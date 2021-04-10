Red-Bull-TV-觀賞超級方程式賽車的5個理由

Part of this story Super Formula Ryō Hirakawa Japan

2021年的賽車運動終於全面啟動了。世界拉力大賽早已依行程表的規劃舉行了兩場賽事，而MotoGP™在卡達亦如火如荼開戰，F1我們更見識到本賽季Red Bull Racing Honda車隊在第1場比賽中登上頒獎台的榮耀。而現在，該輪到日本頂級超級方程式賽車了。這一切都將在Fuji賽車場拉開序幕，您可以在Red Bull TV上隨選視訊再次觀賞整個系列賽的直播畫面。

如果你追蹤F1，但尚未看過日本的超級方程式聯賽，那麼以下是我們彙集的5個理由，為什麼賽車迷在本賽季應該要好好關注一下超級方程式賽車的動態。

1. 全世界最快速的製造機體

與F1不同，在F1，每支車隊都以自主研發的賽車參與競爭，超級方程式賽車採用相同的賽車進行每單次賽車競賽-由義大利製造商Dallara開發的SF19。

藉由開發F1賽車的經驗，Dallara也為美國頂級方程式聯賽IndyCar，以及電動方程式系列賽提供了模型。身為賽事的製造商，Dallara可謂在全世界使用了最先進的技術，以支援各項的賽事活動。

The opening round of the 2021 season is at the famed Fuji Speedway © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

2019賽季，Dallara開發的SF19係SF14的後繼產品，使用了許多與SF14相同的零附件以降低成本。但是，重新設計的空氣動力套件讓新機器的超車性能更加卓越，這也提升了賽車運動的可看性。

該設計遵循F1中所見的現代空氣動力學概念，並且還配備了相同的Halo座艙保護系统，以確保車手的安全防護。第一眼看到，與F1賽車頗為神似，但與F1法規限制的模型相較，SF19在設計時明顯考慮了通風的因素。

SF19的一項功能是強調速度。每輛賽車都配備了由Honda和Toyota製造的2.0升直列四缸渦輪增壓引擎。 配合高抓地力的Yokohama輪胎，SF19於2019年打破了Sportsland SUGO和Twin Ring Motegi的賽道紀錄。

在此同時，2020年，Tomoki Nojiri在富士賽車場比賽的最後，創下了79.972s的驚人紀錄。 Nojiri的壯舉超越了之前紀錄2.6秒，可與Felipe Massa創下的77.287秒 F1紀錄相提並論。

毫無疑問，2021年的整個賽季中，這些高速賽車將在每個賽道寫下令人難以置信的最速圈佳績。

Each team uses the SF19 car developed by Dallara © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

2.集結下一世代的超級巨星

自從全日本F3000錦標賽和日本方程式賽車時代以來，日本主導的方程式賽車系列已經產出了無數的F1車手，從Michael Schumacher、Eddie Irvine、Heinz-Harald Frentzen、Ralf Schumacher、Pedro de la Rosa到在地日本人 Toranosuke Takagi和Shinji Nakano等車手。超級方程式賽車正朝全世界舞台邁進。

近年來，Stoffel Vandoorne和Pierre Gasly也曾參加超級方程式比賽。2017賽季中， Pierre Gasly 以驚人的速度震驚了車迷。在Motegi的第4回合贏得第1場比賽後，他又在Autopolis再次獲勝，讓這位新秀車手離他的第1座冠軍愈來愈近。

Pierre Gasly won two races in the 2017 season and scored an F1 seat © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

最近，2019賽季，許多年輕的F1賽車手也參加了這項比賽，其中包括Artem Markelov、Daniel Ticktum、Lucas Auer和Alex Palou。儘管在歐洲已取得成功的驗證，但像Naoki Yamamoto 和 Ryō Hirakawa 這些高階的日本車手也必須全力以赴展現佳績。

