miss it
© Sho Tamura / Red Bull Content Pool
除了日語播音和評論外，還有為海外觀眾提供的英語廣播，因此你可以隨時隨地觀賞這項世界級的超級方程式賽事。
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