3. 排位淘汰賽和獨特的規則讓觀眾大開眼界

超級方程式的另項特色是其排位賽的方式。其淘汰賽現在也用於F1中，淘汰賽將短短10分鐘分成Q1、Q2和Q3。

所有20輛車都在第1段排位賽起跑，最慢的6位車手被淘汰。之後，第2段排位賽最快的8名車手進入第3段排位賽，最後的排行順序決定正賽的起跑位置。在每個區間，單圈時間無法進步，也會淘汰出局，這使比賽變得異常緊張刺激。在最後的第3段排位賽，每位車手都希望爭奪到桿位，這正是許多戲劇和緊張的關鍵時刻。

另外，為增加超車的機會，超級方程式賽車還有自己的超車系統（OTS）規則。 按下駕駛艙方向盤上的按鈕可暫時增加引擎的功率，進而更容易超越前方的賽車。在整場比賽過程中，使用時間限制為100秒，兩次使用之間的等待時間為100秒。確保查看車內的傾桿(roll bar)，當車手使用OTS時該桿會亮起。

4. 持續競爭的時代誰會勝出？

Ryō Hirakawa is a Super Formula veteran and a favourite for the title © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

在經歷動盪的2020賽季之後，很難猜測誰會在2021年成為超級方程式的佼佼者。縱觀目前的一些新秀，幾乎所有車手都有贏得比賽的潛力，因此很難推測可能的勝出者。

然而，在這個競爭激烈的時代，日本車手們正積極為自己闖出名號。首先是Ryō Hirakawa。他以驚人的速度聞名，2019年，他贏得期待已久首座超級方程式冠軍寶座。2020賽季拿下兩次桿位，Hirakawa的犀利攻勢，尤其是在排位賽中，令人難以置信。儘管去年以兩分之差輸給Naoki Yamamoto，但他仍然擁有成為冠軍的必要條件。

2020賽季的最後一輪首次在超級方程式亮相後，Hiroki Otsu現在將效力於Red Bull MUGEN車隊–比去年的Super GT GT500級別高出一大步。Otsu雖然是一位後起之秀，但他穩定進步的表現，使他成為參加兩項頂級賽事中最值得關注的車手之一。

最可能加入爭奪冠軍頭銜還有Toshiki Oyu，去年，他以新秀之姿贏得第1場勝利。同樣地，憑藉國際經驗也參加了國際汽聯的F2系列賽；另Tadasuke Makino 和 Nirei Fukuzumi也在尋求自己的第1場勝利。再來就是Ritomo Miyata和Sena Sakaguchi，在獲得全職席位之前，他們也曾擔任備役車手的角色。

Hiroki Otsu is one to watch for during the 2021 season © Sho Tamura/Red Bull Content Pool

與他們競爭的是經驗豐富的資深車手，包括Kazuki Nakajima、Kamui Kobayashi、Naoki Yamamoto和Tomoji Nojiri。 儘管與最近幾個賽季相比，海外車手的數量相對較少，但Sacha Fenestraz在其第2個賽季中，無疑會成為他們之中強大的競爭對手。

最後是Tatiana Calderón，憑藉在F3和GP3賽事的豐富經驗，以及在Alfa Romeo SauberF1車隊擔任測試車手的時間，超級方程式的唯一女車手，於去年參加了5場比賽。到賽季結束時，Calderón的速度明顯提升不少，所以目前情勢看來，變得有趣多了。

5. Red Bull TV隨選視訊觀賞

Red Bull TV電視台已直播了富士賽車場的超級方程式比賽。只需在你的個人電腦、智慧型手機或平板電腦下載應用程式即可免費觀看。 Super Formula round at Fuji Speedway is live on Red Bull TV .

Super Formula is live on Red Bull TV again in 2021. Don't miss it © Sho Tamura / Red Bull Content Pool

除了日語播音和評論外，還有為海外觀眾提供的英語廣播，因此你可以隨時隨地觀賞這項世界級的超級方程式賽事。

歡迎下載Red Bull TV免費App，您可隨時在所有裝置上掌握賽車運動的最新動態與最近資訊。 在此下載 。